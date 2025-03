Nejčastější potíže se sexem, které trápí ženy i muže. Jak je vyřešit?

Část 1/5

Erektilní dysfunkce

Víte, že ji může způsobovat například hypertenze? Zúžené cévy nejsou schopny dopravit k orgánům dostatek kyslíku a živin, orgány kvůli nedostatečnému zásobení strádají a zhoršuje se jejich funkčnost.

Následkem je pak i porucha ztopoření pohlavního údu, tzv. erektilní dysfunkce. Cévy penisu jsou tenčí než cévy srdce či mozku, proto se jejich postižení projeví mnohem dříve. Problémy s erekcí mohou být projevem i čistě funkčním, například při psychických poruchách. Typická je ale právě příčina tzv. organická, tedy konkrétní postižení cév, a to právě aterosklerózou.

Nastane-li u muže erektilní dysfunkce, pozná to nejen při pokusu o pohlavní styk, ale také podle nepřítomnosti tzv. noční erekce, která je u zdravého muže běžná. Signály v podobě nedostatečné erekce by měly být určitým alarmem.

Co dělat? Mít svůj krevní tlak pod kontrolou. Pravidelné měření může zachránit váš partnerský život, ale také odhalit změny v kardiovaskulárním systému včas a předcházet tak rizikům vzniku infarktu a dalších nemocí. Optimální hodnota tlaku krve je 120–130/70–85 mm Hg, ale pokud některá hodnota krátkodobě vyskočí, nehraje to důležitou roli. Může za to například přechodný stres.