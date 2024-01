Šeroslepost nepodceňujte. Léčba vám může pomoci

Osvětlete zšeřelé kouty v domácnosti. Zlepší to nejen vaše vidění, ale i náladu. Orientační světla se hodí především do koupelny nebo ložnice. Správně zvolené osvětlení v domácnosti poslouží nejen k navození příjemné atmosféry. Pomůže také šeroslepým orientovat se ve tmě v jejich bytě či domě. K tomu jsou vhodná orientační světla, která rozzáří temná zákoutí domácnosti. Patří mezi ně stropní i nástěnná bodová světla, podlahová světla, LED pásky i světla do zásuvky.

Orientační světla usnadní pohyb po bytě v noci nejen šeroslepým. Na rozdíl od přímých světel nenaruší produkci melatoninu, hormonu spánku. To umožňuje snadněji usnout po návratu do postele. Jejich další výhodou je nízká spotřeba a dlouhá životnost. Orientační světla se hodí také na schodiště, do sklepů, garáží i na zahradu. Ideální je vybavit schodiště domu orientačním LED osvětlením s čidlem pohybu. Do koupelny, do ložnice, do rohových skříní v kuchyni, kuchyňské linky či do šatních skříní se hodí LED pásky.