Obézních dětí přibývá. Jak jim pomoci, poradí v Rozstřelu lékař

Situace není dobrá a nebyla ani před samotnou pandemií. Data z roku 2019 ukazují, že s nadváhou či obezitou bojovalo v České republice každé páté dítě ve věku mezi jedenácti a patnácti lety, meziročně navíc dětí s nadměrnou hmotností přibývá. I dětští pediatři potvrzují, že v praxi se u dětí s kily navíc za poslední dva roky setkávají často.

Děti si totiž navykly trávit mnohem více času před obrazovkou počítače, tabletu či mobilu než v minulosti. Mnoho z nich navíc přestalo v době pandemie úplně sportovat.

Obecně se navíc dětská obezita posouvá mezi stále mladší ročníky. Výjimkou nejsou ani obézní tříleté děti.

Nápadný nárůst obezity je však u náctiletých, mezi nimiž dominují chlapci.

Hrozí cukrovka i vysoký krevní tlak

Obezita je dlouhodobým zdravotním problémem desítky let. Společně s nadváhou patří mezi civilizační choroby, které zhoršují prognózu mnoha onemocnění, včetně covidu-19. Obecně totiž rozvíjí metabolický syndrom, tedy vysoký krevní tlak či diabetes 2. typu.

U dětí se obezita pojí i s dalšími riziky: přechod obezity do dospělého věku, vadné držení těla, poruchy pohybového aparátu či kardiovaskulární onemocnění, zejména vysoký krevní tlak. Výjimečné nejsou ani komplikace spojené se srdcem či klouby.

