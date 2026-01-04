Cítím se lépe, tak léky vysadím. Lékaři vysvětlují, proč je to chyba

Stále častěji se čekárny lékařů plní pacienty, kteří si sami „hrají“ na doktory. Léky bez konzultace vysazují zkrátka jen proto, že se cítí lépe. To je však hazard se zdravím a mnohdy může jít i o život.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Scénář je u většiny pacientů, kteří se rozhodnou přestat užívat předepsané léky, obdobný. Do ordinace přicházejí ve chvíli, kdy je něco trápí. Lékař je vyšetří a předepíše medikamenty. Pak se ale dotyčnému uleví a přestane léky užívat s tím, že není důvod „cpát“ do sebe chemii, když problémy odezněly.

Jak bezpečně kombinovat léky. Rady, které by měl znát každý

Neřiďte se pocitem, ale doporučením

„Běžně se u pacientů setkáváme s tím, že užijí více prášků na tlak než běžně, protože si zrovna naměřili vysoké hodnoty. Anebo si naopak nevezmou žádný, když jsou výsledky v normě a cítí se dobře. To stejné platí pro léčbu cholesterolu. Když odejdou z testů s dobrými výsledky, občas léky sami – i přes naše doporučení užívat je dlouhodobě – vysadí,“ jmenuje některé z typických situací přednosta Interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity Jan Václavík.

Pacienti si přitom neuvědomují, že jejich jednání je do ordinace přivede s největší pravděpodobností znovu.

Aktuální číslo

Pestrý svět

Předplatné můžete objednávat zde

Kromě psychického pocitu, že už je pacient zdravý, může stát za vysazením léků i obava z možných vedlejších účinků, o kterých se dočetl v příbalovém letáku. Děje se tak i tehdy, kdy je na sobě ani nepocítil – ale „co kdyby“. Ještě horší pak je, když pacienti čerpají z informací na internetu.

Nebojte se lékaře na vše zeptat

Není to však na místě. Jen lékař dokáže posoudit, co je pro daného pacienta vhodné. Navíc neplatí, že co způsobilo problémy někomu jinému, musí zákonitě platit i ve vašem případě.

Léky je proto nutné užívat přesně podle doporučení odborníka a v případě, že se obtíže objeví, bezprostředně ho kontaktovat.

Neostýchejte se ptát a své obavy ošetřujícímu lékaři sdělit, případně odhodit stud a tázat se, na co je jaký lék určený a proč ho potřebujete.

Ibalgin, nebo Paralen? Které léky na bolest jsou nejúčinnější, vysvětluje neuroložka

„Platí, že čím lépe je pacient informován a rozumí významu své terapie, tím menší má tendenci ji sám měnit,“ vysvětluje internista z Fakultní nemocnice v Hradci Králové Petr Grenar. Pokud jste v tomto ohledu pochybili, lékaři se přiznejte. Možná na vás bude chvíli hledět skrz prsty, ale vyhnete se dalšímu zbytečnému vyšetření.

A co deprese?

Nejčastěji vysazují léky lidé s psychickým onemocněním, což může mít fatální následky. Děje se tak třeba ve chvíli, kdy odezní deprese a pacient se cítí lépe. Právě tito lidé potřebují maximální podporu od přátel nebo rodiny. „Kontrolovat“ je není manipulace, ale podaná pomocná ruka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jak se během roku měnily slavné hvězdy? Jejich vzhled bere dech

Proměny slavných hvězd v roce 2025.

Podívejte se do naší galerie na významné osobnosti světového šoubyznysu, které v roce 2025 šokovaly svým vzhledem. Měnily barvu vlasů, účesy, hubly, nechaly si dělat facelift i jiné plastiky. A...

Slavní a jejich dabléři, kteří jim ve filmech kryjí záda

Slavní a jejich dabléři

Podívejte se do naší galerie na hollywoodské hvězdy, které ve filmech potřebují dabléry. Nejde jen o nebezpečné scény, často dabléři zaskakují, aby produkce nemusela například platit filmovým hvězdám...

Kráska zmizela, pak ji rodina našla v hrozném stavu v nemocnici

Modelka má za sebou zážitek, který by nikomu nepřála.

Třiatřicetiletá modelka Anželika Tartanová má za sebou zážitek, který pro ni byl zřejmě natolik traumatizující, že si přesně nepamatuje, co se jí stalo. Zraněnou ji rodina našla v nemocnici po...

Šokující odhalení slavných, které si nechávali pro sebe

Tito slavní umí opravdu šokovat.

Na světě existuje jen málo lidí, kteří nemají žádná tajemství a nic neskrývají. Výjimkou nejsou ani slavné hvězdy, které mnohdy mají tajnosti, které by jim mohly zničit kariéru. Podívejte se do naší...

Novoroční přání 2026: SMS a originální texty k novému roku

Nenechte si ujít akci s názvem Rodinný silvestr v Zámeckém parku, který se koná...

