Severský jídelníček v mnohém připomíná slavnější „středomořskou dietu“. Je bohatý na ovoce a zeleninu, semínka a ořechy, luštěniny, ryby a prospěšné tuky. Výzkumy naznačují, že může dlouhodobě prospívat našemu zdraví – zejména pokud jde o srdce. Říká to i epidemioložka Cecilie Kyro z Dánského institutu pro výzkum rakoviny, která se s magazínem New York Times podělila o některé ze svých poznatků.
Kyro vyrůstala v Dánsku a část dětství trávila na ostrovech Langeland a Orø, kde se jedlo tradičně: nezpracované potraviny, jednoduchá jídla z toho, co bylo dostupné, zásoby naložené zeleniny a ryb. Na základě vlastních zkušeností se také rozhodla pustit do vědeckého výzkumu, který by potvrdil spojení severského jídelníčku a prevence nemocí.
Co nesmí chybět v severské dietě?
I když má se středomořským jídelníčkem z nutričního hlediska mnoho společného, ten severský samozřejmě odráží regionální specifika. Například: zatímco v Itálii, Řecku či Španělsku je na prvním místě olivový olej, Dánové, Norové, Švédi i Finové dávají přednost lokálnímu řepkovému oleji.
Také ze zeleniny vede ta, které se daří v chladnějším podnebí. Typickými příklady jsou mrkev, řepa, petržel, tuřín, zelí nebo květák. Ovoci kralují zejména plody, jako jsou borůvky, jahody a brusinky, ale také jablka a hrušky. A nechybí ani houby. V tom je severský jídelníček vlastně blízký tomu našemu, středoevropskému. Jeho základní kameny už máte dost možná na zahradě – nebo víte, kde je nasbírat.
Základy severského jídelníčku
V přiměřeném množství se mohou jíst vajíčka a maso – především zvěřina.
Zdroj: Cleveland Clinic
Stejně jako u všech tradičních jídelníčků, které odrážejí regionální podmínku, tu platí, že „na menu“ najdeme naprosté minimum průmyslově zpracovaných potravin. Pečivo je nejčastěji celozrnné; z ovesných vloček, ječmene a žita se dělají křupavé knäckebroty i obilné kaše.
Nenasycené tuky, zdravé proteiny
Zdrojem bílkovin jsou často nízkotučné mléčné výrobky, především jogurt nebo islandský skyr (který se vyrábí podobně jako řecký jogurt). Podobně jako jejich protějšky ve Středomoří jedí Seveřané hodně ryb – zejména pak těch tučnějších, jako je losos, makrela, sleď nebo sardinky. Jedná se v těchto případech o zdravé nenasycené tuky.
Vajíčka a drůbež se jedí v přiměřeném množství, červené maso nebo uzeniny jsou v tradičním severském jídelníčku spíš vzácnost. Nebo sezonní záležitost v podobě zvěřiny.
Ještě větší raritou jsou jídla s vysokým množstvím aditiv, sladidel a sodíku. Na rozdíl od středomořské diety, ve které je povolená sklenka červeného vína, tady alkohol není na denním pořádku.
Je severský jídelníček zdravý?
„Protože je bohatý na vlákninu a zdravé tuky, logicky by měl být i dobrý pro srdce,“ říká o Kjetil Bjørnevik, epidemiolog a specialista na výživu z Harvardu. Jídla bohatá na vlákninu podle něj mohou přispívat i ke snížení hladiny tzv. „špatného“ cholesterolu. A výzkumy jeho slova potvrzují.
Cecilie Kyro například ve své vědecké práci našla souvislost mezi celozrnnými obilovinami, jako je oves, ječmen a žito, a sníženým rizikem cukrovky 2. typu i rakoviny tlustého střeva. Vysoký podíl omega–3 nenasycených kyselin a naopak nízký podíl nasycených tuků zase může pomáhat při prevenci infarktu či mrtvice.
Už v roce 2010 se nordickým jídelníčkem zabývala jedna experimentální švédská studie: výzkumníci rozdělili 88 dospělých s mírně zvýšenou hladinou cholesterolu do dvou skupin. Jedna jedla na severský způsob, druhá se držela klasické západní diety. Už za šest týdnů se severské skupině podařilo výrazněji snížit hmotnost, hladinu cholesterolu i krevní tlak.
Také metaanalýza dánských vědců z roku 2023 došla k závěru, že by severský jídelníček opravdu mohl přispívat k nižšímu krevního tlaku, nižší hladině cholesterolu, a dokonce i snižovat riziko úmrtí na kardiovaskulární nemoci.
Severský jídelníček po česku
Vyhlášené „zdravé“ jídelníčky – ať už je to severský, středomořský, nebo třeba tradiční japonský a korejský – jsou vždy založené na využití lokálních surovin. Ne vždy proto dává smysl se jich držet doslovně. Jde spíš o obecné zásady. Minimum sodíku a zpracovaných potravin, hodně sezonní zeleniny, ovoce, luštěnin a obilovin, proteiny v kombinaci se zdravými tuky: to platí vždy a všude.
Severský jídelníček je zároveň poměrně blízký tomu, jak jedli naši předci. Prozrazuje to důraz na obilné kaše, kořenovou a nakládanou zeleninu, houby a lesní plody, jablka a hrušky. To všechno je nám blízké a nabízí to spoustu prostoru k objevování a zkoušení (staro)nových receptů. Minimálně takto nás tedy může severský jídelníček inspirovat – a zdravotní benefity budou následovat.