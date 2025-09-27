Sezona epidemií je tady. Jak rozlišit a léčit chřipku, virózu i covid

Autor:
  4:00
Máte horečku a nevíte, co na vás leze? Může to být chřipka, ale i jiné onemocnění, které se přenáší kapénkami. Podzimní virózy jsou na vzestupu a znovu udeřil také covid, konkrétně jeho varianta stratus. Jak se jim ubránit a co dělat, pokud už na sobě cítíte příznaky nemoci?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podzimní vlna chřipky přišla letos o něco dříve. Na vině může být i prudká změna počasí v druhé polovině září a vysoký počet lidí s nachlazením, které tvoří vhodné podmínky pro to, aby se v populaci s oslabenou imunitou šířily i vážnější respirační nemoci a infekce, které se přenášejí kapénkami. Jde zejména o chřipku a covid.

Chřipka vs. covid

Jak chřipka, tak současná varianta covidu stratus, mají mnoho společných příznaků. Kromě symptomů typických pro nachlazení, jako je hlavně kašel a rýma, u nemocných také stoupá teplota přes 38 stupňů Celsia a objevují se bolesti svalů, kloubů a celého těla.

Chřipka vyřadí z práce přes 100 tisíc lidí, na síle nabírá covid

Covid varianty stratus s sebou navíc přináší i úporné bolesti hlavy a na rozdíl od chřipky či nachlazení při něm může přetrvávat chrapot a bolest v krku. Tyto příznaky se však nemusejí vyskytnout u každého, navíc někdy mohou být způsobené i chřipkou.

Covid je na vzestupu zhruba od poloviny září, v posledních dnech akceleruje. Celorepublikově se jím nakazí kolem tisíce lidí za den. „Těžké onemocnění se týká osob starších 65 let věku,“ konstatuje zpráva Státního zdravotního ústavu z 23. září.

Jen v Praze v posledních dnech přibývají potvrzené případy covidu rychlostí kolem 50 nemocných na 100 tisíc obyvatel za týden. (Údaj platí k 25. září 2025.) Rozhodně se přitom nedá říct, že by Praha výrazně vybočovala nad průměr, v některých částech Česka je situace ještě o něco horší. Například v Olomouckém a Jihomoravském kraji přibylo za 7 dní 54 nemocných na 100 tisíc lidí.

Chřipka začala letos o něco dříve. „Evidujeme již první záchyty viry chřipky A/H3, což by mohlo naznačit časnější nástup epidemické vlny chřipky,“ konstatuje zpráva odborníků ze SZÚ.

Kromě covidu a chřipky se mezi lidmi objevují i lehčí virózy, které jsou spojeny s nachlazením: jsou to rhinoviry (29,4 %), sezonní koronaviry (10,1 %) a viry parainfluenzy (3,7 %).

Domácí test na chřipku či covid

Nejspolehlivější je provést antigenní test na přítomnost antigenů. Můžete to snadno udělat i doma, lékárny nabízejí testy na chřipku a covid buď samostatně, nebo v kombinované variantě. Ceny se pohybují většinou mezi 70 a 100 korunami a test je snadné zvládnout pohodlně doma. Zda máte covid, nebo chřipku typu A či B, poznáte podle počtu proužků na testovacím papírku. Na výsledek si počkáte několik minut až čtvrt hodiny, podle typu testu.

Jak chřipka, tak covid jsou velmi nakažlivá onemocnění. Covid se v posledních letech vyskytoval mezi lidmi v mnoha variantách. Současný typ stratus patří mezi ty méně závažné, ale vysoce infekční.

Koronavirové mýty. Nepomůže česnek, horká voda ani alkohol

Antibiotika při chřipce?

V případě chřipky i covidu jde o virové onemocnění. To znamená, že antibiotika na ně nezabírají, a nemá proto cenu je brát nebo žádat od lékaře jejich předepsání. Výjimkou jsou případy komplikací, kdy na virózu „nasedne“ bakteriální onemocnění (viz dále).

