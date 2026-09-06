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Scrollování na sítích oslabuje hlubší přemýšlení, varuje neurolog Komárek

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Neurolog Vladimír Komárek | foto: archiv Vladimíra Komárka / Matouš Vokatý

Podle nejnovějších studií se mozek vyvíjí téměř do třiceti let a zejména v raném věku a dospívání je mimořádně zranitelný. Neurolog Vladimír Komárek v rozhovoru pro magazín Víkend DNES vysvětluje, proč dětem škodí dlouhé vysedávání u mobilů a sociálních sítí, jak trénovat odolnost i zda jednou dokážeme číst lidské myšlenky.
Lékaři Česka

Trpíte profesionální deformací a pozorujete děti, jestli mají nějaký zdravotní problém?
Trpím, i když teď mnohem méně než kdysi. Když jsem pracoval jako ambulantní dětský neurolog, vyšetřoval jsem od rána do večera spoustu dětí, a kdykoli jsem pak někde viděl miminko, hned jsem mu sahal na fontanelu, jestli není vyklenutá. Manželka mě vždycky plácla přes ruku a říkala: „Nech to dítě být, nemusíš vyšetřovat každého.“

Ve své nové knize O mozku, životě a zázracích píšete, že většina orgánů je po narození v podstatě hotová, zatímco mozek ne. Je mozek opravdu takový „polotovar“?
To je samozřejmě určité zjednodušení, ale v zásadě ano. Srdce nebo ledviny sice po narození dál rostou, jejich základní stavba je ale hotová. Naproti tomu mozek prochází ještě zásadní přestavbou. Mění se především mozkové sítě a jejich propojení.

Je možné, že si jednou každý nechá během několika minut přečíst celý genom a okamžitě zjistí, jaké nemoci mu hrozí.

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