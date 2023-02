Jak na sex po vyléčení rakoviny. Nespěchejte a zkuste erotické pomůcky

Podle studie publikované před rokem v odborném časopise International Journal of Reproductive Medicine zažívají problémy se sexuální dysfunkcí až dvě třetiny žen s onkologickým onemocněním. Lékaři se přitom na sexuální zdraví během onkologické léčby ptají mnohem častěji mužů než žen.

Pro ženy je poměrně těžké začít s lékařem sexuální problémy řešit. Narážejí často na stud, protože mnohdy nejsou zvyklé o intimních otázkách hovořit. Prvním krokem k překonání ostychu pro ně může být sdílení zkušeností s dalšími ženami.

„I ty nejtěžší rány na těle se hojí snáze, pokud se postaráme o duši a věnujeme pozornost psychickému zdraví. Je velkým zdrojem motivace, když vidíte, že někdo prošel podobně náročným obdobím a překonal je,“ vysvětluje Denisa Laubrová, která sama prodělala zhoubné nádorové onemocnění děložního hrdla. Nyní působí jako ředitelka pacientské organizace VERONICA, která se zaměřuje na podporu žen s gynekologickým nádorovým onemocněním. Právě pacientská organizace jako jednu z možností podpory nabízí propojení s dalšími ženami s podobnou zkušeností, ale také pomoc s vyhledáním vhodného odborníka, s nímž je možné problémy v sexuální oblasti řešit.

Problémy řešte

Nemoc a vedlejší účinky léčby mohou zapříčinit pocity ztráty ženskosti. Není jednoduché smířit se s velkou jizvou na břiše, odnětím prsou, poloviční hloubkou pochvy nebo předčasnou menopauzou a nemožností otěhotnět. S tím vším se pojí i to, jak se žena vnímá v erotické rovině. Pro mnohé je to bolestivé téma, ale je důležité nezavírat před ním oči.

„Vždy ženě doporučuji, aby si otevřeně promluvila se svým partnerem a zjistila, co si o ní teď myslí,“ říká sexuoložka Petra Vrzáčková z TH kliniky v Praze, která se specializuje na poradenství onkologickým pacientkám.

„Jestli je pro něj stále atraktivní, nebo jak moc je to vše těžké také pro něj. Ženy v tomto období potřebují čas a oporu. Je dobré, když je muž schopen ženu vyslyšet, zároveň je vhodné, aby žena vyhledala i jiné možnosti podpory. Ženy, které prošly náročnou onkologickou léčbou a martyriem strachu ze smrti, by v tom neměly v době, kdy mohou zase více žít jako ženy, zůstávat samy. Je třeba nebát se koupit si knížku, domluvit si schůzku se sexuologem, terapeutem, fyzioterapeutem, využít podpůrné skupiny, kamarádek. Stále mají život ve svých rukou a to je to nejcennější.“

A Denisa Laubrová dodává: „Jestli mohu za sebe poradit ženám: Řešte své obavy postupně. Nenechte se všemi nezodpovězenými otázkami a strachem ochromit.“

Co může pomoci

Aby se ženy po operaci v intimních oblastech lépe vrátily k sexuálnímu životu, měly by dilatovat pochvu, tedy procvičovat poševní stěny. To lze dělat prsty nebo vhodnými erotickými pomůckami. „Ideální je dilatovat, když je žena zrelaxovaná, večer u televize nebo po teplé vaně,“ doporučuje lékařka Petra Vrzáčková.

„Postupujte jen tak, abyste cítily maximálně tlak, nikoli bolest. Dilataci je potřeba provádět pravidelně, aspoň dvakrát až třikrát týdně po dobu minimálně dvaceti minut.“ Michaela Hrubá z e-shopu YOO.cz dodává: „Dilatátory lze pořídit v malých i větších velikostech. Ideální pro jemné zvykání jsou sady, ve kterých je například pět dilatátorů různé velikosti, od délky kolem sedmi centimetrů a průměru menšího než jeden a půl centimetru až po rozměry blížící se velikosti penisu. Ideální materiál představuje lékařský silikon. Pro použití stačí silikonové pomůcky doplnit lubrikantem na vodní bázi a nic dalšího není potřeba. Je ale důležité, aby lubrikant byl právě na vodní bázi. Drtivá většina lubrikantů na silikonové bázi totiž může reagovat s materiálem silikonové pomůcky a způsobit tak poškození povrchu, který je pak ideálním útočištěm pro bakterie.“

Lubrikace je rovněž důležitým tématem, protože po onkologické léčbě poševní sliznice reaguje jinak. Vlhne buď pomaleji, nebo vůbec. Vedle hormonální léčby je proto vhodné využívat i kvalitní lubrikant, a to při dilataci i sexu. „Pro ženy, které nechtějí používat umělé produkty, funguje třeba kokosový olej, který je zároveň hypoalergenní. Dále oleje s CBD a dalšími pomocnými látkami, které zvyšují prokrvení a vzrušivost a zvlhčují. Ideální kluznost však poskytují silikonové lubrikanty. Vydrží dlouho, v malém množství i hodiny, nemusíte se obávat alergií,“ vysvětluje lékařka Vrzáčková. U každého lubrikantu by měl výrobce a prodejce uvést, pro které typy pomůcek je určený.