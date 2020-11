Předčasně narození mají sílu a vytrvalost, říká ředitelka Nedoklubka

Lucie Žáčková má s nedonošeným dítětem sama velmi osobní zkušenost. Před deseti lety se jí narodila dcera Ella už v pětadvacátém týdnu těhotenství. „Dcera se měla narodit 18. října, na svět ale přišla 9. července,“ řekla.

Měla vážné zdravotní problémy se střevy, plícemi, se srdcem i mozkem. Tři měsíce byla hospitalizovaná na neonatologii. Ale dostala se z toho. „Všechno dobře dopadlo,“ konstatuje Žáčková. S dcerou sice ještě dochází na kontroly do pražské nemocnice v Motole, ale vše se vyvíjí dobře.

Vyjádření bývalého poslance Jaroslava Škárky, který v letech 2005 až 2009 předsedal straně Věci veřejné, jí šokoval. „S takovou hrůzou jsem se ještě nikdy nesetkala,“ sdělila.

Škárka svůj příspěvek na sociální síti nadepsal „Zbyteční lidé – zbavme se jich“. A uvedl: „Nevyvinuté zrůdy, které budou mít IQ kolem padesátky a budou pro společnost pouze přítěží. Budou nás stát pouze peníze a jejich přínos nebude ani nula, ale pouze mínus. Pouze nějaká neziskovka se na nich napakuje.“

Perou se o svůj život

Lucie Žáčková prozradila, že předčasně se narodil například Albert Einstein, Winston Churchill nebo Jiří Menzel. „Jsou to mnohdy úžasní lidé, kteří něco dokázali, tvoří hodnoty,“ uvedla Žáčková, podle níž předčasně narození mají neuvěřitelnou sílu a vytrvalost.

„Perou se o svůj život,“ řekla. „Start měli ztížený a někdy si nesou následky dále do svého života. Jsou mezi námi například nevidomí, protože tehdy ještě nebyla neonatologická péče na takové úrovni jako dnes. To ale ještě neznamená, že se do nich musí někdo takhle pouštět.“

Každý den v bříšku navíc se počítá

Organizace Nedoklubko, sdružující rodiče a blízké předčasně narozených dětí, se chce ještě víc zaměřit na osvětu a vzdělávání. „Dali jsme si za cíl ještě intenzivněji se podílet na osvětě o předčasně narozených dětech. Je potřeba o tom mluvit,“ uvedla Žáčková, podle níž organizace rovněž podporuje výzkum o příčinách a prevenci předčasných porodů.

Každý rok se přitom narodí asi 8,5 tisíce dětí před termínem. Extrémně nedonošených je podle Žáčkové asi čtyři sta. „Každý den v bříšku navíc se počítá. Pokud výzkum i naše činnost pomůže alespoň se přiblížit k termínu porodu, bude to známka toho, že děláme správnou věc, že jsme se dali správným směrem,“ dodala Žáčková na závěr v rozhovoru po Skypu.