Zdravé trávení začíná na talíři. Pokud do svého jídelníčku zařadíme více vlákniny, fermentovaných potravin, zeleniny, ovoce a podpoříme je dostatečným pitným režimem, můžeme výrazně zlepšit funkci našeho zažívání. I malé změny ve stravě často vedou k velkému rozdílu v tom, jak se cítíme každý den.
Hýčkejte svá střeva. Pět tipů, jak si zajistit správné trávení
Potraviny bohaté na vlákninu
Vláknina je pro zdravé trávení naprosto zásadní. Pomáhá pohybu střev, podporuje pravidelné vyprazdňování a slouží jako potrava pro prospěšné střevní bakterie.
Mezi nejlepší zdroje vlákniny patří:
- celozrnné obiloviny (ovesné vločky, celozrnný chléb, hnědá rýže)
- luštěniny (čočka, fazole, cizrna)
- zelenina (brokolice, mrkev, řepa, špenát)
- ovoce (jablka, hrušky, maliny, sušené švestky)