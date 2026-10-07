V minulosti jste trpěl extrémní obezitou. Dnes by to na první pohled do vás nikdo neřekl. Jste aktivní, sportujete. Co je pro vás ideální sport?
Běh. Ale za mě je to o celkové rovnováze, takže dělám silové tréninky a k tomu běh. Chodím do fitka, dělám to, co mě baví. Takže teď je to třeba ještě Tabata. Takový silový trénink mi vyhovuje. A ve fitku to máme rozdělené na dny. V pondělí třeba máme trénink se švihadlem a pracujeme s vlastní vahou, úterý máme trénink se zaměřením na břicho, ve středu máme HIT s činkami, ve čtvrtek máme Tabatu a v pátek máme kruhový trénink s deseti stanovišti. V sobotu pak máme od fitka volno a neděle je dobrovolná, ale já chodím rád.
To je ale neskutečný zápřah! Jak to zvládáte?
Baví mě to, takže je to pro mě radost. A do toho mám ještě dva klienty, se kterými cvičím, takže ty tam ještě vpasuji mezi to. (smích) A samozřejmě chodím normálně i do práce. Najezdím po Praze i tři sta kilometrů. Ale vždy se rád vracím domů za svou přítelkyní.
Tu jste měl už před proměnou?
Já jsem se s ní seznámil až potom. Díky Extrémním proměnám se mi kompletně změnil život a našel jsem úžasnou ženu, která je mi obrovskou oporou. Jsem rád, že jsem měl to štěstí a našel jsem opravdovou lásku. Předtím jsem měl partnerku, byla starší než já, ale rozešli jsme se, už to neklapalo.
Myslíte, že byste opravdovou lásku bez účinkování v Extrémních proměnách nenašel?
Určitě ně. A mně to celkově změnilo život. Zachránilo mi to vlastně život. Změnilo se toho tolik a k lepšímu samozřejmě. Nekouřím, nepiji, sportuji, pracuji. Žiji. Je to opravdu jiný život. A změnila se dost i skladba lidí, se kterými se vídám. Protože jsem byl zvyklý jít do hospody, dát si nějaký alkohol. A to už nešlo. Stýkat se s těmi opilci, kteří nechápali, že já si prostě ten alkohol dát nechci. Pár lidí z dřívějška mi zůstalo, ale většina mi z toho života odešla.
Když jste byl obézní, hledal jste si nějak aktivně partnerku?
To vůbec ne. Já jsem vůbec nebyl ten typ, co by šel partnerku takto aktivně hledat. Já jsem šel do práce, po práci do hospody, pak domů a spát. A tak to bylo dokola. Už jsem byl v takové fázi života, že jsem si myslel, že stejně brzy umřu kvůli obezitě a životnímu stylu, že jsem nic neřešil. Partnerku jsem předtím měl, ale stejně to nakonec nedopadlo. Teď je mi čtyřiačtyřicet a sám nerozumím tomu, jak jsem tehdy takto mohl vůbec přemýšlet. Pořádně jsem nemohl chodit, ušel jsem dvacet metrů a musel jsem si sednout. Záda mě bolela. To nebyl život. A usínal jsem i za volantem, ta obezita by mě určitě zabila. Je vůbec zázrak, že jsem neměl nějakou vážnou nehodu v autě.
Jak jste o sobě v době té nadváhy smýšlel?
Nijak. Bylo mi to v tu dobu úplně jedno.
A před tím televizním pořadem jste ani hubnout nechtěl?
Chtěl. Měl jsem takové období ještě před covidem, kdy jsem navštívil poradnu. Tam mi bylo doporučeno, abych podstoupil operaci žaludku. Jeho zmenšení. Pak mi nakonec tedy předepsali injekce na hubnutí, jenže přišel covid a stejně jsem to neudržel. Alespoň jsem pak tedy přestal pít alkohol. A nakonec jsem viděl reklamu na Extrémní proměny a přihlásil jsem se. Jen jsem se za to strašně styděl, nechtěl jsem to nikomu říkat. Nechtěl jsem přijít za rodiči a říct mámě, že jdu hubnout do televize. (smích) Jenže právě přišel ten covid, nikdo se neozval, já jsem na tu přihlášku úplně zapomněl. A najednou se ozvali z redakce a já na to kývl.
Nakonec vás vybrali, usmálo se na vás štěstí. Takže jste ten typ, co potřebuje v tomto směru vedení?
Já bych to bez toho vedení sám nezvládl, nedokázal bych to. Já si osobně myslím, že se nikomu nepovede z tak extrémní obezity zhubnout. A hlavně by neměl sám hubnout, mělo by to být pod dohledem odborníků.
Dokázal jste zhubnout tolik, že jste byl v rámci proměn rekordmanem. Jaký to byl potom pocit?
Radost. Byl jsem rád, že jsem to dokázal. Já potřebuji mít nějakou disciplínu, teď jsem zase nějaké to kilo nabral. Mám se dobře. (smích) Mám skvělou ženu, spokojený život. Zpomalil jsem, protože už jsem měl ten svůj cíl splněný a říkal jsem si sám sobě, kam bych se stále honil. Takže dělám to, co je mi příjemné. Hodně pracuji, protože moje práce mě také baví, stavíme domečky, chatičky, mám stavební firmu. Teď život opravdu mohu nazývat životem. A k tomu patří i nějaká ta dobrota. Kdo by odolal bramborovému salátu!
