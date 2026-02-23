Už žádné bolavé břicho: Toto jsou nejlepší potraviny pro zdravé trávení

Petra Burgrová
Zdravé zažívání je klíčem k tomu, abychom se cítili dobře. Když trávicí systém nepracuje ideálně, projeví se to velmi rychle, od nepříjemného nadýmání až po únavu a trávicí potíže. Velký vliv na to, jak se cítíme, má to, co jíme. Některé potraviny dokážou trávení výrazně podpořit, jiné ho naopak zpomalují. Pojďme se podívat na ty, které našemu zažívání prospívají.
Část 1/5
Ilustrační snímek

Zdravé trávení začíná na talíři. Pokud do svého jídelníčku zařadíme více vlákniny, fermentovaných potravin, zeleniny, ovoce a podpoříme je dostatečným pitným režimem, můžeme výrazně zlepšit funkci našeho zažívání. I malé změny ve stravě často vedou k velkému rozdílu v tom, jak se cítíme každý den.

Hýčkejte svá střeva. Pět tipů, jak si zajistit správné trávení

Potraviny bohaté na vlákninu

Vláknina je pro zdravé trávení naprosto zásadní. Pomáhá pohybu střev, podporuje pravidelné vyprazdňování a slouží jako potrava pro prospěšné střevní bakterie.

Mezi nejlepší zdroje vlákniny patří:

  • celozrnné obiloviny (ovesné vločky, celozrnný chléb, hnědá rýže)
  • luštěniny (čočka, fazole, cizrna)
  • zelenina (brokolice, mrkev, řepa, špenát)
  • ovoce (jablka, hrušky, maliny, sušené švestky)
Cizrnový salát s chlebem

Cizrnový salát s chlebem

Recept

Střední

10 min


Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Odhalená těla i oslnivé kostýmy. Rio de Janeiro ožilo karnevalem

Festival v Rio de Janeiru opět ožil maskami a tancem.

Brazilské Rio de Janeiro opět hýří barvami a městem se nese hudba. Karneval přináší obnažená těla, dokonalé kostýmy a radost. Podívejte se do naší galerie na výběr masek, které na sebe letos...

Za nadbytečná kila mohlo před mnoha lety zlomené srdce, říká Andrea po proměně

Andrea v minulosti a Andrea dnes

Jednačtyřicetiletá Andrea Kupková se po porodech dvou dětí do zdravého životního stylu opřela ještě víc než v minulosti. Jako mladá holka milovala párty, kde si dopřávala koktejly – a váha šla...

Slavní, kterým manželství vydrželo jen krátkou dobu

Slavní, kteří si řekli ANO, ale moc dlouho jim to nevydrželo.

Někdy láska nevydrží a pár si jde raději po svých. A ač se dva snaží sebevíc, nemá smysl ve vztahu přetrvávat. Mnohé slavné hvězdy spolu vydržely jen pár hodin, jiné týdny, další měsíce. Každopádně...

Supermodelka Cindy Crawfordová slaví šedesát, stárne s grácií

Cindy Crawfordová slaví kulatiny.

Herečka a bývalá topmodelka Cindy Crawfordová už patří mezi šedesátnice. Žena s podmanivým pohledem, dokonalým úsměvem i něžnou pihou na tváři pobláznila v mládí celý svět. Byla vdaná za Richarda...

Už to zase není trapas. Vrací se úzké džíny, boho i tenisky na klínku

Rok 2026 přináší snad ještě víc módní nostalgie než ty předchozí. Celebrity,...

Rok 2026 přináší snad ještě víc módní nostalgie než ty předchozí. Celebrity, influenceři a nejmladší generace se navracejí k ikonickým kouskům z nultých a desátých let – od úzkých bokovek a culottes...

Bolest zad nemusí znamenat operaci. Lázně Teplice nabízejí účinnou pomoc

Advertorial
Lázně Teplice nabízejí řešení pro bolavá záda díky spojení přírodních zdrojů a...

