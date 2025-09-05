Žádné „ezotéma“. Způsob dýchání mozek ovlivňuje, máme důkazy, říká neurovědec

Premium

Fotogalerie 10

Aleš Stuchlík | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Karolína Lišková
  20:00
Kapacita lidské paměti je obrovská, ale její využití závisí především na tom, jak dobře informace třídíme, ukládáme, jak rychle je umíme vyhledat a v jaké kondici je naše hlava. Mozek si neukládá věrné kopie toho, co se stalo, spíš jen určité výseče a asociace. Proto lidská paměť funguje úplně jinak než paměť počítače. Neurovědec Aleš Stuchlík přibližuje nové poznatky, které nám mohou pomoci udržet dobrou mysl do vysokého věku.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Lékaři Česka

Odkdy si začínáme pamatovat? A proč si většina z nás skoro vůbec nevybavuje, co se dělo v raném dětství?
Obvykle se uvádí, že takový pomyslný práh paměti je někde kolem druhého roku života. Většina lidí si události před tímhle věkem vůbec nevybaví. Což se označuje jako takzvaná infantilní amnézie, tedy ztráta vzpomínek z raného dětství. Ale není to úplně černobílé. Spousta lidí vám řekne, že si pamatují „jen“ nějaké útržky nebo pocity z dětství – takové nejasné záblesky. Právě nedávno jsem četl studii, která ukazuje, že už i děti kolem jednoho roku věku dokážou vytvořit jakési prchavé krátkodobé vzpomínky. Například si zapamatují obrázek, hračku nebo situaci a reagují na ni při opakovaném setkání… Ale po několika dnech nebo týdnech už tato vzpomínka obvykle vymizí. Vědci zjistili, že důležitá oblast v mozku pro ukládání vzpomínek – hipokampus – je aktivní už u dětí okolo jednoho roku. Zdá se tedy, že onen „dvouletý práh“ není tak striktní, jak se dřív myslelo. Spíš jde o to, že v pozdějším věku už k těmto vzpomínkám nemáme přístup.

Dlouho jsme si mysleli, že hlavní přínos pohybu je v tom, že se při něm mozek víc prokrví a okysličí. Dnes už víme, že účinky fyzické aktivity jdou mnohem dál.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Lékaři Česka

Hoši drtí holky sexem okoukaným z porna, proto teď přibývá zánětů, říká gynekolog

Aleš Skřivánek

V prenatální péči je Česko na špici celosvětového žebříčku, perinatální úmrtnost se pohybuje kolem...

Nezvedne palec, nepostaví se na špičky. Příznaky začínajícího ochrnutí, říká lékař

Degenerativní onemocnění páteře – tedy změny způsobené opotřebením páteřních...

Degenerativní onemocnění páteře – tedy změny způsobené opotřebením páteřních struktur, nejčastěji...

Pokud vám je špatně už po jednom pivu, riziko závislosti bude nižší, říká genetička

Dominika Kopalová

Geny ovlivňují to, jak vypadáme, jaké jsou naše charakterové rysy. Lze z nich vyčíst i predispozice...

Profesor Kolář o tajemství bolesti: Tělo ji dokáže předvídat a chránit před ní

Pavel Kolář

Jeho kniha Labyrint bolesti a jak se v něm neztratit se okamžitě stala bestsellerem. Nejuznávanější...

Strašák seniorů zlomený krček: až třetina do roka zemře. Ortoped o vlivu viróz i genů

Pro starší lidi to může být jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací....

Pro starší lidi může být zlomenina krčku jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací. Se...

S výraznou ztrátou zubů člověk přichází i o duševní schopnosti, varuje expertka

MUDr. Naděžda Skibová (vlevo) a Ing. Iveta Bryjová

Miliardy bakterií, virů, hub a dalších mikrobů žijících na jazyku, dásních, zubech i sliznicích...

Je dítě jenom divoké, nebo už má ADHD? Psychiatr vysvětluje, jak to poznáte

Pavel Mohr

Psychiatr Pavel Mohr je primářem kliniky Národního ústavu duševního zdraví. Ve svém výzkumu a...

