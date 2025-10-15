Šikana v těhotenství kvůli tetování. Ženě lidé přáli smrt

  8:28
Loki Honanová z australského Sunshine Coast má na těle šedesát tetování a v těhotenství právě kvůli nim zažívala velmi krušné chvíle. Lidé na ni zírali a pokřikovali nadávky. Přáli smrt jí i dítěti a posílali ji k psychiatrovi. „To vše jen kvůli tomu, že jsem vypadala jinak než ostatní ženy,“ uvedla.
Loki Honanová

Loki Honanová | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Loki Honan
Loki Honan
Loki Honan
Loki Honan
5 fotografií

Takto extrémní chování lidí mělo pochopitelně vliv na její psychiku a také na nenarozené miminko. Všechny nadávky ustála, ale bylo jí to velmi nepříjemné. I obyčejná cesta do pekařství pro ni byla mučením, které si podle vlastních slov nezasloužila.

„Chovali se ke mně, jako bych byla trestanec, který někomu provedl něco strašného. Jen mám potetované tělo, to snad není tak obrovský prohřešek,“ myslí si žena, která se v těhotenství na veřejných místech raději zahalovala.

Loki Honanová
Loki Honan
Loki Honan
Loki Honan
5 fotografií

Celá situace ji zraňovala. Na miminko se velmi těšila a s partnerem se o otěhotnění snažila přes rok.

„Pracovala jsem v kavárně, když ke mně přišel nějaký muž a řekl mi, že mám opravdu velkou odvahu. Nechápala jsem ho a chtěla vysvětlení. Myslel si, že jsem nějaký sociální případ a to jen kvůli tetování a měl za to, že jsem otěhotněla omylem. Dokonce se mě ptal, jestli dám dítě k adopci. Bylo to tak bolestivé,“ zavzpomínala na nepříjemné chvíle žena.

OBRAZEM: Bláznivá tetování, která si nechaly vytvořit slavné hvězdy

Má za to, že lidé stále nejsou schopni přijmout, že tetování mohou mít i vzdělaní lidé, kteří žijí slušný život a pouze se jim tetování líbí. Loki říká, že ji mají lidé často za kriminálnici.

„Ptají se mně, jak dlouho jsem seděla. Když to vyslovím, zní to směšně a chce se mi smát. Skutečnost je ale taková, že všechna taková slova zraňují. Nikdo by to neměl poslouchat,“ doplnila. Věří, že už si lidé konečně budou všímat svého. O svých problémech promluvila, aby ochránila jiné ženy, které zažívají podobné věci.

