Kvůli extrémním svalům zažívá žena muka, lidé ji šikanují

Autor:
  11:00
Pětačtyřicetiletá Tina Fernandezová z USA je fitness modelkou a matkou tří dětí. Má obří svaly, které jsou pro mnohé příliš a právě kvůli nim ji šikanují. Urážky čte pod svými fotografiemi na internetu, ale čelí jim i v běžném životě. „Lidé se nestydí na mě křičet i ve chvíli, kdy jsem s dětmi,“ říká.
Kvůli vzhledu žena zažívá extrémní šikanu.

Kvůli vzhledu žena zažívá extrémní šikanu. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Tina Fernandezová
Tina Fernandezová
Tina Fernandezová
Tina Fernandezová
8 fotografií

Během posledního těhotenství žena nabrala víc než třicet kilo a rozhodla se svůj život kompletně změnit. Chtěla shodit nabraná kila, ale přidat i něco navíc. Líbí se jí ženy, které mají velké svaly, a vždy s obdivem sledovala soutěže v kulturistice. Vsadila tedy na posilování a během pár měsíců se změnila k nepoznání. Zatímco ona je se sebou spokojená, její okolí proměnu vnímá jinak.

Kvůli vzhledu žena zažívá extrémní šikanu.
Tina Fernandezová
Tina Fernandezová
Tina Fernandezová
8 fotografií

„Na veřejnosti se mi spíš stává, že mě lidé chválí a ptají se, jak jsem takového vzhledu docílila. Samozřejmě se setkávám s extrémně negativními reakcemi, které mi nejsou příjemné. Lidem nevadí ani přítomnost mých dětí. Co se ale děje na internetu, to je neskutečné. Čtu takové ohavnosti, že je mi z nich zle od žaludku,“ uvedla žena.

Tina podotkla, že jí lidé velmi často přejí smrt a zmiňují, že by takové „obludy“ neměly existovat. Haní i to, že si nechala zvětšit ňadra pomocí silikonových implantátů. „V podstatě jsou tací, pro které jsem odporná celá. Vypisují do komentářů, co je na mě odpudivé. Nešetří sprostými slovy, navážejí se do mé rodiny, doufají, že zemřu. Vždy se pozastavuji nad tím, co takovým lidem kdo provedl, že v sobě mají tolik zloby, kterou potřebují dostat ven,“ pokračovala.

Zároveň si prý uvědomila, jak moc taková slova mohou ublížit a dostat člověka do depresí nebo úzkostí. Sama popsala, že když něco takového četla poprvé, polila ji horkost, udělalo se jí špatně od žaludku a následovala panická ataka. „Nikdo si nezaslouží takové pomluvy a nadávky. Přát někomu smrt je opravdu lidské dno,“ dodala.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Bývalé vztahy českých hvězd. Připomeňte si, kdo s kým kdysi randil

Slavní, kteří spolu kdysi randili a žili

Podívejte se do naší galerie na slavné tváře českého šoubyznysu, které spolu kdysi randily a žily. Dnes už mají mnozí svoje rodiny a lásku prožívají po boku jiných. Přesto jejich vztahy nezůstávají...

Sexy Tammy Hembrowová oslňuje dokonalými křivkami na pláži

Tammy vypadá skvěle.

Jednatřicetiletá youtuberka a trenérka Tammy Hembrowová z Austrálie svou krásou mužům dokáže pěkně zamotat hlavu. Podívejte se do naší galerie na její snímky v bikinách i odhalených upnutých...

Slavní a jejich dabléři, kteří jim ve filmech kryjí záda

Slavní a jejich dabléři

Podívejte se do naší galerie na hollywoodské hvězdy, které ve filmech potřebují dabléry. Nejde jen o nebezpečné scény, často dabléři zaskakují, aby produkce nemusela například platit filmovým hvězdám...

Krása něco stojí. Podívejte se, kolik investují slavné ženy do svého vzhledu

Slavné krásky a jejich nákladná péče o sebe sama

Chodíte každý měsíc na nehty, vlasy a kosmetiku a vyčítáte si to? Až si přečtete, co vše absolvují známé krásky a kolik za procedury zaplatí, spadne vám zřejmě brada. Podívejte se do naší galerie,...

Já a pipina? Snad lidé změní názor. Hvězdou Výměny byla influencerka Slováková

První vyměněnou manželkou byla influencerka a podnikatelka Nela Slováková (35).

V prvním díle devatenácté řady Výměny manželek se předvedla známá influencerka Nela Slováková, která je – pro pořad trochu netradičně – bezdětná. Prý si nedokáže představit být matkou a dost dobře se...

Kvůli extrémním svalům zažívá žena muka, lidé ji šikanují

Kvůli vzhledu žena zažívá extrémní šikanu.

