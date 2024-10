Šero, které může zabíjet. Vyhledejte lékaře, než bude pozdě

Možná i vy máte pocit, že trpíte šeroslepostí, když se vám na rozhraní dne a noci zhoršuje zrak. Není třeba začít panikařit, nemusí jít hned o vadu – za šera je totiž vidění obecně horší pro všechny lidi.

„Ať už jsou to mladí, staří, zdraví, či pacienti s dioptrickými vadami, všichni vidí za šera hůř. Je to proto, že zornička se rozšíří, tudíž do oka pouští mnohem více různých světelných paprsků. Tím pádem vynikají takzvané aberace vyšších řádů, což jsou vlastně drobné dioptrie, které za dobrého osvětlení nemusí vidění tolik obtěžovat,“ vysvětluje Lucie Valešová, primářka oční kliniky NeoVize Praha.

Kdy je problém

Je ovšem třeba rozlišit běžné zhoršené vidění za šera od onemocnění. Abychom viděli za šera i tmy, je třeba speciálních světločivných buněk, tzv. tyčinek, které zprostředkují černobílé vidění. Pokud je jejich funkce narušena, naše schopnost vidění za šera a tmy je omezená.

O šerosleposti mluvíme tehdy, když tyto buňky přestanou fungovat úplně, a často je to příznak, který ukazuje na další oční vady. Obvykle se jedná o postižení světločivných buněk – tyčinek – při nedostatku vitaminu A. Na vině však mohou být například geneticky podmíněné choroby sítnice nebo různá postižení zrakového nervu (včetně zeleného zákalu) i čočky nebo rohovky. Zhoršené vidění v šeru se uvádí také jako jeden z příznaků šedého zákalu.

Obraťte se na lékaře

Při podezření na šeroslepost navštivte očního lékaře. Vždy je nutné kromě zrakové ostrosti vyšetřit i zorné pole a oční pozadí. Existují i specializovaná vyšetření, která detekují šeroslepost, ta se ovšem dělají spíše u profesionálních pilotů a řidičů.

Právě za volantem je ostré vidění stěžejní, proto je za šera zvláště důležité být při řízení obezřetný.

„Čím člověk vidí hůř, tím déle zaostřuje do dálky a vidí předměty mnohem později. Také ale déle zaostřuje na přístrojovou desku. Normální doba, kdy člověk musí přeostřit na přístrojovou desku, je 0,5– 3 vteřiny. Když člověk jede devadesátikilometrovou rychlostí, ujede za jednu vteřinu pětadvacet metrů poslepu. Čili čím déle hledí na přístrojovou desku, tím je jeho jízda nebezpečnější,“ upozorňuje primářka Valešová a zdůrazňuje, že proto je důležité mít dioptrickou vadu buď výborně korigovanou brýlemi, nebo odstraněnou laserovou operací. Jedině tak je řízení bezpečné.

Pokud chcete zlepšit vidění za volantem, mohly by se vám zejména v zimě hodit sluneční brýle se zbarvenými skly. Žluté, zelenožluté a žlutooranžové zabarvení filtrů je vhodné při mlhavém, zataženém počasí a v šeru, protože obraz rozjasní.

V noci jsou nejlepší čiré dioptrické i nedioptrické brýle se speciální povrchovou úpravou, tzv. antireflexem, vhodným pro řidiče. Rozjasní noční vidění, ztlumí oslnění protijedoucích aut a zvýší kontrast barev.