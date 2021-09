Šedý zákal se musí operovat v pravý čas. Co vás čeká, líčí operatér Hložánek

Začalo to plíživě. Když Karel Souček oslavil pětasedmdesátiny, začalo se mu horšit vidění. „Brýle na čtení nosím léta, na to jsem zvyklý. Tohle bylo ale něco jiného. Začalo se mi zdvojovat vidění na dálku, věci jako by měly stíny,“ vypráví Karel Souček. Po vyšetření u oční lékařky byla diagnóza jasná: šedý zákal na obou očích a doporučení k operaci.

„Nic jsem neodkládal, na zákrok jsem se objednal hned. Dost mi to vadilo při řízení auta. Manželka šla se mnou, protože měla stejné problémy,“ říká Karel Souček. Jeden týden lékaři oběma odoperovali jedno oko, po týdnu i druhé.