Pětačtyřicetiletá Tina Fernandezová z USA je fitness modelkou a matkou tří dětí. Má obří svaly, které jsou pro mnohé příliš a právě kvůli nim ji šikanují. Urážky čte pod svými fotografiemi na...

8. ledna 2026

Zranění na place i pódiu: Slavné hvězdy, které byly jen krok od tragédie

Hvězdy, které si přivodily zranění svou horlivostí.

Úrazy na place, pódiu nebo v zákulisí? Slavné osobnosti odhalily, jak se zranily, protože šly do všeho po hlavě. Nepozornost mohla mít fatální následky, ale díky včasným zásahům lidí okolo nich jsou...

8. ledna 2026  8:51

Pomoc, honí mě mlsná! Co znamenají chutě na sladké a jak s nimi naložit

Ilustrační fotografie

Nový rok vždy láká ke změně životního stylu. Co když vám ale vaše úsilí kazí záškodníci z řad vlastního týmu? Zeptali jsme se proto, jak zvládnout chutě na sladké. Odpovídá psycholožka a nutriční...

8. ledna 2026

Nenechte vlasy mrznout. V zimě si zaslouží vaši zvláštní péči

Ilustrační snímek

Pozorujete, že vaše vlasy v zimě ztrácejí hydrataci, lesk a pružnost a jsou nepoddajné? Zjistili jsme, jak jim i v tomto období navrátit vitalitu, krásu a zdravý vzhled. Jak o ně v zimě správně...

8. ledna 2026

Já a pipina? Snad lidé změní názor. Hvězdou Výměny byla influencerka Slováková

První vyměněnou manželkou byla influencerka a podnikatelka Nela Slováková (35).

V prvním díle devatenácté řady Výměny manželek se předvedla známá influencerka Nela Slováková, která je – pro pořad trochu netradičně – bezdětná. Prý si nedokáže představit být matkou a dost dobře se...

8. ledna 2026

Zlepšete pohyblivost beder a zbavte se bolesti zad. Pomohou tyto cviky

Ilustrační fotografie

Bolesti zad a ztuhlá bedra trápí mnoho lidí, zejména při dlouhém sezení nebo cestování. Pravidelné rozhýbání a protažení této oblasti pomáhá uvolnit napětí, zlepšit prokrvení svalů a snížit riziko...

8. ledna 2026

KVÍZ: Ženy, které změnily svět. Znáte je všechny?

Soutěž
Dobový portrét Marie Curie s vlastnoručním podpisem

Ženy formovaly dějiny politiky, vědy, sportu, kultury i každodenního života – často navzdory předsudkům své doby. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře znáte jejich jména, příběhy a úspěchy. Soutěžit o...

vydáno 8. ledna 2026

Oříškovo-ovesná kaše s čokoládou

Oříškovo-ovesná kaše s čokoládou
Recept

Střední

20 min

V chladných dnech je teplá ovesná kaše tou nejlepší snídaní.

Císařovna Sisi by byla úspěšná fitness influencerka, říká Bláznivá dějepisářka

Premium
Jana Kudrnová, známá jako Bláznivá dějepisářka, mluví o historii nezvykle...

Princezny neměly pohádkový život a císařovna Sisi by dnes na sítích vládla. I takové věci můžeme zjistit díky Instagramu jedné Bláznivé dějepisářky. Profesí učitelka Jana Kudrnová na svém profilu...

7. ledna 2026

Plastika nosu ve Vietnamu se zvrtla, žena je v kómatu

Z dříve naprosto zdravé ženy je dnes žena bojující o život na jednotce...

Třiatřicetiletá Chloe Mowday z Austrálie po plastice nosu skončila upoutaná na lůžko a rodina se ji zoufale snaží dostat zpět domů. Plastiku totiž podstoupila ve Vietnamu. Bohužel ale nastaly...

7. ledna 2026  10:54

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Krása něco stojí. Podívejte se, kolik investují slavné ženy do svého vzhledu

Slavné krásky a jejich nákladná péče o sebe sama

Chodíte každý měsíc na nehty, vlasy a kosmetiku a vyčítáte si to? Až si přečtete, co vše absolvují známé krásky a kolik za procedury zaplatí, spadne vám zřejmě brada. Podívejte se do naší galerie,...

7. ledna 2026  8:09

Z vlasů se dělá zbytečná věda. Stačí znát pár pravidel, říká Michal Zapoměl

Byt měl být pouze přestupní stanicí, Michal v něm nakonec bydlí už třetím rokem.

Michal Zapoměl je špičkou ve svém oboru. Se stejnou láskou opečovává slavné osobnosti stejně jako běžné klientky. Co říká na svou nálepku „kadeřník celebrit“, a jaký je největší hřích, který na svých...

7. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.