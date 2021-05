Onkoložka v Rozstřelu: V boji s rakovinou mohou pomoci i vakcíny

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Nemůže ale vyloučit, že někteří pacienti zahájili později diagnostiku a posléze léčbu. Protože měli obavu během pandemie navštívit nemocnici, aby se nenakazil covidem. „Lidé byli ve stresu, báli se,“ řekla Prausová, podle níž to pro mnohé pacienty s nevyléčitelnou onkologickou chorobou nebyla jednoduchá situace.



Prausová poděkovala svým kolegům na onkologických pracovištích, že pokračovali ve své práci, i když u většiny pacientů nevěděli, jestli nemají koronavirus. „Sloužili dál tak, jak jsme zvyklí,“ řekla doktorka.

Rakovina na čas po těžkém covidu zmizela

V Rozstřelu onkoložka připomněla také případ pacienta s non-hodgkinským lymfomem, kterému zdánlivě paradoxně na přechodnou dobu pomohl koronavirus. „Měl velmi zvětšené uzliny v oblasti mezihrudí,“ řekla. Pak se nakazil covidem, měl těžký průběh, nějaký čas strávil na JIP a na umělé plicní ventilaci, ale přestál to. Když mu pak lékaři udělali CT hrudníku, zjistili, že uzliny zmizely. „Opravdu se vytratily,“ potvrdila Prausová.

Podle ní zafungovala lidská imunita, která nastartovala v organismu bouři, která si na čas poradila i s nádorem. Posléze se ale onkologické onemocnění vrátilo a pacient je nyní v léčbě s velmi dobrou perspektivou. Prausová uvedla, že to není nic ojedinělého, před časem se to stávalo u pacientů s hepatitidou B. „Není to něco, co je úplně nové,“ sdělila lékařka.

Vysvětlila, že princip imunoterapie, která se používá na některé typy onkologických chorob, funguje na podobném principu: nastartuje se imunita, která je člověku vlastní, k boji proti nádoru, který ho osídlil jako vetřelce. „A ta imunita vetřelce porazí,“ dodala Prausová.

Pomoci může i očkování

Zároveň uvedla, že by současná vlna očkování proti koronaviru mohla pomoci i léčbě nádorů. „Vakcinace se požívala a používá v klinických studiích pro různá nádorová onemocnění,“ řekla lékařka. Jsou to například nádory kůže, plic nebo ledvin.



V organismu se opět vyvolává jakási bouře proti zhoubnému nádoru. „Imunoterapie je fantastická v tom, že člověk zůstává nastartován a brání se onemocnění dál, i když už léčbu nedostává,“ vysvětlila Prausová, podle níž může imunita trvat až několik let.

Rakovinou onemocní každý třetí Čech

Rakovina postihne v Česku každého třetího obyvatele, každý čtvrtý na ni zemře. Velkou roli v úspěšnosti léčby hraje prevence a včasné zachycení.



Pomoci může samovyšetření, pravidelné kontroly a změna životního stylu. „Důležité je hlavně nekouřit, alkohol pít s mírou, jíst pravidelně a střídmě, zdravá výživa bez extrémů, umět odpočívat, zbavit se stresu,“ poradila v Rozstřelu onkoložka Jana Prausová, primářka Onkologického oddělení FN Motol a předsedkyně České onkologické společnosti České lékařské společnosti.