Během posledního těhotenství žena nabrala víc než třicet kilo a rozhodla se svůj život kompletně změnit. Chtěla shodit nabraná kila, ale přidat i něco navíc. Líbí se jí ženy, které mají velké svaly, a vždy s obdivem sledovala soutěže v kulturistice. Vsadila tedy na posilování a během pár měsíců se změnila k nepoznání. Zatímco ona je se sebou spokojená, její okolí proměnu vnímá jinak.
„Na veřejnosti se mi spíš stává, že mě lidé chválí a ptají se, jak jsem takového vzhledu docílila. Samozřejmě se setkávám s extrémně negativními reakcemi, které mi nejsou příjemné. Lidem nevadí ani přítomnost mých dětí. Co se ale děje na internetu, to je neskutečné. Čtu takové ohavnosti, že je mi z nich zle od žaludku,“ uvedla žena.
Tina podotkla, že jí lidé velmi často přejí smrt a zmiňují, že by takové „obludy“ neměly existovat. Haní i to, že si nechala zvětšit ňadra pomocí silikonových implantátů. „V podstatě jsou tací, pro které jsem odporná celá. Vypisují do komentářů, co je na mě odpudivé. Nešetří sprostými slovy, navážejí se do mé rodiny, doufají, že zemřu. Vždy se pozastavuji nad tím, co takovým lidem kdo provedl, že v sobě mají tolik zloby, kterou potřebují dostat ven,“ pokračovala.
Zároveň si prý uvědomila, jak moc taková slova mohou ublížit a dostat člověka do depresí nebo úzkostí. Sama popsala, že když něco takového četla poprvé, polila ji horkost, udělalo se jí špatně od žaludku a následovala panická ataka. „Nikdo si nezaslouží takové pomluvy a nadávky. Přát někomu smrt je opravdu lidské dno,“ dodala.