Byl pátek odpoledne a pan Dalibor jel vyzvednout dceru na vlak. „Podívala se na mě a ptala se, jestli nejsem opilý. Nechápal jsem proč. Doma to zopakovala. Teprve tehdy jsem si všiml, že divně mluvím,“ vzpomíná.
Ten víkend se začal cítit velmi špatně. Zhoršila se mu chůze, přepadla ho obrovská únava. V pondělí ještě šel do práce, ale kolegové mu nerozuměli – mluvil nesrozumitelně. Hned následující den zamířil k lékaři, který ho ihned poslal na urgentní oddělení.
Následoval kolotoč vyšetření. Borelióza? Mozková příhoda? Leukémie? Vylučovací metodou lékaři dospěli k jedinému závěru – roztroušená skleróza. „Ten večer jsem už nemohl mluvit ani chodit. Nasadili mi kortikoidy a během dvou dnů nastalo částečné zlepšení.“ V rodině podobné onemocnění neměli, proto si začal vyhledávat informace sám.
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Signály se objevovaly už od dětství
Zpětně si pan Dalibor uvědomuje, že signály nemoci přicházely už mnohem dříve. V pěti letech prodělal zánět mozkových blan, od té doby nosí brýle s vysokými dioptriemi, měl potíže s řečí a čtením.
„Chtěli mě tehdy dát do zvláštní školy, ale maminka to nedovolila. Díky ní jsem mohl žít normálně – i když jsem měl zjevně nějaký skrytý handicap.“
Postupně si zvykl na to, že se snadno unaví, hůře drží rovnováhu, více zapomíná nebo mu občas něco vypadne z ruky. Přikládal to věku a pracovnímu stresu. Když se u něj v roce 2020 nemoc naplno projevila, měl za sebou také onemocnění covid-19.
Můj boj s nemocí
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„Ztratil jsem čich i chuť. Lékaři mi později řekli, že covid mohl roztroušenou sklerózu probudit – že už jsem ji v sobě pravděpodobně nosil dlouho,“ říká.
Život se musel změnit, ale nezastavil se
Pan Dalibor vystudoval pedagogiku, nějaký čas učil, pak působil v zemědělství a jezdil do zahraničí. Když se jeho zdravotní stav zhoršil, vrátil se ke školství. „Zaměstnání jsem si přizpůsobil, ale nemoc mě stejně trochu omezila.“
Dřív hodně jezdil na kole, teď má však strach, protože hůř udrží rovnováhu. Vyhýbá se raději i výškám. Občas se mu stane, že do něčeho narazí. Přestal také hrát squash, protože má potíže správně odhadnout let míčku. „Místo toho teď chodím více na procházky a domů jsem si koupil rotoped. Člověk se nemoci musí přizpůsobit, vždy to nějak jde,“ hodnotí životní změny.
Lázně jako restart těla i mysli
Výzvou ovšem není jen změna fyzické stránky. „Hlava mi neustále pracuje, i v noci. Nedokážu ji vypnout, pořád přemýšlím. To je na mojí nemoci to nejtěžší,“ říká pan Dalibor.
Psychickou pohodu našel v lázních Luhačovice, kam pravidelně jezdí na komplexní lázeňskou péči. „Je to čtyřtýdenní restart. Jsem tam sám, nemusím nic řešit, soustředím se jen na své tělo a na to, jak mu pomoci.“
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V lázních absolvuje perličkové a uhličité koupele, střídavé koupele končetin i individuální cvičení v bazénu a tělocvičně. „Voda mi dělá dobře, rozhýbe mě. Každé ráno si dám procházku, nasnídám se a pak jdu cvičit. Konzultoval jsem s fyzioterapeutem i cvičení, která dělám doma. Pro moji nemoc je důležité tělo posilovat a udržovat ho v kondici, proto cvičím i doma pět dní v týdnu a využívám i nový rotoped,“ vysvětluje.
Pochvaluje si také personál. „Všichni jsou neuvěřitelně milí. Nikdy jsem tam nepotkal někoho, kdo by se neusmíval. A jídlo? Výborné. Bufet plný zdravých jídel – zelenina, ryby, bezmasé varianty. Dá se jíst chutně a zdravě,“ říká. Plánuje vzít do lázní i manželku.
„Zatímco já si užívám péči, ona je doma sama. Zaslouží si taky odpočinek. Uděláme si takovou zdravotní dovolenou,“ říká s úsměvem.
Není třeba se litovat, je třeba bojovat
Pan Dalibor se snaží nemoc nevnímat jako konec, ale jako výzvu. „Změnil jsem stravování, začal jíst pravidelně, zdravěji. Dali jsme sbohem knedlíkům, doma frčí zelenina. A každý rok si chci vyjít na Praděd – zatím se mi to daří.“
Na první pohled na něm nic nepoznáte. „Ale handicap to je. Naučil jsem se ho nepřehlížet, ale ani se v něm neutápět. Jsem vděčný za svoji manželku a dcery, mám v nich obrovskou psychickou podporu. Nemoc vás může ovládat, ale vy se můžete naučit, jak s ní žít důstojně. Není třeba se litovat – je třeba bojovat,“ uzavírá pan Dalibor.
Komentář lékaře
MUDr. Petr Pšenica, hlavní lékař společnosti Lázně Luhačovice, a. s.
Roztroušená skleróza je onemocnění autoimunitní povahy, které postihuje centrální nervovou soustavu člověka. Nejčastějšími příznaky onemocnění jsou neurologické projevy spojené zejména s poruchami zraku, změny citlivosti na dotek, teplo, chlad či bolest, poruchy hybnosti a rovnováhy, únava, bolesti a deprese.
V rámci léčebné rehabilitace se u nás opíráme o spolupráci s neurology. Na vstupní lékařské prohlídce je léčebný plán sestaven podle vytyčených cílů rehabilitace s ohledem na aktuální zdravotní stav pacienta a přidružená onemocnění. Z léčebného hlediska jsou při léčbě neurologických poruch předepisovány koupele s přírodní minerální vodou. Ty mají díky vysoké koncentraci hydrogenuhličitanů a jódu výborný vliv na zlepšení prokrvení pohybového ústrojí, zlepšení vlastnosti pojivové tkáně a uvolnění svalového napětí. Nedílnou součástí je i fyzioterapie individuální i skupinová a další vhodné metody fyzikální terapie podle předpisů lékaře. Jako inovativní proceduru lze využít ergoterapii, která pacientům pomáhá samostatně zvládnout běžné denní i pracovní činnosti.