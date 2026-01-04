Scénář je u většiny pacientů, kteří se rozhodnou přestat užívat předepsané léky, obdobný. Do ordinace přicházejí ve chvíli, kdy je něco trápí. Lékař je vyšetří a předepíše medikamenty. Pak se ale dotyčnému uleví a přestane léky užívat s tím, že není důvod „cpát“ do sebe chemii, když problémy odezněly.
Jak bezpečně kombinovat léky. Rady, které by měl znát každý
Neřiďte se pocitem, ale doporučením
„Běžně se u pacientů setkáváme s tím, že užijí více prášků na tlak než běžně, protože si zrovna naměřili vysoké hodnoty. Anebo si naopak nevezmou žádný, když jsou výsledky v normě a cítí se dobře. To stejné platí pro léčbu cholesterolu. Když odejdou z testů s dobrými výsledky, občas léky sami – i přes naše doporučení užívat je dlouhodobě – vysadí,“ jmenuje některé z typických situací přednosta Interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity Jan Václavík.
Pacienti si přitom neuvědomují, že jejich jednání je do ordinace přivede s největší pravděpodobností znovu.
Kromě psychického pocitu, že už je pacient zdravý, může stát za vysazením léků i obava z možných vedlejších účinků, o kterých se dočetl v příbalovém letáku. Děje se tak i tehdy, kdy je na sobě ani nepocítil – ale „co kdyby“. Ještě horší pak je, když pacienti čerpají z informací na internetu.
Nebojte se lékaře na vše zeptat
Není to však na místě. Jen lékař dokáže posoudit, co je pro daného pacienta vhodné. Navíc neplatí, že co způsobilo problémy někomu jinému, musí zákonitě platit i ve vašem případě.
Léky je proto nutné užívat přesně podle doporučení odborníka a v případě, že se obtíže objeví, bezprostředně ho kontaktovat.
Neostýchejte se ptát a své obavy ošetřujícímu lékaři sdělit, případně odhodit stud a tázat se, na co je jaký lék určený a proč ho potřebujete.
Ibalgin, nebo Paralen? Které léky na bolest jsou nejúčinnější, vysvětluje neuroložka
„Platí, že čím lépe je pacient informován a rozumí významu své terapie, tím menší má tendenci ji sám měnit,“ vysvětluje internista z Fakultní nemocnice v Hradci Králové Petr Grenar. Pokud jste v tomto ohledu pochybili, lékaři se přiznejte. Možná na vás bude chvíli hledět skrz prsty, ale vyhnete se dalšímu zbytečnému vyšetření.
A co deprese?
Nejčastěji vysazují léky lidé s psychickým onemocněním, což může mít fatální následky. Děje se tak třeba ve chvíli, kdy odezní deprese a pacient se cítí lépe. Právě tito lidé potřebují maximální podporu od přátel nebo rodiny. „Kontrolovat“ je není manipulace, ale podaná pomocná ruka.