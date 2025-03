Jak přežít sedavé zaměstnání. Pomohou vám tyto jednoduché návyky

Nejtypičtějším příkladem sedavého zaměstnání je práce v kanceláři u počítače, o něco lépe na tom bývají například lidé za přepážkami pošt či v bankách, kteří se přece jen častěji pro něco natáhnou, zvednou se od stolu. Náročné je pracovat i u pokladen obchodů, za volantem autobusu a jako řidiči jiných dopravních prostředků.

Bez sedavých profesí to ovšem nepůjde, proto je nutné uzpůsobit si režim pracovní doby tak, aby tělo moc nestrádalo.

Trpí kosti i svaly

Máte-li tento typ zaměstnání, asi nejčastěji cítíte zatuhlý krk a ramena, případně vás zlobí bolesti v kříži. Dlouhodobé sezení se však podepisuje na celém těle. Zkracují se svaly na nohách, ty mezižeberní tuhnou, takže se vám hůř dýchá. Stlačují se orgány v břiše, může se vám obtížněji trávit, bolet žaludek, střeva pomaleji pracují.

Někdo má migrény právě kvůli zatuhlým ramenům a lopatkám, jiný zas potíže se sedacím nervem, blokací plotének a podobně. Psaní na počítači, kterému se věnujete převážnou část pracovní doby, leckdy způsobuje obtíže s karpálními tunely a tomu, kdo má v horším stavu žíly na nohách, se mohou problémy zhoršit.

Zkuste různé židle

Přesto je možné sedavým povoláním tolik netrpět. Přimějte zaměstnavatele, aby vám dovolil během pracovní doby střídat různé židle – sice je úžasné, když vám koupil designový kousek, ale co naplat, pokud se vám na něčem takovém špatně sedí.

Přineste si tedy třeba stoličku od klavíru nebo lékařskou židličku bez opěradla. Máte-li v pořádku kolena, můžete využít i klekátko. Někomu vyhovuje, když bude u počítače určitou dobu stát – díky zvýšenému stolku, je to pohodlné.

Otazník visí nad gymnastickými míči či židlemi pohybujícími se ze strany na stranu. Někomu nedělají dobře, mozek má pocit, že tělo je nestabilní, a neustále tak vydává povely svalům, aby se zatínaly, prostě jako při pádu. Tyto balanční pomůcky proto používejte s rozumem.

Ve volném čase se hýbejte

Kdykoliv máte příležitost, v práci choďte. Berte to po schodech místo výtahem, i jako nekuřáci se vydejte ven – proč by si to měli dopřávat jen ti, kdo nevydrží bez cigarety? Obejděte třeba budovu a proskočte se.

Velmi důležité je také to, co děláte doma. Sedavý koníček pro vás není ideální, přijít z kanceláře a usednout na celý večer k šicímu stroji nebo notebooku dává opět tělu zabrat. Jestli se díváte na televizi, bude to lepší z lehu. Váš volný čas byste měli trávit dynamicky. Určitě se co nejvíc věnujte pohybu, najděte si zkušeného fyzioterapeuta a lekce zdravotního cvičení.

Protáhněte se Nestyďte se a klidně si před kolegy protáhněte tělo – dokonce byste je mohli přesvědčit, aby se k vám přidali. Nejdřív ze všeho se dobře prodýchejte. Zavřete oči a co nejvíc se uvolněte. Nosem zvolna nadechujte a dlouze vydechujte, vzduch postupně pouštějte do hrudníku, zad a různých částí břicha, zaměřte se i na to, aby se vám při nadechování rozšiřovala žebra do stran. Potom si jemně procvičte a uvolněte krk a ramena, můžete s nimi zakroužit. Pokud píšete na počítači, věnujte se i zápěstím. Obě ruce v nich několikrát ohněte vzhůru a dolů a zvolna jimi zatočte. Zařaďte i následující cviky. 1. Posaďte se na židli, natáhněte nohu, napněte v koleni a chodidlo ohněte tak, aby prsty směřovaly k holeni, prostě udělejte fajfku. Ucítíte, jak se vám protahují svaly pod kolenem a na lýtkách, které při sezení bývají často zkrácené. Cvik můžete provádět i vestoje, lze se i chytnout za prsty a přitáhnout je vzhůru. Vše ale lehce, jen do prahu bolesti. 2. Při sedu rozpažte ve výši ramen, předkloňte se a otáčejte zvolna trup do stran. V každé pozici chvilku zůstaňte a prodýchejte se. 3. Natáhněte levou ruku před sebe, uchopte loket tou pravou a otočte pomalu trup doprava. Ucítíte, jak pracují lopatky, na které se mnohdy zapomíná. Cvik opakujte i na druhou stranu.

Článek vznikl pro časopis Tina.