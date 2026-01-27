Jste maminkou tří dětí. U všech se projevila oční vada. Jak jste na ni přišli poprvé?
Šla jsem s dcerou Tamarkou na tříletou prohlídku, kde paní doktorka kontrolovala, jak vidí. Měla říkat, co je na tabuli, ale nechtěla. Paní doktorce jsem říkala, že se asi jen stydí a že to necháme na jindy. Raději mě ale poslala k očnímu, abychom něco nepodcenili. Já jí říkala, že mi to přijde zbytečné, protože já i manžel i prarodiče máme oči v pořádku. Přesto jsme oči zkontrolovat šli. A bylo pro nás velkým překvapením, že dioptrie a cylindry měla a dostala brýle, pak i okluzi. Nechápali jsme, jak je to možné. Ale u druhého dítěte už jsme si to s manželem raději hlídali.
S věkem se to zlepšuje, ale nikdy to nevymizí. Takže se mi i u syna stává, že se mě na to někdo zeptá. Myslí si, že je postižený.