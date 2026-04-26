Možná jste si někdy všimli, že se vaše rty mění podle ročního období, únavy nebo stresu. Někdy jsou suché, jindy popraskané, pak zase až nezvykle bledé nebo naopak sytě červené.
Často to přejdete s tím, že stačí použít balzám a bude klid. Jenže rty patří k nejcitlivějším místům na těle a velmi rychle reagují na vnitřní změny. Nemají ochrannou vrstvu jako kůže jinde na těle, a proto se na nich projeví nedostatek tekutin, vitaminů i celková kondice organismu.
Právě proto se vyplatí věnovat jim dostatek pozornosti. Mohou být totiž prvním signálem, že něco není v rovnováze, a včas vás tak upozornit, že tělo potřebuje víc péče, klidu nebo změnu návyků.
Suché a popraskané rty
Nejčastější problém, který zná téměř každý. Může za ním být obyčejný nedostatek tekutin, ale také suchý vzduch, vítr nebo časté olizování rtů. Pokud se ale suchost vrací opakovaně, může jít i o signál, že tělu chybí vitaminy, zejména skupiny B.
Pomůže tak nejen balzám, ale hlavně správný pitný režim a pestřejší strava. Dobré je také omezit časté olizování rtů, které jejich stav ve výsledku ještě zhoršuje.