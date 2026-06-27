1 Nečekejte na žízeň
V horku tělo ztrácí velké množství tekutin pocením. Pokud pijete až ve chvíli, kdy pocítíte žízeň, může být pozdě.
„V horkém období neztrácíme jen vodu, ale také důležité ionty. U některých lidí proto samotná voda nemusí stačit a vhodné mohou být i nápoje s elektrolyty,“ vysvětluje Aleš Linhart, místopředseda České kardiologické společnosti.
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2 Sportujte ráno nebo večer
Běh, cyklistika nebo náročný výšlap v poledním vedru mohou být pro organismus nebezpečné. Fyzickou aktivitu je lepší přesunout do ranních nebo večerních hodin.
„Dalším problémem mohou být sportovní aktivity v uzavřených a málo větraných prostorách. Tam může docházet k přehřátí organismu, aniž by na nás slunce přímo svítilo,“ připomíná kardiolog.