Podzimní vlna chřipky přišla letos o něco dříve. Na vině může být i prudká změna počasí v druhé polovině září a vysoký počet lidí s nachlazením, které tvoří vhodné podmínky pro to, aby se v populaci s oslabenou imunitou šířily i vážnější respirační nemoci a infekce, které se přenášejí kapénkami. Jde zejména o chřipku a covid.
Chřipka vs. covid
Jak chřipka, tak současná varianta covidu stratus, mají mnoho společných příznaků. Kromě symptomů typických pro nachlazení, jako je hlavně kašel a rýma, u nemocných také stoupá teplota přes 38 stupňů Celsia a objevují se bolesti svalů, kloubů a celého těla.
Covid varianty stratus s sebou navíc přináší i úporné bolesti hlavy a na rozdíl od chřipky či nachlazení při něm může přetrvávat chrapot a bolest v krku. Tyto příznaky se však nemusejí vyskytnout u každého, navíc někdy mohou být způsobené i chřipkou.
Covid je na vzestupu zhruba od poloviny září, v posledních dnech akceleruje. Celorepublikově se jím nakazí kolem tisíce lidí za den. „Těžké onemocnění se týká osob starších 65 let věku,“ konstatuje zpráva Státního zdravotního ústavu z 23. září.
Jen v Praze v posledních dnech přibývají potvrzené případy covidu rychlostí kolem 50 nemocných na 100 tisíc obyvatel za týden. (Údaj platí k 25. září 2025.) Rozhodně se přitom nedá říct, že by Praha výrazně vybočovala nad průměr, v některých částech Česka je situace ještě o něco horší. Například v Olomouckém a Jihomoravském kraji přibylo za 7 dní 54 nemocných na 100 tisíc lidí.
Chřipka začala letos o něco dříve. „Evidujeme již první záchyty viry chřipky A/H3, což by mohlo naznačit časnější nástup epidemické vlny chřipky,“ konstatuje zpráva odborníků ze SZÚ.
Kromě covidu a chřipky se mezi lidmi objevují i lehčí virózy, které jsou spojeny s nachlazením: jsou to rhinoviry (29,4 %), sezonní koronaviry (10,1 %) a viry parainfluenzy (3,7 %).
Domácí test na chřipku či covid
Nejspolehlivější je provést antigenní test na přítomnost antigenů. Můžete to snadno udělat i doma, lékárny nabízejí testy na chřipku a covid buď samostatně, nebo v kombinované variantě. Ceny se pohybují většinou mezi 70 a 100 korunami a test je snadné zvládnout pohodlně doma. Zda máte covid, nebo chřipku typu A či B, poznáte podle počtu proužků na testovacím papírku. Na výsledek si počkáte několik minut až čtvrt hodiny, podle typu testu.
Jak chřipka, tak covid jsou velmi nakažlivá onemocnění. Covid se v posledních letech vyskytoval mezi lidmi v mnoha variantách. Současný typ stratus patří mezi ty méně závažné, ale vysoce infekční.
Antibiotika při chřipce?
V případě chřipky i covidu jde o virové onemocnění. To znamená, že antibiotika na ně nezabírají, a nemá proto cenu je brát nebo žádat od lékaře jejich předepsání. Výjimkou jsou případy komplikací, kdy na virózu „nasedne“ bakteriální onemocnění (viz dále).
Nemocní by v každém případě měli dodržovat určitá opatření, aby minimalizovali riziko nákazy ostatních. Mluví se často o nošení respirátorů nebo roušek, častém mytí a dezinfekci rukou. Základní, i když často opomíjená rada hygieniků však zní: buďte ohleduplní, zůstaňte doma. I když pro dospělého zdravého člověka nepředstavují chřipka ani stratus vyšší riziko těžkého průběhu nebo dlouhodobých následků, seniory, lidi s chronickým onemocněním či oslabenou imunitou může choroba zasáhnout tvrději a třeba i zhoršit astma či srdeční obtíže.
Jak se nenakazit?
Nachlazení i chřipka se šíří velmi snadno kapénkami, ve kterých jsou přítomny viry. Největší koncentrace je jich brzy po nakažení. Jakmile tělo začne s infekcí bojovat, nálož virů se sníží. Nejlepší prevencí by bylo v obdobích epidemie vůbec nevycházet, to však samozřejmě není možné. Je ovšem lepší si rozmyslet návštěvu divadla, koncertu nebo místa, kde se setkává mnoho lidí. Sem patří i obchody nebo MHD.
