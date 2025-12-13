Jak si rychle ulevit od rýmy, osvědčené tipy a triky

Rýmu považujeme za samozřejmou součást podzimu a zimy, ale i ona může pořádně potrápit. Neexistuje jediný typ rýmy ani univerzální způsob, jak se jí zbavit. Správná péče ale rozhoduje.

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Toto onemocnění má různé podoby a každá rýma se chová jinak. Nejčastější je virová rýma, která se objevuje hlavně v chladném počasí. Začíná vodnatým výtokem, kýcháním a pálením v nose, později se výtok mění v hustší a hůř se dýchá.

Na virovou často navazuje bakteriální rýma, kdy sekret bývá žlutozelený, nos je ucpaný a přidává se tlak v obličeji nebo bolest hlavy.

Byliny pro silnou imunitu. Co funguje v období virů a nachlazení

Alergická rýma přichází bez horečky, zato se svěděním, záchvaty kýchání a ucpaným nosem – nejčastěji na jaře nebo při kontaktu s prachem či zvířecí srstí. Existuje i chronická rýma, kdy jsou sliznice trvale oteklé a podrážděné.

Rozlišujeme také vodnatou a nevodnatou formu – ta první bývá typická pro začátek nachlazení, druhá značí, že se infekce rozvíjí.

Zvlhčování a nahřívání

Říká se, že neléčená rýma trvá týden a léčená sedm dní. Není to pravda. Bez léčby se rýma často vleče mnohem déle a může přerůst v zánět dutin. Léčba znamená především zvlhčit sliznici, zmírnit otok a zabránit dalším komplikacím. Důležitý je klid, do statek tekutin, vlhký vzduch a teplo, které napomáhá prokrvení dýchacích cest.

Aktuální číslo

Rytmus života

Předplatné můžete objednávat zde

Lze použít spreje s mořskou vodou nebo fyziologickým roztokem, dekongestivní kapky (proti ucpanému nosu), ale jen po omezenou dobu.

Smrkat se má jemně, střídavě po jedné dírce a nejlépe až po oplachu nosu, aby se předešlo tlaku v dutinách. Pomáhá také teplý obklad na čelo nebo přechod na pobyt v teplém, ale nevysušeném prostředí. Uleví i teplá sprcha nebo koupel, která zvlhčí vzduch a pomůže uvolnit dýchací cesty.

Když se rýma zhorší a dutiny se ucpou, dýchání je obtížné a člověk má pocit tlaku v hlavě. Pak pomáhá šetrná inhalace, která zvlhčuje sliznici, uvolňuje hleny a přináší úlevu.

Lékařka Jarmila Seifertová doporučuje kombinovat oplachování nosní sliznice konvičkou, nejlépe s vincentkou, ale pomůže i solný roztok a pravidelné inhalování. „Na zlepšení stavu dýchacích sliznic je důležitý volný nos a zvlhčená sliznice. Nos je vstupní brána pro všechny škodliviny. Pomoci si můžete inhalátorem, například Celimed U-615,“ vysvětluje.

Deset záhad zimní „rýmičky“. Jak léčit nemoci z nachlazení a nenaletět mýtům

Inhalátor umožní dopravit účinné látky přímo do dýchacích cest, zmenšit otok a usnadnit dýchání, aniž by bylo nutné sahat po lécích. Pokud ho doma nemáte, zkuste starou osvědčenou metodu – horkou vodu v lavoru s bylinkami, třeba heřmánkem, mátou nebo tymiánem. Vdechování páry nos prohřeje, uvolní dutiny a obnoví volné dýchání, zvlášť když ho doplníte klidem a dostatkem tekutin.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: S čerty nejsou žerty. Jak dobře znáte tuto pekelně dobrou pohádku?

S čerty nejsou žerty

Pohádka S čerty nejsou žerty patří mezi největší české vánoční klasiky. V našem kvízu si ověříte, jak dobře znáte postavy, hlášky i zákulisní zajímavosti z natáčení. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...

Kvůli extrémnímu vzhledu přichází o rodinu, měnit se ale žena nehodlá

Lucy kvůli extrémnímu vzhledu přijde o celou rodinu. Ačkoli jsou následky...

Lucy Krasota z Německa už několik let svým vzhledem fascinuje své okolí i celý svět. Někteří lidé jsou nadšení, jiní naopak zděšení. A negativních reakcí se ženě dostává i od rodiny. Vlastní babička...

Žena si nechala prodloužit nohy o čtrnáct centimetrů, chtěla být vyšší

Větší nohy si přála už od útlého věku. Až v dospělosti si svůj sen splnila.

Třiatřicetiletá modelka a umělkyně Theresia Fischerová z Německa tolik toužila po delších nohách, že si je nechala prodloužit operativní cestou, která byla nesmírně náročná a bolestivá. Přesto by...

Modelka Imogen Anthony provokuje. Ráda se ukazuje téměř nahá

Jako vždy provokativní Imogen.

Čtyřiatřicetiletá modelka Imogen Anthony šokuje nejen na Instagramu. Miluje extravagantní modely, které mnohdy odhalují víc, než by bylo třeba. Ukazuje dokonalé tělo a fanouškům vždy vzkazuje, že...

