IVF není zkratka k dítěti, ale bolest i naděje, říká novinářka v Rozstřelu

Elen Černá
Vysíláme   10:00
Denní injekce hormonů, opakované neúspěchy, krize vztahu, ale i vysoké finanční náklady. Novinářka Lucie Ptáčková, autorka knihy Loterie IVF, popisuje, co skutečně obnáší cesta umělým oplodněním. „Na začátku jsem si myslela, že přijdu na kliniku, řeknu si o dítě a oni mi ho udělají. Realita byla úplně jiná,“ přiznává.

Rozstřel

Lucie Ptáčková prošla několika pokusy umělého oplodnění, během nichž se musela vypořádat nejen s fyzickou zátěží, ale i s psychickým vyčerpáním.

„Byla jsem na konci procesu hodně hubená, měla jsem padesát kilo. Jiné ženy přibírají, ztrácejí vlasy nebo se potýkají s výkyvy nálad,“ říká. Náročný byl proces i pro jejího manžela, který se sám musel vyrovnat s diagnózou neplodnosti. „Občas měl pocit, že by mi bez něj bylo líp. Já jsem ale věděla, že chci, aby on byl otcem mých dětí.“

Pět častých příčin ženské neplodnosti. Pozor na obezitu i slepé střevo

Přestali jsme žít svůj život

Mnohdy až zoufalá snaha uspět vede k tomu, že páry ztratí radost z běžného života, vzdají se přátel, zájmů i práce, a všechno podřídí jen jednomu cíli. „Pokud pak pokusy nevyjdou, hrozí obrovské pády – rozchody, deprese, pocit selhání,“ varuje. V knize proto otevřeně píše i o nutnosti stanovit si hranice a připustit, že ne vždy cesta vede ke šťastnému konci.

Fakta o IVF v Česku

  • Kolik pokusů hradí pojišťovna: do 39 let věku ženy celkem 3–4 cykly umělého oplodnění (podle počtu přenesených embryí).
  • Cena jednoho cyklu: i přes úhradu pojišťovny si páry často doplácejí – v průměru 30–50 tisíc Kč.
  • Celkové náklady: podle zkušeností pacientů se celková částka může vyšplhat na 200–400 tisíc Kč.
  • Úspěšnost IVF: v ČR se pohybuje kolem 30–35 % na jeden cyklus, úspěšnost klesá s věkem ženy.
  • Počet dětí „ze zkumavky“: každé desáté dítě narozené v Česku přichází na svět díky metodám asistované reprodukce.
  • Počet klinik: v Česku funguje přes 40 center asistované reprodukce, což nás řadí mezi evropské špičky i co do počtu výkonů na obyvatele.

Kniha kromě osobní zkušenosti přináší i pohled dalších žen a dvou mužů, kteří otevřeně mluví o tématech, o nichž se v Česku často mlčí. Podle Ptáčkové je v IVF stále příliš mýtů a tabu. „Chtěla bych, aby si lidé uvědomili, že IVF není jistota a že do něj vstupují páry s často nereálnými představami.“

Hrazené neznamená bezplatné

Proces, který má pomoci k dítěti, je přitom úzce spojený i s byznysem. „Za jedno IVF jsme dopláceli v průměru 30–40 tisíc korun. Celkem nás to vyšlo přes 350 tisíc,“ říká Ptáčková. Ne všechny zkušenosti s lékaři byly pozitivní.

„Na jedné klinice se na mě doktorka velmi rozzlobila jen proto, že jsme jí řekli, že si zatím centrum pouze vybíráme. Přestala se vztekat, až když jsem se rozbrečela,“ popisuje.

A přestože dnes čeká druhé dítě, varuje před slepou vírou v rychlé řešení. „Ta urputnost mě pohltila. IVF je opravdu loterie – a je potřeba mluvit i o tom, že ne vždy končí šťastně.“

Proč bylo těžší vyzpovídat na téma IVF muže než ženy? Na co by se případní zájemci měli soustředit při výběru kliniky? S jakými reakcemi se setkává? A jak podle ní může v budoucnu stoupající počet lidí počatých před IVF ovlivnit výběr správného partnera? I na tyto otázky odpovídá dál v Rozstřelu novinářka Lucie Ptáčková.

Hostem pořadu Rozstřel je novinářka a autorka knihy Loterie IVF Lucie Ptáčková. Moderátorkou je Elen Černá.



IVF není zkratka k dítěti, ale bolest i naděje, říká novinářka v Rozstřelu

Denní injekce hormonů, opakované neúspěchy, krize vztahu, ale i vysoké finanční náklady. Novinářka Lucie Ptáčková, autorka knihy Loterie IVF, popisuje, co skutečně obnáší cesta umělým oplodněním. „Na...