Praktické tipy, jak snížit riziko nákazy:
- Co nejčastěji si myjte ruce, případně se doporučuje si opláchnout i obličej. Pozor však na ručník, kterým se utíráte.
- Noste u sebe dezinfekci na ruce a používejte ji po umytí rukou nebo po pobytu v MHD či v obchodě.
- V období hrozící chřipkové epidemie (na podzim a brzy na jaře) omezte dobu, kterou strávíte v uzavřených prostorách s množstvím jiných lidí. Při nakupování jděte podle seznamu a korzování po obchodních centrech si nechejte na jindy.
- Často větrejte, a to i na pracovišti. Důležitá je správně vyčištěná a nastavená klimatizace.
- V MHD noste roušku nebo respirátor. Toto pravidlo dodržujte hlavně tehdy, pokud na sobě cítíte příznaky nemoci. Chráníte tím ostatní.
Co dělat, když na vás „něco leze“?
Odpočívat, odpočívat a zase odpočívat. To je zlaté pravidlo, kterým nikdy nic nezkazíte. U chřipky ani nachlazení vám antibiotika nepomůžou, tu hlavní práci na uzdravení musí odvést samo vaše tělo. Můžete mu to jenom usnadnit. Jak na to?
Tlumte horečku. Zvýšená teplota je příznak boje těla s patogenem. Když však přeroste v horečku nebo trvá příliš dlouho, organismus spíš vysiluje, než aby mu pomáhala. Proti horečce můžete zvolit léky (antipyretika) na bázi paracetamolu nebo ibuprofenu. Patří sem třeba Paralen, Panadol, Brufen nebo také Coldrex. Pokud se chcete obejít bez léků, můžete zkusit zábaly. Neměly by být studené, spíše vlažné. Někomu pomáhá také vlažná sprcha. Rozhodně se vyhněte horké koupeli nebo napařování, jak se někdy doporučuje u nachlazení. V případě horečky byste tím svému tělu opravdu nepomohli.
Úleva od bolesti. Nepříjemné bolesti celého těla, hlavně svalů, zad a velkých kloubů, jsou spojené s chřipkou i s covidem. Zabere na ně většina léků, po kterých sáhnete už kvůli tlumení horečky. Doporučují se ty s obsahem ibuprofenu.
Hodně pijte. A nemyslíme tím alkohol. Vybírejte si čaje, ovocné šťávy nebo obyčejnou vodu. Pokud fandíte bylinkám, vsaďte na heřmánek, lípu nebo šalvěj. Vhodná na dýchací cesty je také mateřídouška. Lékořice, divizna a tymián pomohou chránit sliznice. A jitrocel, sléz a podběl zase usnadní vykašlávání hlenu. V obchodech snadno seženete i čajové směsi přímo pro nachlazení nebo chřipku.
Dýchání v noci vám usnadní spaní s mírně podloženou hlavou. Důležitá je také správná vlhkost vzduchu – příliš suchý dráždí ke kašli.
Vsaďte na nosní kapky, spreje a mořskou vodu: zmírní rýmu, pomohou od otoku sliznic, a tím uleví od pocitu ucpaného nosu.
Kdy jít k lékaři?
Onemocnění nepodceňujte v případě, že trpíte chronickou chorobou nebo je vám nad 65 let. Právě v této věkové skupině jsou virové nemoci nejzákeřnější. Obrátit se na lékaře i s „obyčejnou“ chřipkou by měly také těhotné ženy, mimo jiné i proto, aby jim doporučil léky a léčivé prostředky vhodné pro jejich stav.
Pro všechny ostatní platí, že by měli sledovat svůj stav a na lékaře se obrátit v následujících případech:
- příznaky přetrvávají po dobu delší než 5 až 7 dní, případně se zhoršují,
- horečku se nedaří tlumit, nereaguje na antipyretika,
- špatně se vám dýchá, zadýcháváte se,
- pokud nemoc provází zvracení tak intenzivní, že hrozí dehydratace (stává se spíše u dětí).
Virové respirační onemocnění, hlavně pokud se ho snažíte „přechodit“, může přerůst v závažnější a nepříjemnější diagnózu. Patří sem například zánět průdušek (bronchitida) či zápal plic, zánět nosních dutin (sinusitida) nebo infekce středouší, zejména u malých dětí.
Kromě komplikací způsobených přímo virem existují i komplikace sekundární, za které mohou i bakterie. I když jsou chřipka a covid onemocnění virová, stává se, že napadené a oslabené sliznice umožní i množení bakterií, se kterými by si jindy hravě poradily. V takovém případě je na místě nasazení antibiotik. O nich ovšem vždy musí rozhodnout lékař na základě vyšetření.
