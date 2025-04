„Najednou jsem přestala mít na určitých částech zadku cit. Nepřestávalo to a bylo to velmi nepříjemné. Vyděsilo mě to, takže jsem raději zajela na pohotovost, kde mi lékař řekl o lokálních omrzlinách. Ani by mě nenapadlo, že se mi něco takového může stát,“ uvedla influencerka na svém profilu na Instagramu.

Fanoušci byli zděšení a nechápali, jak se něco takového může stát. Ve chvílích focení byla venkovní teplota zhruba mínus deset stupňů celsia a focení probíhalo asi čtvrt hodiny. „Focení na sněhu v plavkách je trendy a na Instagramu frčí. Chtěla jsem jít s davem a také se tak ukázat. Bohužel mi nedošlo, že bych se tak měla fotit, až bude na nule a ne pod nulou,“ pokračovala.

Lékař jí řekl, že omrzliny mohou vzniknout velmi rychle. A poprosil ji, aby své sledující před takovými nápady varovala, protože by mohli dopadnout ještě hůř. „Pokud na to nejste zvyklí, nedělejte to. Jsem ráda, že jsem nenastydla a neskončila nakonec ještě s něčím jako je zápal plic někde na jednotce intenzivní péče,“ doplnila.

S fotografiemi na sněhu je přesto spokojená, v budoucnu už ale riskovat nehodlá. Instagram je podle ní nebezpečný v to, že ukazuje často velmi nesmyslné trendy, kterým lidé slepě věří a chtějí je zkusit. „Už jsem četla o hodně lidech, kteří se fotili na Instagram a nešťastnou náhodou se zabili. Jsme sociálními sítěmi příliš zaslepení,“ myslí si.