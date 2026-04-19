Domácí úklidové práce bereme většinou jako nutnost. Přitom jsou velmi důležité i pro naše zdraví, zejména když je některý z členů domácnosti alergik. Alergie, to nejsou jen sezonní problémy s pyly v přírodě. Stále častěji nás trápí alergeny, které na nás číhají přímo u nás doma.
Jak nám škodí
Nejčastějšími alergeny v domácnosti jsou prach, roztoči, srst zvířecích mazlíčků, plísně nebo znečištěný vzduch.
|
Hromadí se v kobercích, čalounění, matracích, závěsech a dalších lapačích prachu, takže jsme s nimi v častém kontaktu.
Jak se domácí alergeny projevují? Příznaky mohou být dýchací, kožní i oční, můžete si je splést s chronickým nachlazením. Rýma, kýchání, ucpaný nos (zejména po ránu), kašel, dušnost, ale i svědění, slzení a začervenání očí, vyrážky, atopický ekzém, svědění kůže, dokonce i únava, bolesti hlavy, poruchy spánku kvůli ucpanému nosu – to všechno mohou mít na svědomí alergeny a neléčená alergie může vést až k rozvoji astmatu.
Malí, ale nebezpeční
Roztoči jsou nepříjemná havěť. Pokud se u vás objevují výše popsané alergické potíže hlavně během noci a ráno po probuzení a po odchodu z ložnice ustupují, nejspíš jsou tito mikroskopičtí pavoukovci o velikosti zhruba 0,1–0,5 milimetru i vaším problémem.
Ke zjištění roztočů poslouží domácí testovací sady. Pouhým okem je nevidíme, ale o to jsou nebezpečnější. Jejich hlavním útočištěm jsou ložnice, kde bývá až osmdesát procent všech roztočů v domácnosti. Nejčastěji jsou v matracích, kde jich mohou žít až dva miliony.
V jediném gramu prachu mohou být stovky až tisíce roztočů, přičemž pro citlivé osoby je kritickou hranicí už 100 na gram prachu a při výskytu nad 500 roztočů se u alergiků prudce zvyšuje riziko astmatického záchvatu.
|
Není to zrovna příjemná představa, jak nebezpeční spolunocležníci s námi sdílejí postel. Objevují se ale třeba i v čalouněných sedačkách, kobercích, přehozech nebo plyšových hračkách a podobně. Nejvíc jim vyhovuje teplé a vlhké prostředí s dostatkem potravy, kterou jsou – ať se nám to líbí, nebo ne – především šupinky naší kůže.
Jak bojovat s domácími alergeny?
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.