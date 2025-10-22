Zvláštně zvlněný implantát ženu vyděsil a rozhodla se navštívit kliniku plastické chirurgie, kde jí silikonové výplně do ňader lékaři vpravili. Tam se jim celá situace nezdála a doporučili jí, aby navštívila nejprve svého obvodního lékaře a specializované centrum, které se zaměřuje na rakovinu prsu. Tam pak lékaři Tayle sdělili, že má v prsu bulku, a následné testy odhalily, že se jedná o zhoubný nádor, který musí ven, a čeká ji dlouhá cesta k uzdravení.
„Jakoukoli změnu na těle raději konzultujte s lékařem. Nikdy nevíte, co se doopravdy za daným problémem skrývá. Co jsem si zjišťovala, tak si ženy stále zapomínají vyšetřovat prsa a nechávají vše na poslední chvíli. To už ale může být pozdě. Nic není jednodušší než preventivní kontroly. Udělejte si na ně čas, dokud ho máte. Zrušte nesmyslné schůzky a raději jděte k lékaři. Váš život za to stojí,“ vzkázala všem.
O rakovině prsu si toho Tayla v posledních měsících hodně zjišťovala a šokovalo ji, kolik žen si touto nemocí prochází. Nevyhýbá se nikomu. Bulku v prsu si našly mladé dívky, zralé ženy i babičky. A bohužel se to může stát i mužům. „Víte, když se vám něco takového stane, najednou si uvědomíte, jak je život křehký a také jak moc je krásný. A o tak krásný život zkrátka nechcete přijít,“ pokračovala.
Tayla je maminkou a bylo pro ni nepředstavitelné, že by tu nebyla pro své děti. V minulosti už měla s ňadry problém. Jednalo se ale o prasklý implantát, který jí způsobil těžkou infekci, a musela strávit nějaký čas v nemocnici. Přesto implantátů nelituje a stojí si za tím, že jí zachránily život.