Chystáte se rozesílat novoroční přání? Ať už se rozhodnete pro pohlednici jako za starých časů, hromadnou SMS nebo vřelou zprávu přes sociální sítě, máme pro vás inspiraci v podobě 31 krátkých textů.

Chůze pro štěstí a hlavně pro zdraví. Známe důvody, proč víc chodit

ilustrační snímek

Pokud se ráno vydáte do práce pěšky nebo pojedete na kole místo autem, je to už poloviční úspěch. Den tak začnete zdravě, ale i s dávkou dobré nálady. Kolik kroků denně vám prospěje?

4. ledna 2026

Čarovná léčitelka hudba. Utiší bolest, sníží tlak

Potřebujete zvednout náladu? Vyladit emoce vám pomůže vaše oblíbená hudba.

Milujete adventní koncerty? Nádherné tóny linoucí se chrámovou klenbou, které povznášejí na těle i na duchu? Není divu. Hudba otevírá naše srdce a má schopnost uzdravovat. Kterou poslouchat?

4. ledna 2026

Hvězdy, které se blýskly v seriálu Přátelé ve vedlejších rolích

Slavné hvězdy, které si zahrály vedlejší role v legendárním seriálu Přátelé.

Hlavní hvězdy legendárního seriálu Přátelé zná většina lidí moc dobře. Vzpomenete si ovšem na herce, kteří ztvárnili vedlejší role? Mnozí vypadají téměř stejně, jiné už by dnes poznal opravdu jen...

4. ledna 2026

Cítím se lépe, tak léky vysadím. Lékaři vysvětlují, proč je to chyba

Ilustrační snímek

Stále častěji se čekárny lékařů plní pacienty, kteří si sami „hrají“ na doktory. Léky bez konzultace vysazují zkrátka jen proto, že se cítí lépe. To je však hazard se zdravím a mnohdy může jít i o...

4. ledna 2026

Se skořicí, hruškou i něčím ostřejším. Nejlepší horké nápoje pro zahřátí

Ilustrační snímek

Když udeří mráz a pořádná zima, není nic lepšího, než zalézt si po procházce ke kamnům a uvařit si něco na zahřátí. Někdo dává přednost klasice v podobě svařeného vína nebo grogu, ale existují i...

4. ledna 2026

Zdravé kostky se čtyřmi vrstvami

Zdravé kostky se 4 vrstvami
Recept

Střední

60 min

Sladkou tečku si můžete dopřát, i když se snažíte jíst zdravěji..

Dá si máslo do kávy a pak jde pětašedesátiletá žena do posilovny

Na prahu sedmdesátky je v nejlepší životní kondici. A v posilovně je z žen...

Australanka Lesley Maxwellová za pár týdnů oslaví už šestašedesátku, ale na první pohled by málokdo této vitální dámě hádal její skutečný věk. Dodržuje přísná dietní pravidla, ovšem miluje kávu s...

3. ledna 2026  11:02

Bydlenka i zmijovka. Módní trendy nového roku vrací do hry drama a emoce

Komentář
Značka Miu Miu a jarní kolekce pro moderní trad-wife.

Nostalgie, drama i touha být vidět – to jsou jedny z nejvýraznějších trendů roku 2026. Do hry se totiž vrací nejen bydlenka v zástěře, flanelka po dědečkovi, ale i maximalista - pták ohnivák. Jaká je...

3. ledna 2026  10:02

Afty nejsou opary. Naučte se je bezpečně rozeznat a správně léčit

ilustrační snímek

Bolestivé puchýřky v ústech nebo na rtu se objevují nečekaně, ale dokážou dost potrápit. Každý z těchto problémů má jinou příčinu a odlišný způsob léčby.

3. ledna 2026

Bolest hlavy i nespavost. Jak na vaše znamení působí úplňky a novoluní

Ilustrační snímek

Luna je symbolem snů, intuice a jemnosti. Nejvíce na ni proto reagují vodní a intuitivní znamení. A pak také lidé, kteří jsou sice narozeni v jiném slunečním znamení, ale vodních vlivů mají ve svém...

3. ledna 2026

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Večírková móda: čeho se vyvarovat a jak zazářit

Pyšníte se štíhlými nožkami? Pak jsou pro vás jako stvořené mini šaty z imitace...

Společenské akce jsou skvělou příležitostí užít si víc než jen krásné šaty. Jde o rovnováhu mezi vkusem, sebevědomím a uměním nedopustit se módního faux pas. Stylistka Veronika Coufalová radí, jak...

3. ledna 2026

Podívejte se, v čem se známé krásky prohánějí na svahu

Co nosí slavné krásky na svahu?

Upnuté lyžařské kalhoty a módní bundy v kombinaci s těmi nejluxusnějšími doplňky. Tak vypadají outfity slavných žen na svahu. Podívejte se do naší galerie, co u známých krásek na sněhu letí ve...

3. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.