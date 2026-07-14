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Lidé vás mají za opilce, ve škole mi dali dýchnout. Čech o životě s vzácnou nemocí

Bibiana Martina Hykl

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Tomáš Pik | foto: Archiv Tomáše Pika

Dnes šestatřicetiletý Tomáš Pik měl do čtrnácti let poměrně normální dětství, poté ovšem přišla krutá rána v podobě Friedreichovy ataxie. Lékaři mu řekli, že se nedožije třiceti a brzy skončí na vozíku. Začátky s nemocí pro něj byly těžké, přesto se dokázal vzchopit. Dnes pomáhá lidem se stejnou diagnózou a na svět už hledí s optimismem. „Užívám si každý okamžik,“ říká.

Popíšete nám, jak a kdy se nemoc poprvé začala projevovat?
První příznaky jsem začal mít asi v sedmi letech. Měl jsem výraznou skoliózu, což je vlastně jeden z prvních příznaků nemoci. Dnes má skoliózu kdekdo. (smích) Tehdy jsme ale netušili, že je to příznak právě mé nemoci. Nepřikládal jsem tomu nějakou váhu, dostal jsem korzet a ten jsem nosil. Normálně jsem sportoval, chodil na karate a měl běžné dětství. Až kolem zhruba dvanáctého roku života jsem si začal všímat, že začínám mít problémy s rovnováhou. Nejvíc to bylo znát právě při karate. Myslel jsem si, že jsem jen nešikovný, ale už jsem nějaký rozdíl vnímal. Když jsem pak šel ve čtrnácti letech na prohlídku k pediatričce, nelíbilo se jí, že mám s rovnováhou problémy, a poslala mě na vyšetření do Motola. Prošel jsem mnoha vyšetřeními, ale nic neodhalila. Jako poslední přišly na řadu genetické testy. Museli přijít i moji rodiče a po odebrání genetických vzorků se přišlo na to, že mám Friedreichovu ataxii.

Léčbu bohužel schválili pouze části pacientů. Mám obavy každé tři měsíce, kdy pojišťovnu o lék žádám. Mohlo by se stát, že se nemoc rychle zhorší.

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