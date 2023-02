V rodině filtr na vodu nepoužíváme, říká výzkumnice. Z kohoutku teče kvalitní dost

Česko je jedna z mála zemí na světě, kde lze pít vodu z kohoutku. Hrozí, že o tuto výsadu přijdeme?

Nedomnívám se, že v dohledné době něco takového nastane. Měli bychom si ale uvědomit, že se v současnosti pitnou vodou myjeme, používáme ji na praní a splachujeme s ní toalety. Dá se předpokládat, že její cena poroste, a měli bychom se tak naučit s ní neplýtvat. Dlouhodobě se mluví například o možnosti využívání odpadní vody z mytí, praní a sprchování na splachování toalet. Což by ale znamenalo významnou změnu v rozvodech vody v domácnostech a budovách a ve starší zástavbě by to bylo pravděpodobně jen velmi obtížně realizovatelné a finančně náročné.

Monitoringem odpadních vod můžeme zjistit například způsob stravování obyvatelstva, jeho zdravotní stav, výskyt chorob, spotřebu alkoholu, léčiv i drog. A v dané oblasti třeba posílit protidrogovou osvětu.