Trpíte profesionální deformací a pozorujete děti, jestli mají nějaký zdravotní problém?
Trpím, i když teď mnohem méně než kdysi. Když jsem pracoval jako ambulantní dětský neurolog, vyšetřoval jsem od rána do večera spoustu dětí, a kdykoli jsem pak někde viděl miminko, hned jsem mu sahal na fontanelu, jestli není vyklenutá. Manželka mě vždycky plácla přes ruku a říkala: „Nech to dítě být, nemusíš vyšetřovat každého.“
Ve své nové knize O mozku, životě a zázracích píšete, že většina orgánů je po narození v podstatě hotová, zatímco mozek ne. Je mozek opravdu takový „polotovar“?
To je samozřejmě určité zjednodušení, ale v zásadě ano. Srdce nebo ledviny sice po narození dál rostou, jejich základní stavba je ale hotová. Naproti tomu mozek prochází ještě zásadní přestavbou. Mění se především mozkové sítě a jejich propojení.
Je možné, že si jednou každý nechá během několika minut přečíst celý genom a okamžitě zjistí, jaké nemoci mu hrozí.