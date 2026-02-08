„S těhotenstvím a porodem se obvykle změní naše vnímání těla, a upřímně – často nejsme schopné samy dobře poznat, zda je vše v pořádku, dokud se neobjeví konkrétní problém, ať už je jím například bolest či inkontinence. V rámci fyzioterapie je možné pracovat preventivně a odchylky se dají odhalit i dříve, než dojde k nějakým výrazným obtížím,“ vysvětluje gynekologická fyzioterapeutka Nikola Vojtášková.
Podle ní je ideální vyhledat radu odborníka už brzy po porodu, nejlépe ještě v průběhu šestinedělí.
Nešetřete časem ani trpělivostí
Co je podle jejích zkušeností v tomto období nejdůležitější? „Dopřát tělu čas zahojit se po všech stránkách,“ poznamenává. Právě toto období je klíčové pro správné hojení – fyzické i psychické.
|
Novinky v poporodní péči 2026 zásadně mění šestinedělí. Pomoc přijde domů
Podle odbornice není v šestinedělí na prvním místě výkon nebo „návrat do formy“, ale respekt k vlastním hranicím a procesu hojení. „Primární je, aby došlo k plnému zhojení všech poporodních poranění a aby se tělo zbavilo očistků. Není potřeba mít v rámci šestinedělí na své tělo nějaké vysoké nároky.
Upřímně? Není to potřeba ani po něm,“ poznamenává fyzioterapeutka a připomíná, že celých devět měsíců se ženské tělo měnilo. Je tedy zcela přirozené, že trvá dlouho, než se – a je otázka, jestli vůbec – vrátí do stavu před porodem.
Mýty v poporodní péči
Spěch škodí, a to i v péči o pánevní dno. „Nutnost posilovat pánevní dno hned po porodu je jeden z nejčastějších mýtů,“ konstatuje Nikola Vojtášková. Pokud se taková potřeba objeví, měla by být vždy indikována odborníkem. Zpravidla se doporučuje začít s rehabilitačním cvičením pánevního dna nejdříve dva měsíce po porodu, poté co se všechny tkáně stihnou zahojit a vrátit do původního stavu.
„Najdou se ženy, které porodem projdou, ani nevědí jak, a nezanechá to na jejich těle žádné výrazné změny. Pak jsou tu ale taky ty, které jsou po epiziotomii, tedy chirurgickém nástřihu hráze, a které by si okamžitým posilováním pánevního dna naopak mohly i ublížit,“ varuje fyzioterapeutka.
Dodává, že na internetu zaznamenala ještě další kolující nešvar, podle něhož není potřeba o jizvy po epiziotomii či císařském řezu pečovat. „Starat se musíme o všechny jizvy, a to už bezprostředně po jejich vzniku,“ upozorňuje.
Někdy se tato péče podceňuje – třeba ve chvíli, kdy se žena dozví od lékaře, že je jizva hezky zahojená. Může tak nabýt dojmu, že má vyhráno, a v péči kolem jizvy už nic dalšího nepodniká.
„O jizvu je třeba se starat nehledě na to, jak hezká je. A to jak po epiziotomii, tak po císaři,“ zdůrazňuje odbornice. Zpočátku je třeba věnovat se péči denně, později alespoň několikrát týdně jizvu prohmatávat a pracovat s ní. „Neméně důležité je taky její přijetí na psychické úrovni,“ připomíná.
|
Jizvy mohou způsobit zdravotní potíže i po letech. Jak o ně pečovat?
Jizvy, které se hlásí o slovo
Proč je tato péče tak důležitá a proč se její zanedbávání může ošklivě vymstít? Jizvy totiž vedou přes několik vrstev tkání. Pokud se správně neošetřují, můžou ve výsledku vzniknout srůsty, které se nepříznivě projeví v řadě oblastí.
„Jizva po epiziotomii i po císařském řezu může stát i za takzvanou sekundární neplodností, kdy pár už jedno dítě má, ale nedaří se mu počít další. Může způsobovat bolestivý sex, inkontinenci, bolestivou menstruaci, která dříve probíhala bez potíží, ale i výhřez plotének a podobně,“ vypočítává fyzioterapeutka.
„Jizva po císaři někdy může stát taky za nespecifickými bolestmi v dutině břišní a zhoršeným trávením,“ dodává. Navíc se podle jejích slov můžou všechny tyhle potíže objevit až s časovým odstupem. „O jizvu je důležité se starat klidně i po letech,“ doporučuje.
|
Každá žena může zažít poporodní depresi. Poznejte včas varovné příznaky
Ruce a další nástroje péče
Jak by tedy správně měla taková péče vypadat? Podle Nikoly Vojtáškové bohatě postačí vlastní ruce. „Nejsou třeba žádné speciální krémy nebo sádlo, to může být nanejvýš bonus navíc. Pokud se jizva nehezky hojí, dobrou službu může vykonat terapeutický laser či cross tape,“ radí fyzioterapeutka.
Součástí péče po porodu císařským řezem můžou být podle jiných odborníků i silikonové náplasti, které podporují rychlejší, kvalitnější a komfortnější hojení jizvy.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.