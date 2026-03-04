Nejde jen o spánek. Sedm druhů odpočinku, které občas potřebuje každý

Odpočinek nemusí znamenat jen lehnout si do postele. Odborníci popisují několik typů regenerace – od fyzické přes mentální až po sociální – a upozorňují, že únava často vzniká právě tehdy, když jeden z nich dlouhodobě zanedbáváme. Pomoci může jednoduché „odpočinkové menu“.
ilustrační snímek

Možná spíte osm hodin denně, a přesto se ráno budíte bez energie. Únava totiž nemusí souviset jen s nedostatkem spánku. Psychologové i lékaři čím dál častěji mluví o tom, že existuje více druhů odpočinku. Pokud chybí třeba jen jeden z nich, tělo i hlava to rychle poznají. Pomoci může jednoduchý koncept takzvaného „odpočinkového menu“, doporučuje magazín Healthline.

Když se řekne odpočinek, většina lidí si představí spánek nebo pasivní nicnedělání. Jenže únava může mít mnoho podob – fyzickou, mentální i emocionální. Smyslem „odpočinkového menu“ je uvědomit si, co nám v běžném dni chybí a naplánovat podle toho třeba i jen drobné aktivity. Ze kterých druhů odpočinku můžeme vybírat?

Návyky, které kazí váš spánek. Na vině může být jídlo, světlo i stres

1. Fyzický odpočinek

Právě ten nejspíš většinu lidí napadne jako první, když se mluví o odpočívání. Má ovšem dvě roviny. Tou první je kvalitní spánek, bez kterého se tělo dlouhodobě neobejde. Spánková hygiena je základ, ale někdy nestačí: pokud vás trápí dlouhodobé problémy se spánkem nebo usínáním, poraďte se určitě se svým lékařem.

Druhou je aktivní regenerace během dne. Protažení, dechová cvičení, krátká rozcvička nebo procházka jsou zvlášť prospěšné pro lidi, kteří tráví hodiny u počítače. Ti často pro tělesný odpočinek potřebují spíš víc pohybu než další sezení. Pokud jste naopak velmi fyzicky aktivní, nepodceňujte čas vyhrazený pro regeneraci namožených svalů.

ilustrační snímek

2. Mentální odpočinek

Právě mentální únava dnes patří k nejčastějším problémům. V průzkumu americké Národní aliance pro duševní nemoci z roku 2024 uvedlo více než 52 procent zaměstnanců, že se během posledního roku cítili vyhořelí kvůli práci. Pracovní povinnosti přitom nejsou jediným zdrojem tlaku – hlavu zahlcuje i nepřetržitý příval zpráv nebo postů na sociálních sítích.

Klíčem je dopřát mozku pauzu ještě dřív, než se cítíte úplně vyčerpaní, doporučuje Healthline. Pomoci mohou krátké mini-přestávky během dne, vědomé omezení času na internetu nebo pár minut meditace a hlubokého dýchání. Často stačí několik minut takového odpočinku, aby se nervový systém cítil bezpečněji a klidněji.

Když stres nikdy nekončí, ani odpočinek nepomáhá. Co s tím?

3. Smyslový odpočinek

Neustálé sledování obrazovek nevede jen k přetížení mysli, ale i smyslů. Smyslovou únavu ale můžou způsobovat i další podněty, jako jsou hlasité zvuky, několik souběžných rozhovorů, výrazné pachy, ostré světlo nebo třeba přeplněné obchody.

Pomoci mohou zdánlivé drobnosti. Někdy stačí jen odložit mobil, zhasnout světlo, přepnout sluchátka do režimu potlačení hluku, vyjít na čerstvý vzduch nebo se na pár minut zavřít do tiché místnosti. Pokud víte, že vás čeká prostředí plné podnětů, zkuste si dopředu naplánovat krátké pauzy, během nichž dáte smyslům šanci se zklidnit a znovu „resetovat“.

ilustrační snímek

4. Kreativní odpočinek

Sem spadají nejrůznější koníčky. Takové, co děláte pro radost, ne s důrazem na výkon nebo „dokonalost“. Může to být cokoli od vaření přes kutilství po hraní na kytaru. Mozek si při takových aktivitách odpočine od analytického myšlení, načerpá novou energii a doslova přijde na jiné myšlenky.

Kreativní odpočinek ale nemusí být nutně o tvoření. Stačí i kontakt s něčím, co nás inspiruje a co v nás probouzí zvědavost – ať už je to návštěva muzea, procházka v botanické zahradě nebo výlet do přírody.

TEST: Není odpočinek jako odpočinek. Jaký typ relaxace je pro vás ideální?

5. Emoční odpočinek

Někteří lidé tráví velkou část dne tím, že „fungují“ – jsou milí, profesionální a drží svoje emoce pod kontrolou. Emoční odpočinek znamená možnost být alespoň chvíli sami sebou, bez nutnosti něco předstírat.

Vhodný prostor pro emoční odpočinek může poskytnout třeba sezení u psychoterapeuta, otevřený rozhovor s blízkým člověkem, ale i psaní deníku nebo vědomé pojmenování vlastních pocitů. Právě potlačované emoce totiž často stojí za pocitem vnitřního vyčerpání, podotýkají odborníci.

ilustrační snímek

6. Sociální odpočinek

Podobně jako u emočního odpočinku jde i tady o vědomý čas, který vybalancuje čas strávený ve společnosti ostatních. Někteří lidé takové pauzy potřebují ve větší míře než jiní, ale rozhodně to není téma jen pro introverty.

Sociální odpočinek může znamenat i to, že si vybíráme, kde, s kým a jak dlouho trávíme čas. Nebo to, že před lidmi, kteří nás po nějaké době začnou vyčerpávat, dáme přednost těm, jejichž přítomnost nám je příjemná a uklidňuje nás. Důležitá je i rovnováha v online prostoru. Pauza od sociálních sítí může být pro psychiku stejně úlevná jako večer strávený o samotě, doporučuje Healthline.

Funguje na stres i nespavost. 7 důvodů proč odložit mobil a otevřít knihu

7. Duchovní odpočinek

Spirituální neboli duchovní odpočinek může, ale nemusí být spojený s vírou. Jde o pocit, že jsme součástí něčeho většího než jen každodenního seznamu úkolů a že děláme něco, co nás duchovně nabíjí.

Může mít například podobu meditace, rozjímání, jógy, procházky v přírodě nebo třeba pozorování hvězd.

Hodná holčička, drsná válečnice nebo femme fatale? Ženskost není jen jedna

Ilustrační snímek

Co je ženskost? Rudá rtěnka, vysoké podpatky, květované šaty? Není to povrchní? Je! Tak druhý pokus: touha hnízdit a pečovat, empatie, radost z pěstování květin a vaření? Hm, ani tohle nám stačit...

4. března 2026

Abych zachránila vztah, smířila jsem se s nevěrou partnera, přiznává Lucie

Ilustrační snímek

Definice tradičního vztahu zahrnuje i věrnost. Co se však stane, když na ni z nějakého důvodu rezignujeme? Přečtěte si příběh Lucie, která toleruje partnerovi nevěru, aby byl doma klid, a Mileny, pro...

4. března 2026

