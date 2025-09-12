IVF není zkratka k dítěti, ale bolest i naděje, říká novinářka v Rozstřelu

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Lucie Ptáčková prošla několika pokusy umělého oplodnění, během nichž se musela vypořádat nejen s fyzickou zátěží, ale i s psychickým vyčerpáním.
„Byla jsem na konci procesu hodně hubená, měla jsem padesát kilo. Jiné ženy přibírají, ztrácejí vlasy nebo se potýkají s výkyvy nálad,“ říká. Náročný byl proces i pro jejího manžela, který se sám musel vyrovnat s diagnózou neplodnosti. „Občas měl pocit, že by mi bez něj bylo líp. Já jsem ale věděla, že chci, aby on byl otcem mých dětí.“
Pět častých příčin ženské neplodnosti. Pozor na obezitu i slepé střevo
Přestali jsme žít svůj život
Mnohdy až zoufalá snaha uspět vede k tomu, že páry ztratí radost z běžného života, vzdají se přátel, zájmů i práce, a všechno podřídí jen jednomu cíli. „Pokud pak pokusy nevyjdou, hrozí obrovské pády – rozchody, deprese, pocit selhání,“ varuje. V knize proto otevřeně píše i o nutnosti stanovit si hranice a připustit, že ne vždy cesta vede ke šťastnému konci.
Fakta o IVF v Česku
Kniha kromě osobní zkušenosti přináší i pohled dalších žen a dvou mužů, kteří otevřeně mluví o tématech, o nichž se v Česku často mlčí. Podle Ptáčkové je v IVF stále příliš mýtů a tabu. „Chtěla bych, aby si lidé uvědomili, že IVF není jistota a že do něj vstupují páry s často nereálnými představami.“
Hrazené neznamená bezplatné
Proces, který má pomoci k dítěti, je přitom úzce spojený i s byznysem. „Za jedno IVF jsme dopláceli v průměru 30–40 tisíc korun. Celkem nás to vyšlo přes 350 tisíc,“ říká Ptáčková. Ne všechny zkušenosti s lékaři byly pozitivní.
„Na jedné klinice se na mě doktorka velmi rozzlobila jen proto, že jsme jí řekli, že si zatím centrum pouze vybíráme. Přestala se vztekat, až když jsem se rozbrečela,“ popisuje.
A přestože dnes čeká druhé dítě, varuje před slepou vírou v rychlé řešení. „Ta urputnost mě pohltila. IVF je opravdu loterie – a je potřeba mluvit i o tom, že ne vždy končí šťastně.“
Proč bylo těžší vyzpovídat na téma IVF muže než ženy? Na co by se případní zájemci měli soustředit při výběru kliniky? S jakými reakcemi se setkává? A jak podle ní může v budoucnu stoupající počet lidí počatých před IVF ovlivnit výběr správného partnera? I na tyto otázky odpovídá dál v Rozstřelu novinářka Lucie Ptáčková.