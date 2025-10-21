Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému. Na celém světě jí trpí 2,8 milionu nemocných. V Česku se odhaduje počet pacientů na 26 tisíc a každý rok přibude až 800 nemocných.
Nejčastěji se roztroušená skleróza objevuje mezi 20. a 40. rokem života a častěji postihuje ženy. Asi nejznámějším pacientem, který o této chorobě promluvil, je bývalý šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Ten onemocněl ve čtyřiadvaceti letech. O boji s touto nemocí teď promluvila i předsedkyně KSČM Kateřina Konečná.
Přesná příčina zatím není známá, ale roli mohou hrát genetické predispozice, infekce v dětství (například virus Epstein-Barrové), stres, kouření nebo nedostatek vitaminu D.
Pozor na poruchy zraku, únavu i závratě
Příznaky bývají velmi pestré a často se objevují postupně. K prvním patří poruchy zraku – rozmazané či dvojité vidění nebo bolest oka. Přidává se brnění a necitlivost končetin, únava, závratě, potíže s rovnováhou, ale i problémy s pamětí, řečí nebo močovým měchýřem.
Roztroušenou sklerózu u mladých lékař často neodhalí, upozorňuje neuroložka
Typické je střídání období zhoršení, tzv. atak, a zlepšení – remisí. U některých pacientů však nemoc postupuje pomalu, ale trvale bez výrazných výkyvů.
Léčba může nemoc výrazně zpomalit
Ačkoli zatím neexistuje lék, který by roztroušenou sklerózu zcela vyléčil, současná medicína dokáže její průběh výrazně zpomalit. Léčba je vždy individuální – cílem je potlačit aktivitu imunitního systému, zmírnit příznaky a zachovat co nejvyšší kvalitu života.
Používají se imunomodulační léky, které snižují počet atak a chrání nervový systém. Při zhoršení stavu pomáhají kortikoidy, které tlumí zánět. Důležitou součástí péče je také rehabilitace, fyzioterapie, pravidelný pohyb, psychologická podpora a zdravý životní styl – dostatek spánku, vyvážená strava, omezení alkoholu i kouření.
Příznaky roztroušené sklerózy
Roztroušená skleróza se projevuje velmi různorodě – u každého pacienta jinak. Mezi nejčastější příznaky patří: