Nechci, aby mi vypadaly postupně všechny zuby. Při úrazu ten chrup úplně zapadl.
Bikiny Raquel Welchové: udělaly z ní sex symbol, považovala je za prokletí
Jsou filmy ceněné pro své kostýmy. A pak jsou tu kostýmy, které film zcela zastíní. Vzpomene si dnes někdo na film Milion let před Kristem? Sotva. Když se ovšem řekne pin-upka, mnoho lidí si vybaví...
Extrémní rok Sydney Sweeney. Od nevinné krásky po sexsymbol Hollywoodu
Málokterá hvězda dnes provokuje tak, jak to umí herečka Sydney Sweeney. Její naditý hrudník nedá spát mnoha mužům a Sydney si toho je dobře vědoma. Letos to na obrazovkách roztočila ve velkém....
Nejslavnější siamská dvojčata světa. Jaké byly jejich osudy?
Narození siamských dvojčat na Slovensku znovu připomnělo jeden z nejvzácnějších jevů medicíny. V naší galerii najdete příběhy známých siamských dvojčat z celého světa - od těch, která žila jen...
Georgina Rodriguezová: Kráska, která očarovala Cristiana Ronalda
Španělská modelka, vlivná influencerka, podnikatelka a především partnerka fotbalisty Cristiana Ronalda Georgina Rodriguezová ví, jak na sebe upoutat pozornost. A to už od dob, kdy pracovala v...
Zvracení, pobyt na psychiatrii. Viktorie v Extrémních proměnách zhubla 52 kilo
Po smrti rodičů bojovala Viktorie s psychickými problémy i těžkou finanční situací. Nepravidelná životospráva a levné jídlo jí přivodily těžkou obezitu. Nyní se cítí dostatečně silná na to, aby svůj...
Po pádu ze čtvrtého patra přišla o oko. Páska je součást mojí image, říká Koleta
Šestatřicetiletá Koleta Hofman v devatenácti letech utrpěla velmi vážná zranění po pádu ze čtvrtého patra. Následkem pádu přišla o oko, ale ani tato drsná zkušenost ji nezlomila. Na svět hledí...
Probiotika jako zdroj naděje i frustrace. Potřebuje je vůbec vaše vagína?
Wellness kultura si bere na mušku ženské intimní zdraví. Na Instagramu, v regálech s doplňky stravy i na internetu slibuje miliardový průmysl „ženských probiotik“ genitálie zdravější, lépe vonící a...
Čas na sluneční brýle. Vyberte si správný tvar podle svého obličeje
Dávno už neslouží jen pro ochranu očí. Povýšily na výrazný módní doplněk a směle určují tón celého outfitu. Dokážete si vybrat sluneční brýle ve správném tvaru?
Jako třešnička na dortu. Červená ovládne letní šatník, naučte se ji nosit
Tak speciálně se budete cítit, pokud si oblečete svítivý, sytý a intenzivní odstín červené. Nebojte se působit vášnivým dojmem.
Lesk, šňůrky i vykrojené kalhotky. Jaké jsou plavkové trendy na léto 2026
Balíte kufr na dovolenou k moři nebo se chystáte v nadcházejících horkých dnech vyložit na terasu? Máme pro vás ty nejaktuálnější plavkové trendy, jak byly k vidění na prestižních módních přehlídkách...
Za slávou se skrývala bolest. Osudy hvězd, které neměly jednoduchý život
Osud si s hvězdami občas pohrál. Některé boj o život prohrály, jiné nad osudem zvítězily. V každém případě to hvězdy v naší galerii v životě jednoduché neměly. Podívejte se, o které české, ale i...
Novoluní v Blížencích 2026: Červnový restart přinese velké životní změny
Letní nálada už pomalu prostupuje našimi dny, ale astrologická obloha chystá pro polovinu měsíce zásadní zlom. V pondělí 15. června 2026 nastane přesně v 04:53 SELČ červnové novoluní ve znamení...
Příběh Viktora: Žena nevěří lékařům, kvůli alternativní léčbě riskuje zdraví
S manželkou jsme spolu skoro dvacet let. Máme dvě děti, společný dům a dlouhá léta jsme fungovali úplně normálně. Moje žena byla vždycky trochu alternativně založená — zajímala se o bylinky, zdravou...
Týdenní horoskop od 15. června: Kdo udělá chybu a komu hvězdy přejí?
Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Jaký bude...
Cestovní průjem není náhoda. Těmto chybám se na dovolené vyhněte
Víte, že nejčastějším onemocněním lidí, kteří cestují do zahraničí, ale i mnoha těch, kteří tráví letní volno v Česku, je obyčejný průjem? Přitom vůbec není těžké se mu vyhnout. Poradíme vám, jak na...
Prodej rodinného domu s nádvořím a velkou garáží Mimoň
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Puntíky jsou šik a omladí vás. Umíte je ale správně obléknout a vynést?
Přestože se puntíky objevují v módních kolekcích každé jaro a léto, spousta žen se jim stále vyhýbá. Jak docílit toho, abyste se v tomto hravém vzoru cítila dobře? Základem je zahodit předsudky a...
Vkročte do léta s krásnými nehty. Poradíme, jak řešit nejčastější obtíže
Uzavřenou obuv jste vyměnili za sandálky, víc na očích jsou i ruce… A to je nejvyšší čas zaměřit se na své nehty. Jsou v dobrém stavu? A jestli ne, víte, jak to řešit?