Neviditelní nepřátelé v domácnosti. Tipy, jak zvládnout alergeny

Kýchání po ránu, ucpaný nos nebo svědění očí nemusí být nachlazení. Často za tím stojí alergeny, které se hromadí přímo u vás doma. Poradíme, jak je rozpoznat i jak s nimi účinně bojovat.

Domácí úklidové práce bereme většinou jako nutnost. Přitom jsou velmi důležité i pro naše zdraví, zejména když je některý z členů domácnosti alergik. Alergie, to nejsou jen sezonní problémy s pyly v přírodě. Stále častěji nás trápí alergeny, které na nás číhají přímo u nás doma.

Jak nám škodí

Nejčastějšími alergeny v domácnosti jsou prach, roztoči, srst zvířecích mazlíčků, plísně nebo znečištěný vzduch.

Hromadí se v kobercích, čalounění, matracích, závěsech a dalších lapačích prachu, takže jsme s nimi v častém kontaktu.

Jak se domácí alergeny projevují? Příznaky mohou být dýchací, kožní i oční, můžete si je splést s chronickým nachlazením. Rýma, kýchání, ucpaný nos (zejména po ránu), kašel, dušnost, ale i svědění, slzení a začervenání očí, vyrážky, atopický ekzém, svědění kůže, dokonce i únava, bolesti hlavy, poruchy spánku kvůli ucpanému nosu – to všechno mohou mít na svědomí alergeny a neléčená alergie může vést až k rozvoji astmatu.

Malí, ale nebezpeční

Roztoči jsou nepříjemná havěť. Pokud se u vás objevují výše popsané alergické potíže hlavně během noci a ráno po probuzení a po odchodu z ložnice ustupují, nejspíš jsou tito mikroskopičtí pavoukovci o velikosti zhruba 0,1–0,5 milimetru i vaším problémem.

Ke zjištění roztočů poslouží domácí testovací sady. Pouhým okem je nevidíme, ale o to jsou nebezpečnější. Jejich hlavním útočištěm jsou ložnice, kde bývá až osmdesát procent všech roztočů v domácnosti. Nejčastěji jsou v matracích, kde jich mohou žít až dva miliony.

V jediném gramu prachu mohou být stovky až tisíce roztočů, přičemž pro citlivé osoby je kritickou hranicí už 100 na gram prachu a při výskytu nad 500 roztočů se u alergiků prudce zvyšuje riziko astmatického záchvatu.

Není to zrovna příjemná představa, jak nebezpeční spolunocležníci s námi sdílejí postel. Objevují se ale třeba i v čalouněných sedačkách, kobercích, přehozech nebo plyšových hračkách a podobně. Nejvíc jim vyhovuje teplé a vlhké prostředí s dostatkem potravy, kterou jsou – ať se nám to líbí, nebo ne – především šupinky naší kůže.

Jak bojovat s domácími alergeny?

  • Pravidelně a důkladně uklízejte, ale tak, aby se množství prachu a alergenů opravdu snížilo, ne abyste je jen „rozvířili“.
  • Vhodné jsou čističky vzduchu, vysavače s HEPA filtrem nebo centrální vysavače, které odvádějí prach a alergeny mimo obytný prostor, místo toho, aby je znovu vracely do vzduchu.
  • Větrejte krátce, ale intenzivně několikrát denně – třeba formou průvanu na pět až deset minut, aby se vyměnil vzduch v místnosti.
  • Vlhkost vzduchu udržujte mezi čtyřiceti až padesáti procenty, teplotu v bytě, především pak ve vaší ložnici, volte raději nižší.
  • Matrace pravidelně vyklepávejte, ložní prádlo větrejte a vyměňujte častěji, nejlépe jednou týdně, což zabraňuje hromadění potu, odumřelé kůže a roztočů.
  • Ložní prádlo perte minimálně na 60 °C. Existují i protiroztočové ochranné potahy na matrace a lůžkoviny. Postel alespoň jednou týdně vysajte.
  • Omezte doma textilie, které zachytávají prach a mohou být zásobárnou všemožných alergenů.