Máte podporu i od partnerky?
Samozřejmě. Velkou. Ona je mi velkou oporou. Navíc má také ráda sport, cvičí a cvičila vždy. Takže máme stejný koníček. A je hodně disciplinovaná, má můj obdiv.
A jaké potravinové neřesti máte?
Mám moc rád sýry, těm neodolám.
A co vám během proměny nejvíc pomohlo?
Podpora od celého štábu proměn. Mohl jsem se tam na všechny spolehnout. Kdykoli jsem měl nějaký dotaz, problém.
Jak se vám teď daří držet režim, co se týče jídla?
Připravím si jídlo předem, dám si svačinku – cottage a banán nebo šunku. Cokoli. Nezapomínám. A jsem zásadový i v obědech. Neexistuje, že bych si nedal oběd a pak se dojídal něčím rychle za pochodu. Doma si pak jídlo poctivě vážím. To už mám tak naučené, že je to pro mě vlastně automatické a přirozené.
Co pro vás bylo v té cestě za hubenějším tělem nejtěžší?
Naučit se správně jíst. Protože jsem jedl relativně málo. Přes den jsem tomu moc nedal a právě večer jsem se přejídal. A pak jsem musel jíst pravidelně a večer se nepřejídat. Nebylo pro mě jednoduché najednou se z toho nezdravého režimu přetočit.
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Neměl jste někdy propad, kdy byste to chtěl vzdát?
Když jsem se na tu cestu dal, tak už jsem měl v hlavě myšlenku, že to všechno dám. A za tím jsem si šel. Nenapadlo mě vůbec, že bych to nakonec nezvládl. Rodina mi držela pěsti, podporovala mě. Nakonec dokonce začali hubnout i rodiče, mamka začala zdravě vařit. (smích) A dokonce přestala kouřit a drží to dodnes.
V jakém období jste nabral nejvíc kil?
Když jsem jel na plný plyn, neodpočíval jsem a pil jsem hodně alkoholu. Myslím, že právě ten alkohol v tom hrál zásadní roli. Pak jsem se večer přejedl, jen si šel lehnout. Pohybu jsem měl minimálně.
Jaké vás trápily zdravotní problémy před proměnou?
Měl jsem vysoký tlak a dělaly se mi odřeniny v místech, kde se dotýkala převislá kůže. To bylo dost nepříjemné. Dělaly se mi tam boláky. A to už je teď pryč. Všechnu tu přebytečnou kůži mi pak uřízli. Je skvělý pocit, že jsou ty negativní věci už za mnou. A mám teď tolik energie! Fascinuje mě, že mám teď víc energie, než někteří ještě hubenější lidé. Ten pravidelný sport umí dělat zázraky. Každý trénink ve fitku mě úplně nakopne.
Jaký máte teď cíl?
Chtěl bych zase shodit na těch sto deset kilo. V tom se cítím dobře. Teď jsem měl trochu problémy s disciplínou, protože když je opravdu dobré domácí jídlo, těžko se mi odolává. (smích) Ale stále jsem v kondici, jen bych to rád zase dostal níž.
Vnímá někdo, že jste zase trochu nabral?
Lidé okolo mě to vnímají a někdy mají komentáře na postavu. Rádi si rýpnou. Když vidí, že jsem trochu přibral, myslí si, že jsem se na to vykašlal, že už nic nedělám. A to mě mrzí, protože vím, že každý den makám. Ale zase nemusím nikomu nic dokazovat, já vím, že dělám, co dělám.
Když jste zhubl, musel jste si pořídit nové oblečení. Co jste si koupil jako první?
Sportovní oblečení. (smích) Abych měl v čem chodit do fitka. Užíval jsem si, že si můžu vybírat mezi hezkým oblečením, protože dřív takový výběr nebyl. Neměl jsem problém si jít nakoupit něco na sebe, ale ten styl nebyl nic extra.
Nebyla tak velká změna pro vás velkým nápor na psychiku?
Já jsem se vezl na té vlně spokojenosti a štěstí. Ta radost se nedala popsat. Najednou se mi změnil svět. Například jsem se konečně vešel na sedačku v tramvaji. (smích)
Jako dítě jste s hmotností problém neměl?
Byl jsem normální většinu svého života. Šlo to prudce nahoru až s konzumací většího množství alkoholu. A bylo to šílené. Viděl jsem pak, jak lidé okolo mě chlastají, umírají. Alkohol je opravdu špatný.
Co na to všechno říká vaše partnerka?
Je úžasná. Samozřejmě s tou popularitou se pojí i nepříjemné věci. Měl jsem na Instagramu fotky s ní, ale lidé začali útočit, že je škaredá. Objevily se hanlivé komentáře, takže jsme raději ty fotky stáhli. Ale je to opravdu úžasná ženská.
Co byste vzkázal lidem s extrémní obezitou?
Ať někoho poprosí o pomoc a snaží se ta kila shodit. Protože já sám vím, že když jsem obézní byl, tak jsem umíral. Normálně jsem sám v sobě umíral. A kdybych s tím nic neudělal, možná už bych tu ani nebyl. Mně se teď strašně dobře žije!