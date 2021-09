Flek i horečka. Nejen tyto varovné signály upozorní na nebezpečnou růži

Takzvaná růže (odborným názvem erysipel) je ve skutečnosti akutní infekční povrchové onemocnění kůže vyvolané ve většině případů bakteriemi z rodu streptokoků, které můžou způsobovat také angínu, revmatickou horečku nebo impetigo (nakažlivá kožní infekce).

Onemocnění postihuje častěji ženy, ale u mužů se obvykle projeví dřív.

Propukne během pár hodin

Růže má velmi krátkou inkubační dobu, její příznaky se rozvíjejí už za několik hodin po vniknutí streptokoků do těla. Zhruba v 80 procentech postihuje pokožku dolních končetin.

Může ale zasáhnout i obličej, postižené oblasti tu svým tvarem připomínají motýla, jeho pomyslná křídla dosahují nad lícní kosti a tělo se nachází v oblasti kořene nosu.

Tyto projevy doprovázejí celkové příznaky, jako je horečka (kolem čtyřicítky), bolesti hlavy, zimnice a třes. Nemoc proto ve svých počátcích může připomínat běžnou chřipku. Pacienti mohou trpět také zažívacími potížemi, nevolností a zvracením.

Červená kůže horká na omak

Zasažená oblast má zřetelné okraje, je zarudlá a můžou se v ní nacházet dolíčky jako u pokožky s celulitidou. Na dotek je výrazně teplá a oteklá a tvoří se na ní puchýřky. Pokud prasknou, vznikají eroze (oděrky). Při těžkém průběhu se v zaníceném podkoží objevují abscesy (dutiny naplněné hnisem).

Dalším projevem může být tzv. purpura, tedy purpurové pláty, jež vznikají jako následek krvácení do kůže. Často bývají postiženy také příslušné uzliny, které bolí a jsou zvětšené, dají se snadno nahmatat. Komplikace můžou nastat v případech, kdy u těžkých puchýřovitých forem dojde k poškození hlubších tkání nebo když infekce pronikne až na svalovou vrstvu a vytvoří se rozsáhlý zánět.

Problém se obejde bez jizev

Ke stanovení diagnózy stačí lékaři pouhý pohled na kůži, kde bývá často patrné místo, kudy infekce vstoupila do těla. Pouze v nejasných případech je třeba odebrat vzorek kůže a odeslat k rozboru. Výjimečně lékař nařídí i vyšetření na magnetické rezonanci (souvisí-li růže s postižením kloubů a kostí).



Léčbu je nutné zahájit co nejdřív nasazením antibiotik penicilinového typu. Ta se většinou užívají ve formě tablet, a to po dobu 14 dnů. V těžších případech se podávají přímo do žíly a pacient musí být hospitalizován.

Příznaky jako horečka či nevolnost obvykle ustoupí do 2 dnů. Vymizení kožních příznaků však trvá i několik týdnů. V zasažených místech naštěstí nezůstávají jizvy, postižená pokožka se prostě sama oloupe.

Ohrožená skupina: cukrovkáři

Vzniku růže napomáhá celá řada příčin. Rizikovým faktorem jsou především různá poranění kůže jako oděrky, škrábance, řezné rány, zvláště u lidí s oslabenou imunitou (do téhle kategorie patří i malé děti nebo senioři).

Rozvoji infekce nahrávají také plísňová onemocnění, špatně se hojící ranky od hmyzího štípnutí, ale i různé cévní choroby, bércové vředy nebo onemocnění lymfatického systému. Ve větším ohrožení je také kůže s vředy či s jinými zánětlivými projevy, popálená a jinak poškozená pokožka.

Spouštěčem nemoci může být i nezdravý životní styl, HIV infekce, cukrovka a nefrotický syndrom (soubor příznaků provázející různé typy onemocnění ledvin).

Opatrnost je vždy na místě

Především je třeba vždy dobře vyléčit záněty nosohltanu způsobené streptokoky. Dále je důležité předcházet problémům s nedostatečným cévním zásobením dolních končetin. Pacient by se měl pokud možno vyhýbat různým kožním poraněním. Zbytečně pak dochází k dalším recidivám onemocnění (opakovaný vznik růže komplikuje život téměř třetině všech pacientů).



Někdy i samotná růže zaviní poškození lymfatických cév v zasažené oblasti a nemoc se pak neustále vrací. Takovým rizikovým pacientům lékaři většinou doporučí dlouhodobé preventivní podávání penicilinu.

Aby se potíže neopakovaly

Při každém ataku onemocnění je důležité zjistit příčinu, to znamená vstupní bránu, kudy infekce pronikla do těla. Na tu je třeba se zaměřit a snažit se zabránit tomu, aby se v budoucnu problém vracel.

Trpíte častěji na plísňová onemocnění? Navštivte lékaře. Tyto potíže jdou velmi dobře řešit, nenechte je proto zajít zbytečně daleko, riskujete tím mnohem závažnější infekci.

Dopřejte si pedikúru...

Perfektní hygiena je prostě základ. Věnujte dostatečnou péči svým nohám a kupujte si kvalitní prodyšnou obuv. Pokud se vám na nohou tvoří otlaky či mozoly, dopřejte si pravidelnou pedikúru.

Zvláště náchylní k těmto potížím jsou diabetici, lidé s chronickou žilní nedostatečností nebo pacienti s lupenkou. Případné oděrky si pečlivě ošetřete a překryjte je sterilní náplastí.

Vyzkoušejte měsíček nebo dubové kapky

Z přírodních prostředků lze vyzkoušet dubové kapky, které účinně hubí různé nežádoucí mikroby. Nejlepší je vtírat je neředěné do postižených míst (na nohou vždy postupujte směrem k srdci).

Nebo použijte měsíčkový olej, který je na nejrůznější kožní nemoci jako stvořený. Velmi snadno se vstřebává do pokožky, proniká i do lymfatického systému a má silné protizánětlivé účinky.