Extrémní proměny hvězd, díky kterým se změnily k nepoznání

Slavní, kteří jsou k nepoznání.

Být hercem nemusí být vždy procházka růžovým sadem. Obzvlášť, pokud po hercích scénář vyžaduje výraznější proměnu, jejíž součástí je například extrémní hubnutí nebo naopak přibírání na váze. Někdy...

Horoskop pro každé znamení na 51. týden roku 2025

Ilustrační snímek

Vánoce jsou za rohem! Co nám hvězdy připravily do týdne před vánočními svátky? Lvi, zkuste si vzít volno a vypusťte vše rušivé. Máte šanci na krásné dny. Vodnáři, vy jste hotoví manažeři přes dárky....

13. prosince 2025

Jak si rychle ulevit od rýmy, osvědčené tipy a triky

Ilustrační fotografie

Rýmu považujeme za samozřejmou součást podzimu a zimy, ale i ona může pořádně potrápit. Neexistuje jediný typ rýmy ani univerzální způsob, jak se jí zbavit. Správná péče ale rozhoduje.

13. prosince 2025

Zahraniční hvězdy, které byly v roce 2025 zatčeny

Těmto slavným to v roce 2025nevyšlo a skončili za mřížemi.

Zlatá smůla v lásce. Těmto hvězdám se lepila smůla na paty v mnohém. A nakonec kvůli tomu skončily ve vězení. Podívejte se, které osobnosti si v roce 2025 důkladně prohlédli vězení. Za mříže se...

13. prosince 2025

Marcipánové kuličky, croccanti i perníková roláda. Vánoce podle cukrářky

Croccanti na míse s dalším cukrovím.

Máte chuť vyzkoušet letos o Vánocích netradiční, ale o to zajímavější cukroví, které bude nejen skvěle chutnat, ale také krásně vypadat? Nabízíme vám inspiraci od zkušené cukrářky a lektorky Anety...

13. prosince 2025

Linecké cukroví

Linecké cukroví
Recept

Střední

80 min

Linecké cukroví nesmí chybět na žádné Vánoce.

I přemíra vyšetření může člověku uškodit. Lékařka o vlivu psychiky na nemoci

Premium
Psychosomatické potíže bývají podle MUDr. Michaely Ročňové typicky chronické, u...

Psychický stav, naše emoce, ale i vztahy s ostatními lidmi mají na naše zdraví zásadní vliv. V těle je totiž vše propojené. V rozhovoru o tom mluví praktická lékařka Michaela Ročňová. Psychosomatické...

12. prosince 2025

Téma smrti či handicapu do knih pro mladé patří, sex v nich hlídáme, líčí knihovnice

Premium
Lucie boří všechny stereotypy o své práci. Za své úsilí v Knihovně Kroměřížska...

Tahle mladá dáma boří všechny stereotypy o své práci. Seznamte se s knihovnicí Lucií Čevelovou, která za své úsilí v Knihovně Kroměřížska získala celostátní ocenění. Mladé čtenáře totiž motivuje ke...

12. prosince 2025

Sběratelské vánoční svíčky, kvůli kterým budete chtít zrušit hory a zůstat doma

Ilustrační fotografie

Vánoce se dnes neodehrávají jen pod stromkem. Jedna dobře zvolená svíčka dokáže z běžného prosincového večera udělat horskou chatu, pařížskou kavárnu nebo soukromý cirkus. V redakci Cosmopolitanu...

12. prosince 2025

Mluvte o lásce beze slov! Inspirace na originální vánoční dárky

Ve spolupráci
Ilustrační snímek

I když si na dávání dárků příliš nepotrpíte, Vánoce se bez nich neobejdou. Je to příležitost, jak dát svému protějšku najevo, jak moc si ho vážíte. Přitom nejde jen o velikost finanční investice....

12. prosince 2025

Kvůli obřímu poprsí žena těžce vstává a špatně spí, chce se ho zbavit

Obří ňadra podle ženy nejsou žádná výhra. Naopak kvůli nim trpí. Přesto ale...

Třicetiletá Melissa Ashcroftová z Velké Británie má přirozené poprsí, které podle ní není žádnou výhrou. Pokud bychom „přepočítali“ ňadra na naše míry, byla by to velikost 15. „S tak obřím poprsím se...

12. prosince 2025  8:23

Přemýšlejte nad nákupy. Takto se nestanete obětí podvodníků

ilustrační snímek

Nakupování přes internet nám sice usnadňuje život a šetří čas, ale přináší i rizika. Zejména nyní se roztrhl pytel s podvodníky, kteří zkoušejí všechny způsoby, jak nás připravit o peníze. Na co si...

12. prosince 2025

Zacvičte si pět Tibeťanů: protáhnete celé tělo a ulevíte mysli

ilustrační snímek

Tyto cviky vám každý den zaberou jen pár minut a přitom díky nim budete životem proplouvat s větším klidem. Zkuste pět Tibeťanů.

12. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.