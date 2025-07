vov Vladimír Vokál Autor:

Vysíláme 10:00

Celostátní průzkum sexuálního chování přinesl nečekaná zjištění. Téměř čtvrtina mladých žen a víc než třetina mužů ve věku 18 až 25 let údajně nikdy neměla sex. Co se v myšlení mladé generace mění a jaké jsou důsledky? V Rozstřelu na to odpovídal primář Sexuologického ústavu VFN v Praze Libor Zámečník.