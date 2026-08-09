Rosacea neboli růžovka je rozšířené kožní onemocnění projevující se začervenáním na tvářích, nose, čele a bradě. Postižený občas může působit, že se červená ze studu, jindy jako by měl tvář posetou akné. U každého jsou příznaky onemocnění jiné, objevovat se může i vyrážka.
Na vině jsou rozšířené drobné cévy v obličeji, které se plní krví, až jsou postižené oblasti zalité červení. Po několika hodinách by měl problém vymizet, ale pokud se neléčí, může získat obličej hrbolatý, spálený vzhled a žilky začnou být viditelné pod kůží.
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Jedná se o kožní problém, který může způsobovat špatně fungující imunitní nebo nervový systém, špatný stav krevního řečiště v obličeji anebo genetika.
Kdy a proč navštívit lékaře
Pokud se se zčervenalou pokožkou potýkáte dlouhodobě, vyhledejte lékaře. Včasná diagnóza a léčba sice nepomohou k úplnému vyléčení, ale příznaky se mohou zmírnit. Jedná se sice o estetický problém, který vás na životě nijak neohrožuje, neznamená to však, že se s ním musíte jen tak smířit.
Zmírnit příznaky můžete však i sami. Některé studie naznačují, že kořeněná jídla mohou růžovku zhoršovat. Každý člověk s touto diagnózou je individuální, a je proto nutné sledovat, co je právě vaším spouštěčem.
Krém na opalování každý den
Vyhýbejte se přímému slunci zejména kolem poledne, kdy nejvíc hřeje. Když už na něj musíte, chraňte si obličej kšiltovkou nebo kloboukem. Sluneční světlo může vzplanutí růžovky vyvolat, protože zahřívá pokožku a rozšiřuje cévy v obličeji. Stejně jako v případě prevence pigmentových skvrn i zde platí, že je nutné používat opalovací krém s vysokým SPF (minimálně 30), a to po celý rok.
Důležité jsou také přípravky na každodenní péči o obličej. K mytí tváře používejte mýdla bez parfemace nebo přípravky vhodné pro citlivou pleť. Nikdy obličej neoplachujte horkou vodou, postačí vlažná. Zároveň nepoužívejte čistící přípravky na akné nebo peelingy, které obsahují agresivní látky, a mohou růžovku dokonce zhoršit.
Problémy může zhoršovat rovněž konzumace alkoholu. Říká se, že rosacea je nemocí alkoholiků, což je pochopitelně mýtus. Pokud se vám však po jeho konzumaci problémy s růžovkou zhoršují, raději se mu vyhněte. Stejně jako saunování nebo horké lázni.
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Účinná léčba
Růžovka se řadí mezi zánětlivá onemocnění pleti. Není nakažlivá a její projevy přicházejí ve vlnách. Klíčem k tomu, jak je zmírnit, je odhalit spouštěč. Může to být vedlejší účinek některých léků nebo i dlouhodobý stres.
Pokud lékař vyhodnotí, že jde o chronický stav, předepíše vám krém obsahující metronidazol, kyselinu azelainovou nebo ivermektin, který může pomoci snížit zánět a začervenání. V některých případech mohou být předepsána i antibiotika, která pomáhají kontrolovat zánět a infekci nebo kortikoidy. Na viditelné cévy pomáhá i laserová nebo intenzivní pulzní světelná terapie.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.