„Je dobré udržet si co nejdéle pracovní vytíženost. S oblibou říkám: Podívejte se na zvířata, ta do důchodu nechodí. Jinak by se nenažrala a zemřela. Proto by měl i člověk pracovat víceméně trvale,“ říká lékař z brněnského neurologického centra Neurofyzionet v rozhovoru.
Jaká onemocnění k vám pacienty nejčastěji přivádějí?
Nejčastější jsou bolesti hlavy. Mozek je zvláštní orgán, nemá v sobě totiž nervová zakončení, která vnímají bolest. Pokud vás tedy bolí hlava, nebolí vás mozková tkáň, ale buď mozkové obaly, cévy, tedy žíly nebo tepny, nebo lebka či povrch hlavy. Bolet mohou také mozkové nervy, jež mají senzitivní zakončení. Nejčastěji je to trojklanný nerv. Tlak cév na tento nerv a jeho dráždění může způsobovat takzvanou neuralgii trigeminu, tedy ostrou bodavou bolest. Nejběžnějším typem jsou však tenzní bolesti hlavy vznikající z napětí, z únavy a přetažení. Na druhém místě jsou pak migrény. Častěji postihují ženy, protože jedním z nejsilnějších spouštěčů jsou hormonální výkyvy, zejména tedy estrogenu.
Mozek potřebuje jenom glukózu a kyslík. Všechny doplňky stravy osobně považuju za nesmysl. A pokud chcete doplňovat nějaké minerály nebo vitaminy, ať vám praktik udělá kompletní odběr, aby se zjistilo, čeho se vám nedostává.