Výhřez meziobratlové ploténky bývá pro mnoho lidí strašákem. Ne vždy ale musí vést k operaci. V Lázních Teplice pomáhají pacientům šetrnými metodami, mezi které patří i moderní spinální dekomprese.

23. února 2026

Už žádné bolavé břicho: Toto jsou nejlepší potraviny pro zdravé trávení

Ilustrační fotografie

Zdravé zažívání je klíčem k tomu, abychom se cítili dobře. Když trávicí systém nepracuje ideálně, projeví se to velmi rychle, od nepříjemného nadýmání až po únavu a trávicí potíže. Velký vliv na to,...

23. února 2026

Příběh Pavla: Tchyně si hraje na influencerku, na sítích ukazuje moje děti

Ilustrační snímek

Jsem totálně naštvaný na matku mé ženy, protože s ní není kloudná řeč. Kdyby šlo jen o to, že se ona sama ztrapňuje na sociálních sítích, tak je mi to jedno. Je to její život. Ale tady se jedná o...

23. února 2026

Jinak ve dvaceti, jinak v šedesáti. Jak milujeme v různém věku

Ilustrační snímek

Láska. Toužíte po ní, i když bolí… Pravdou je, že její podoba, intenzita i prožívání se během života mění. Co všechno má na to vliv?

23. února 2026

Štíhlá s pomerančovým kouzlem. Vitamin C pomůže shodit kila

ilustrační snímek

Jak rychle shodit až 4 kila? Pokud zvýšíte svůj přísun vitaminů, podaří se vám hotový zázrak. Můžete jíst jako dosud, a přesto zhubnete. Geniální!

23. února 2026

Horoskop na poslední únorový týden: Připravte se na emoce i překvapení

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

23. února 2026

Návrat starých nemocí. Proč zapomenuté smrtící infekce ožívají, líčí infektolog

Premium
Jiří Sagan

Ještě nedávno byla považována za banální „nemoc špinavých rukou“. Jenže loni žloutenka typu A ukázala i mnohem nebezpečnější tvář. Proč přibylo těžkých průběhů? Koho nemoc ohrožuje nejvíc a jak se...

22. února 2026

Nejdřív hubnutí a pak nutná operace. Žena se změnila k nepoznání

Když změna, tak pořádná. Tímto heslem se žena řídila.

Když měla čtyřiadvacetiletá Elliemay Sherwinová své „nejtěžší“ období, vážila sto šedesát kilogramů. Pak jí lékaři řekli, že s takovou nadváhou nikdy nebude mít potomky. To ji natolik vyděsilo, že se...

22. února 2026  11:11

Kam se poděli kamarádi z mládí? Kdy je čas na restart a kde hledat nové

Ilustrační snímek

V mládí je přátelství jako řeka — přirozeně vzniká, plyne a jen těžko mizí. V dospělosti však tento tok často zpomalí, rozdělí se do větví, změní směr a někdy se i úplně vytratí. Jak poznat, že má...

22. února 2026

Sauna je zdravá i pro pacienty s vysokým tlakem. Stačí zvolit správně

Březová sauna

Saunování patří k oblíbeným rituálům Čechů. Uvolňuje, zahřívá a přináší pocit restartu. Mnozí se však ptají, zda je bezpečné i pro lidi s vysokým tlakem nebo cholesterolem. Odpověď lékařů je jasná –...

22. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Přehnaně pečují a nedají volnost. Tak pečují vrtulníkoví rodiče

ilustrační snímek

Snad každý rodič se snaží své dítě chránit. Stejně jako v mnoha jiných případech ale i v tomto případě platí, že všeho moc škodí. Mohl by se z vás totiž stát „vrtulníkový rodič“. Co to přesně...

22. února 2026

Proč jste pořád unavení? Těchto deset návyků vám krade energii

Ilustrační snímek

Když ráno zazvoní budík, máte pocit, že jste vůbec nešli spát? Přes den se ploužíte jako mátoha a večer znovu „upadnete do kómatu“? Tady něco nehraje. Zkuste zjistit, co vám bere energii.

22. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.