Nemocní by v každém případě měli dodržovat určitá opatření, aby minimalizovali riziko nákazy ostatních. Mluví se často o nošení respirátorů nebo roušek, častém mytí a dezinfekci rukou. Základní, i když často opomíjená rada hygieniků však zní: buďte ohleduplní, zůstaňte doma. I když pro dospělého zdravého člověka nepředstavují chřipka ani stratus vyšší riziko těžkého průběhu nebo dlouhodobých následků, seniory, lidi s chronickým onemocněním či oslabenou imunitou může choroba zasáhnout tvrději a třeba i zhoršit astma či srdeční obtíže.

Jak se nenakazit?

Nachlazení i chřipka se šíří velmi snadno kapénkami, ve kterých jsou přítomny viry. Největší koncentrace je jich brzy po nakažení. Jakmile tělo začne s infekcí bojovat, nálož virů se sníží. Nejlepší prevencí by bylo v obdobích epidemie vůbec nevycházet, to však samozřejmě není možné. Je ovšem lepší si rozmyslet návštěvu divadla, koncertu nebo místa, kde se setkává mnoho lidí. Sem patří i obchody nebo MHD.

Praktické tipy, jak snížit riziko nákazy:

  • Co nejčastěji si myjte ruce, případně se doporučuje si opláchnout i obličej. Pozor však na ručník, kterým se utíráte.
  • Noste u sebe dezinfekci na ruce a používejte ji po umytí rukou nebo po pobytu v MHD či v obchodě.
  • V období hrozící chřipkové epidemie (na podzim a brzy na jaře) omezte dobu, kterou strávíte v uzavřených prostorách s množstvím jiných lidí. Při nakupování jděte podle seznamu a korzování po obchodních centrech si nechejte na jindy.
  • Často větrejte, a to i na pracovišti. Důležitá je správně vyčištěná a nastavená klimatizace.
  • V MHD noste roušku nebo respirátor. Toto pravidlo dodržujte hlavně tehdy, pokud na sobě cítíte příznaky nemoci. Chráníte tím ostatní.

Co dělat, když na vás „něco leze“?

Odpočívat, odpočívat a zase odpočívat. To je zlaté pravidlo, kterým nikdy nic nezkazíte. U chřipky ani nachlazení vám antibiotika nepomůžou, tu hlavní práci na uzdravení musí odvést samo vaše tělo. Můžete mu to jenom usnadnit. Jak na to?

Tlumte horečku. Zvýšená teplota je příznak boje těla s patogenem. Když však přeroste v horečku nebo trvá příliš dlouho, organismus spíš vysiluje, než aby mu pomáhala. Proti horečce můžete zvolit léky (antipyretika) na bázi paracetamolu nebo ibuprofenu. Patří sem třeba Paralen, Panadol, Brufen nebo také Coldrex. Pokud se chcete obejít bez léků, můžete zkusit zábaly. Neměly by být studené, spíše vlažné. Někomu pomáhá také vlažná sprcha. Rozhodně se vyhněte horké koupeli nebo napařování, jak se někdy doporučuje u nachlazení. V případě horečky byste tím svému tělu opravdu nepomohli.

Úleva od bolesti. Nepříjemné bolesti celého těla, hlavně svalů, zad a velkých kloubů, jsou spojené s chřipkou i s covidem. Zabere na ně většina léků, po kterých sáhnete už kvůli tlumení horečky. Doporučují se ty s obsahem ibuprofenu.

Při chřipce manželka bojovala o život. Nemoc už nepodceňujeme, říká Petr

Hodně pijte. A nemyslíme tím alkohol. Vybírejte si čaje, ovocné šťávy nebo obyčejnou vodu. Pokud fandíte bylinkám, vsaďte na heřmánek, lípu nebo šalvěj. Vhodná na dýchací cesty je také mateřídouška. Lékořice, divizna a tymián pomohou chránit sliznice. A jitrocel, sléz a podběl zase usnadní vykašlávání hlenu. V obchodech snadno seženete i čajové směsi přímo pro nachlazení nebo chřipku.

