Jak se vyhnout salmonelóze? Myjte si ruce a nejezte syrová vejce

Co byste měli vědět * Salmonelu můžete chytit z různého jídla. Na kontaminovaném jídle ze vzhledu ani vůně nepoznáte, že je nějak nebezpečné; proto je dobré pravidla správného zacházení s potravinami stále. * Salmonela se může také rozšířit ze zvířat na člověka nebo z člověka na člověka. Vždy si myjte ruce po kontaktu se zvířaty (zejména ptáky a plazy) a také po použití toalety. Pokud jste sami měli salmonelu, nechystejte nikomu jídlo, dokud se úplně nezbavíte průjmu. * Salmonela je běžnější v letních měsících. Teplejší počasí a potraviny, které nejsou skladovány v lednici, jsou ideálním prostředím pro množení salmonely. Potraviny, které se rychle kazí, hotová jídla a zbytky vždy dejte do chladničky či mrazáku do dvou hodin (pokud je venku nad 30 stupňů, pak nejpozději do hodiny). * Onemocnění salmonelou může postihnout každého. Může být vážné a u některých lidí může způsobit opravdu skutečné obtíže: týká se to například dětí do pěti let, seniorů a osob s oslabenou imunitou, například kvůli cukrovce, onemocnění jater či ledvin nebo kvůli rakovině či její léčbě. * Salmonela způsobuje více onemocnění, než si myslíte. Na každou osobu, u které je nemoc potvrzena laboratorním testem, je dalších asi třicet lidí, kteří salmonelou onemocní, a nikde to nehlásí. Většina lidí totiž nejde k doktorovi ani si nenechá udělat odběry, když je jim „jen“ špatně. V Česku jde odhadem o pětinásobek nehlášených případů.