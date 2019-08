Vypadám mladě díky meditacím, říká čtyřiašedesátiletá žena

Ke změně životního stylu jí ve dvaceti letech donutil fakt, že jí bylo diagnostikováno chronické zánětlivé onemocnění lupus. Hodně věcí si o tom přečetla a dospěla k závěru, že nejvíc jí pomůže nestresovat se a jíst zdravě.

To se jí nakonec po pár měsících i potvrdilo, protože se začala cítit lépe a výsledky u lékaře byly lepší.

Angela si myslí, že nezdravé potraviny mohou narušit důležitou rovnováhu v těle a přivolat nemoci, které by jinak u člověka nepropukly. Ke zdravému životnímu stylu vede i svou dceru.

Desetiletí je vegetariánkou a jí ovoce a zeleninu po malých porcích několikrát denně, aby příliš nezatěžovala trávicí systém.

„Je mi jasné, že za můj vzhled může i genetika. Určitě jsem to podědila. Ale také se snažím pro své tělo a mysl dělat jen to nejlepší. Vím, že pravidelné meditování mi pomáhá ze všeho nejvíc,“ říká.

Lidé si často myslí, že je její čtyřiatřicetiletá dcera Arielle ve skutečnosti její sestrou. A samozřejmě má z takových reakcí radost.

„Dcera se mi narodila, když jsem byla na vrcholu své modelingové kariéry. Porod trval dlouhých šestatřicet hodin a nakonec musel být proveden akutní císařský řez. Tehdy jsem se rozhodla, že kašlu na kariéru a začnu žít,“ svěřila se pro Daily Mail.

Angela nikdy nekouřila, nepila a nepožívala jiné návykové látky. Kromě toho vyrůstala v Anglii, kde často pršelo a její kůže tak nebyla často v kontaktu se sluncem.

„Je znát, že jsem se slunci nevystavovala. A také mi teď pleť oplácí celoživotní péči, kterou jí dávám. Nikdy jsem nezanedbávala odličování a kůži jsem mazala, aby se nevysušovala. Léta provádím masáž obličeje každý den. Mám minimum vrásek, pih i pigmentových skvrn,“ pokračovala.

Nikomu prý nechce radit, protože si je vědoma toho, že na někoho jiného nemusí platit to, co se osvědčilo u ní. Přesto však pouští svůj příběh do světa, aby inspirovala jiné ženy a doufá, že jim tímto pomůže.