Dýchání v noci vám usnadní spaní s mírně podloženou hlavou. Důležitá je také správná vlhkost vzduchu – příliš suchý dráždí ke kašli.

Vsaďte na nosní kapky, spreje a mořskou vodu: zmírní rýmu, pomohou od otoku sliznic, a tím uleví od pocitu ucpaného nosu.

Kdy jít k lékaři?

Onemocnění nepodceňujte v případě, že trpíte chronickou chorobou nebo je vám nad 65 let. Právě v této věkové skupině jsou virové nemoci nejzákeřnější. Obrátit se na lékaře i s „obyčejnou“ chřipkou by měly také těhotné ženy, mimo jiné i proto, aby jim doporučil léky a léčivé prostředky vhodné pro jejich stav.

Pro všechny ostatní platí, že by měli sledovat svůj stav a na lékaře se obrátit v následujících případech:

  • příznaky přetrvávají po dobu delší než 5 až 7 dní, případně se zhoršují,
  • horečku se nedaří tlumit, nereaguje na antipyretika,
  • špatně se vám dýchá, zadýcháváte se,
  • pokud nemoc provází zvracení tak intenzivní, že hrozí dehydratace (stává se spíše u dětí).

Virové respirační onemocnění, hlavně pokud se ho snažíte „přechodit“, může přerůst v závažnější a nepříjemnější diagnózu. Patří sem například zánět průdušek (bronchitida) či zápal plic, zánět nosních dutin (sinusitida) nebo infekce středouší, zejména u malých dětí.

Kromě komplikací způsobených přímo virem existují i komplikace sekundární, za které mohou i bakterie. I když jsou chřipka a covid onemocnění virová, stává se, že napadené a oslabené sliznice umožní i množení bakterií, se kterými by si jindy hravě poradily. V takovém případě je na místě nasazení antibiotik. O nich ovšem vždy musí rozhodnout lékař na základě vyšetření.

Covid je zpět, objevují se další příznaky. Do Česka dorazí 700 tisíc dávek nové vakcíny
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

VIP a proměny. Přehnali to s plastikami a přestávají si být podobní

Touha po věčném mládí někdy může přerůst v posedlost. A své o tom vědí i některé slavné hvězdy. Snaží se za každou cenu udržet mladistvý vzhled nebo se zbavit zdánlivých nedokonalostí. Volí botox,...

Krásky z Česka a Slovenska, které se rozhodly pro umělé poprsí

Mnoho žen se silikonových implantátů zbavuje a vrací se k přírodnímu poprsí. Silikonové výplně si nechala odstranit například Zuzana Belohorcová nebo Alice Bendová. Stále jsou tu ovšem ženy, které...

Lidé mající negativní postoj ke stárnutí umírají až o sedm let dřív, říká socioložka

Premium

Vnímáte stáří jako krutou nevyhnutelnost? Nebo jako požehnání, kterého se můžete jednou dožít? Pokud vnímáte budoucnost spíše jako optimistický scénář, jste ve výhodě. Lidé mající negativní postoj ke...

Herec Jude Law může být pyšný táta. Dcera Iris září krásou i úspěchem

Čtyřiadvacetiletá modelka Iris Law díky svému slavnému tatínkovi, herci Jude Lawovi, vplula do světa šoubyznysu s naprostou lehkostí. V tomto světě se cítí jako ryba ve vodě a na přehlídkových molech...

Nemá ruce ani nohy, přesto si žena užívá spokojeného života

Šestadvacetiletá Briel Adamsová se narodila s mužskými pohlavními orgány. Neměla ruce ani nohy a její příchod na svět nebyl jednoduchý. V pubertě si uvědomila, že se necítí být mužem, a dnes si užívá...

