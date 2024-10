Šikanovali ji kvůli tloušťce, žena se přesto naučila mít se ráda

Na základní škole Lindsay děti hodně šikanovaly. Nechtěla do školy chodit, přestávky proplakala a domů se vracela s tím, že už do školy nikdy znovu nevkročí. Na roky studií nevzpomíná ráda a říká, že si odnesla hodně traumat, které na terapiích bude zpracovávat ještě dlouho. Důvodem šikany byl její vzhled. Měla už jako dítě kila navíc a nezbavila se jich ani v dospělosti.

„Vždy jsem taková byla. Myslela jsem, že je se mnou něco špatně a snažila jsem se proměnit v někoho jiného. Pak mi ale došlo, že to nejsem já. Proč se měnit? Pro jiné? Naučila jsem se mít ráda a podporuji všechny, kteří si prochází něčím podobným. Mějte se rádi,“ uvedla žena.

Miluje extravagantní outfity a zatímco dříve byla za šedou myšku, dnes na sebe hrdě upozorňuje a nevadí jí, že je středem pozornosti. Roky jí ovšem trvalo, než se začala mít ráda. Dnes je profesionální influencerkou a měsíčně si vydělá v přepočtu zhruba sedm set tisíc korun jen díky spolupracím.

„Denně mi píší internetoví trollové, že je každé další kilo navíc jistým hřebíčkem do rakve. Ponižují mě a šikanují dál. Ale už to jde mimo mě. A já jim vlastně děkuji, protože díky nim mám víc sledujících a tím pádem i víc peněz. Nazývají mě tlustou krávou a já se nad tím usmívám. Jsou tu totiž i sledující, kterým jsem nějak pomohla a to je pro mě to nejdůležitější,“ doplnila pro portál The Sun.