Toto onemocnění má různé podoby a každá rýma se chová jinak. Nejčastější je virová rýma, která se objevuje hlavně v chladném počasí. Začíná vodnatým výtokem, kýcháním a pálením v nose, později se výtok mění v hustší a hůř se dýchá.
Na virovou často navazuje bakteriální rýma, kdy sekret bývá žlutozelený, nos je ucpaný a přidává se tlak v obličeji nebo bolest hlavy.
Alergická rýma přichází bez horečky, zato se svěděním, záchvaty kýchání a ucpaným nosem – nejčastěji na jaře nebo při kontaktu s prachem či zvířecí srstí. Existuje i chronická rýma, kdy jsou sliznice trvale oteklé a podrážděné.
Rozlišujeme také vodnatou a nevodnatou formu – ta první bývá typická pro začátek nachlazení, druhá značí, že se infekce rozvíjí.
Zvlhčování a nahřívání
Říká se, že neléčená rýma trvá týden a léčená sedm dní. Není to pravda. Bez léčby se rýma často vleče mnohem déle a může přerůst v zánět dutin. Léčba znamená především zvlhčit sliznici, zmírnit otok a zabránit dalším komplikacím. Důležitý je klid, do statek tekutin, vlhký vzduch a teplo, které napomáhá prokrvení dýchacích cest.
Lze použít spreje s mořskou vodou nebo fyziologickým roztokem, dekongestivní kapky (proti ucpanému nosu), ale jen po omezenou dobu.
Smrkat se má jemně, střídavě po jedné dírce a nejlépe až po oplachu nosu, aby se předešlo tlaku v dutinách. Pomáhá také teplý obklad na čelo nebo přechod na pobyt v teplém, ale nevysušeném prostředí. Uleví i teplá sprcha nebo koupel, která zvlhčí vzduch a pomůže uvolnit dýchací cesty.
Když se rýma zhorší a dutiny se ucpou, dýchání je obtížné a člověk má pocit tlaku v hlavě. Pak pomáhá šetrná inhalace, která zvlhčuje sliznici, uvolňuje hleny a přináší úlevu.
Lékařka Jarmila Seifertová doporučuje kombinovat oplachování nosní sliznice konvičkou, nejlépe s vincentkou, ale pomůže i solný roztok a pravidelné inhalování. „Na zlepšení stavu dýchacích sliznic je důležitý volný nos a zvlhčená sliznice. Nos je vstupní brána pro všechny škodliviny. Pomoci si můžete inhalátorem, například Celimed U-615,“ vysvětluje.
Inhalátor umožní dopravit účinné látky přímo do dýchacích cest, zmenšit otok a usnadnit dýchání, aniž by bylo nutné sahat po lécích. Pokud ho doma nemáte, zkuste starou osvědčenou metodu – horkou vodu v lavoru s bylinkami, třeba heřmánkem, mátou nebo tymiánem. Vdechování páry nos prohřeje, uvolní dutiny a obnoví volné dýchání, zvlášť když ho doplníte klidem a dostatkem tekutin.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.