Sezona epidemií je tady. Jak rozlišit a léčit chřipku, virózu i covid

Máte horečku a nevíte, co na vás leze? Může to být chřipka, ale i jiné onemocnění, které se přenáší kapénkami. Podzimní virózy jsou na vzestupu a znovu udeřil také covid, konkrétně jeho varianta...

27. září 2025

Zázvor vás na podzim spolehlivě nakopne. Jídlu dodá říz, tělu zlepší imunitu

Tato báječná hlíza vás v chladných dnech zahřeje a povzbudí imunitu, zároveň však dodá exotický nádech vašim kuchyňským kreacím. Co možná nevíte o zázvoru?

27. září 2025

Kouzlo detailu. Přívěsky povýší kabelky na vyšší level elegance

Ozdobte svou kabelku originálním přívěskem a vdechněte jí jedinečný styl. Vsadíte na luxus, nebo na zvířecí roztomilost? Možností je nepočítaně.

27. září 2025

Přechod a kila navíc. Proč ženy v menopauze přibírají a co s tím

Ženy v menopauze trápí spousta věcí. A jedním z palčivých problémů je často přibírání na váze. Co za ním stojí a jak tomu aspoň trochu zabránit?

27. září 2025

Jak se proměnila Chloe Ferry. Divoška, která miluje plastiky

Influencerka Chloe Ferry, známá především z reality show jako Celebrity Big Brother nebo Geordie Shore, nedávno oslavila třicítku a aktuálně prý žije svůj sen. Po plastikách je spokojená sama se...

27. září 2025

Horoskop pro každé znamení na 40. týden roku 2025

Jaké budou naše první říjnové dny podle hvězd? Panny, mohly byste se utápět v sebelítosti, ale zkuste sebereflexi. Zjistíte, že darů do života je hodně. Ryby, máte možnost doladit tělesnou i duševní...

27. září 2025

Moravský vrabec s mrkvovým zelím

Moravský vrabec s mrkvovým zelí
Recept

Střední

120 min

Moravského vrabce s mrkvovým zelím vám doporučujeme podávat s bramborovými plackami.

Nadějný test odhalí smrtelnou rakovinu slinivky včas. Je to revoluce, říká lékař

Premium

Tichý zabiják – i tak můžeme nazvat zhoubné onemocnění slinivky břišní. Dlouho totiž probíhá prakticky bez příznaků, přestože se vyvíjí více než 10 let. A i díky tomu patří k nejzákeřnějším nádorům....

26. září 2025

Móda je dnes v chaosu, věřím v návrat elegance, říká návrhář Ťapťuch

Vysíláme

Český módní návrhář a pedagog Josef Ťapťuch zasvětil život oděvní tvorbě – od socialistických továren přes pařížské ateliéry až po přednáškové sály vysokých škol. V pořadu Rozstřel vzpomínal na...

26. září 2025

Krásnější díky abstinenci. Za proměnu vzhledu vděčí žena sama sobě

Klara Lima, původem z Česka, prošla po smrti rodičů těžkým obdobím, bojovala s drogami a čelila posměchu okolí. Po téměř smrtelném předávkování v Mexiku se rozhodla svůj život změnit. Podstoupila...

26. září 2025  8:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Moje matka objevila mobil a sociální sítě. Nestačím se divit, co tam vyvádí

Sociální sítě jsou šikovným pomocníkem, ale mohou být i špatným sluhou a novodobou drogou. Své o tom ví i Jindra, jejíž maminka se ve virtuálním světě zhlédla. A také Tereza, která má patálie se...

26. září 2025

Na tyčinky zapomeňte. Top jsou palačinky, míní autorka Svačinkové bichle

Školní svačinky mohou za tik v oku mnoha rodičů. Je vůbec možné dětem do školy připravit každý den jinou sváču, když stejnou činnost děláme od pondělí do pátku od září až do června? „Vždy to jde....

26. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.