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Jedna operace za druhou. Nádor na páteři mě nezlomil, říká účastník Survivoru

Bibiana Martina Hykl

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Jiří Drtil | foto: Archiv Jiří Drtil

Třicetiletý písničkář Jiří Drtil neměl jako dítě v žádném případě na růžích ustláno. Lékaři mu sdělili už v sedmi letech krutou diagnózu, ale nikdy boj o život nevzdal. A pozitivní mysl si držel i o pár let později, kdy mu k páteři museli voperovat železa. Dnes má za sebou účast v reality show Survivor, sní o úspěšné hudební kariéře a cestování po světě. „Nezlomilo mě to. Změnilo mi to život jen v pozitivním slova smyslu,“ říká.

Máte za sebou zajímavý životní příběh. Už jako dítě jste měl vážné zdravotní problémy. O co přesně šlo?
Byl jsem opravdu malý kluk. Bylo mi nějakých sedm, osm let. A tehdy mi zjistili, že mám nádor na míše. Přišlo se na to poté, co jsem měl obrovské bolesti zad. Nebyla to nějaká občasná bolest. Byly to opravdu extrémní bolesti, které se nedaly vydržet. Musel jsem spát v šílených polohách, abych si od bolesti ulevil. Měl jsem i pět polštářů, abych byl v poloze, která nepředstavovala bolest. A přes den jsem se neustále hrbil, abych si od bolesti ulevoval.

Doktoři si se mnou nevěděli zpočátku rady, pak až z magnetické rezonance zjistili, že mám na míše nádor. Už ta magnetická rezonance pro mě byla dost šílený zážitek. Byl jsem tam asi dvě a půl hodiny v kuse, což pro malého kluka bylo extrémně nepříjemné a v té poloze pro mě i bolestivé.

Nevěřte lidem, kteří vám dokola říkají, že v něčem nejste dobří, že vám něco nejde. Nenechte si to vtlouct do hlavy. Protože to neznamená, že opravdu nejste dobří. Je to jen názor někoho jiného.

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