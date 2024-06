Za věčně plným nosem může být alergie. Odhalit ji pomůže i rýha na nose

Myslíte si, že tento problém se vás netýká? Pak buďte rádi. Na druhé straně, nikdy nemáte jistotu, že se vám alergie vyhne. Každý rok se totiž počet alergiků zvyšuje o dosud neodhalené případy.

Lékaři upozorňují, že alergie se může projevit kdykoli během života, tedy i u lidí, kteří byli třeba do svých padesáti naprosto bez potíží.

Poznávací znamení

A jak poznáte, že se nejedná o klasickou rýmu, ale že je kýchání a kapesník věčně přitisknutý k nosu příznakem alergie? Kýchání při alergii se vyskytuje pravidelně v určitém období a přichází v tzv. salvách. Někdo se ráno vzbudí, bosýma nohama se postaví na studenou podlahu a okamžitě začne kýchat.

Postupem času zjistí, že se to děje pravidelně. Později se k rannímu kýchání přidruží také svědění očí a nosu. Mnozí pacienti, zejména děti, mívají rovněž typickou rýhu na špičce nosu. Odborníci ji nazývají „rýha alergika“. Třením nosu hřbetem ruky směrem nahoru a jeho dlouhodobým mnutím se totiž vytvoří doslova zářez nebo vráska. Zkušený lékař to rozpozná na první pohled, ještě před samotným vyšetřením.

Znáte „místo činu“?

Zpozornět byste měli také tehdy, když vás opakovaně svědí oči, nos nebo v krku a k tomu se přidá kýchání, pocit plného nosu a čirý vodnatý sekret. Což lze perfektně vypozorovat v určitém typu prostředí, například když vejdete do zahrady nebo rozkvetlého parku. Nos vám ale může otéct také v prodejně s parfémy, kde se ve vzduchu vznáší nespočet různých vůní.

V první řadě je třeba vysledovat, zda se tyto projevy vracejí pravidelně, například při pobytu venku nebo v určitých ročních obdobích, případně na konkrétních místech (zahrada, les, zoo, sklep apod.). Trpíte-li virózou, kýchání je typický začínající příznak. Člověk kýchá průběžně během dne, ale ne kontinuálně po celou dobu trvání virózy. Kýchání je přítomno při podráždění sliznice, když začíná otékat a je zanícená.

U alergiků je kýchání jako jeden z příznaků dráždění sliznice výrazně větší. Mnozí pacienti to mají dokonce přesně spočítáno – jakmile ráno vstanou z postele, kýchnou třeba i dvacetkrát po sobě!

Šup pod sprchu

Můžete si sami nějak pomoct od alergie? Bohužel ne. Člověk si dokáže ulevit od příznaků a oddálit alergické ataky (tím, že se bude vyhýbat konkrétnímu alergenu), ale léčit by se měl určitě u odborníka (alergologa). Alergické projevy je možné zmírnit určitými opatřeními, ale alergie zatím úplně vyléčit nelze.

A co lékaři doporučují ke zmírnění příznaků alergické rýmy? Je vhodné provádět výplach nosu fyziologickým roztokem. Po návratu zvenčí je dobré se osprchovat a umýt si vlasy. Při pobytu venku není od věci vybavit se rouškou, do které si můžete vložit vlhký kapesník, aby vdechnutý vzduch obsahoval co nejméně pylových zrnek.

Když zlobí dutiny

O lécích by měl vždy rozhodnout lékař. Ještě předtím, než se vydáte ke specialistovi, je nutná úvodní konzultace s praktikem. Existuje spousta preparátů, některé lépe účinkují na alergickou rýmu, jiné jsou vhodné při alergických kožních projevech, další se zase používají při astmatických záchvatech.

Ne každý kašel a zhoršené dýchání při alergii znamená astma (což je jeden z častých mýtů). Projevy alergie se mohou zlepšit, dokonce přijdou období zcela bez příznaků, alergie se však může vrátit i v jiné podobě, jako je například potravinová intolerance.