Nejčtenější

KVÍZ: Dějepisná výzva pro mistry historie. Zvládnete všech 30 otázek?

Soutěž

Od starověkých hliněných tabulek po klíčové okamžiky 20. století. Tento kvíz prověří vaše znalosti dějin napříč tisíciletími. Připravte se na 30 otázek, které dají zabrat i opravdovým milovníkům...

Školní fotky slavných. Jak vypadaly celebrity, když zasedly do lavic

Po prázdninách je tu první školní den a děti školou povinné se rozeběhly vstříc dalšímu studijnímu dobrodružství. Podívejte se do galerie, jak vypadaly slavné hvězdy, když ještě do školy musely...

Sexy Elsie Hewittová a její dokonalá postava dráždí fanoušky

Devětadvacetiletá modelka a herečka Elsie Hewittová je v současnosti v požehnaném stavu a s partnerem se těší na narození prvního potomka. Podívejte se do naší galerie na její fotografie ještě před...

Ofinka podle hrnce a učebnice na lavici. Jak začínal školní rok za socialismu

Nervozita, ofinka, kšandy, nové učebnice a pastelky, aktovka, ruce za zády ve školní lavici, nová paní učitelka (vlastně tehdy soudružka učitelka)... Zažili jste první školní den v dobách před rokem...

Slavné tváře, co miliony neprohýřily a raději pomáhaly

Vydělávají miliony dolarů, mohly by žít v extrémním luxusu a do konce života už nepracovat, místo toho některé slavné tváře peníze rozdávají a samy žijí skromně. Podívejte se do naší galerie, o koho...

Žádné „ezotéma“. Způsob dýchání mozek ovlivňuje, máme důkazy, říká neurovědec

Premium

Kapacita lidské paměti je obrovská, ale její využití závisí především na tom, jak dobře informace třídíme, ukládáme, jak rychle je umíme vyhledat a v jaké kondici je naše hlava. Mozek si neukládá...

5. září 2025

Černochová bojovala s bazaliomem. Totéž řešil i Jackman nebo Ramsay

Ministryně Jana Černochová postoupila zákrok, při kterém jí z tváře odstranili zhoubný kožní nádor. Bazaliom, jak se tento typ rakoviny nazývá, našli lékaři i mnoha slavným lidem, jako je herečka...

5. září 2025  11:53

Old money styl je stále v módě! Jaké boty si k tomuto stylu vybrat?

Komerční sdělení

Styl „old money“ je synonymem pro decentní eleganci, nadčasovou klasiku a kvalitní zpracování. Odráží vkus elitních vrstev a čerpá z estetiky aristokracie a amerických preppy školních uniforem. Není...

5. září 2025  10:40

Nejčastější je bazaliom, nejagresivnější melanom. Jak poznat rakovinu kůže?

Na sklonku léta je důležité zkontrolovat, co ostré slunce provedlo s pokožkou. Správnou péčí lze předejít vzniku rakoviny kůže. Nejčastějším typem je bazaliom a nejagresivnější melanom. Nebezpečné...

5. září 2025  10:35

Ikonické róby i lesklá saka. Připomeňte si nejlepší modely Giorgia Armaniho

Ve věku 91 let zemřel Giorgio Armani. Velikán mezi návrháři působil v branži od roku 1975. Módní dům Armani řídil až do své smrti, byť v poslední době postupně předával pravomoci svým blízkým. Za...

5. září 2025

Nenechte dítě ztratit radost z pohybu. Vyberte sportovní kroužek správně

S koncem prázdnin se blíží nejen povinnosti, ale i nekonečné možnosti. Rodiče prvňáčků stojí před rozhodnutím, jaký kroužek vybrat. Zatímco ještě nedávno si děti užívaly volnou hru na hřišti, nástup...

5. září 2025

Dětství je pryč, přesto stále bolí. Jak se vyrovnat s dávnými traumaty

I když vás něco trápilo před desítkami let, jsou rány, které se nezhojily. Ozvou se třeba po padesátce. V době, kdy zase začínáte mít trochu času pro sebe.

5. září 2025

S vlákninou nejen zhubnete. Budete navíc zdravá a spokojená

Jedno z hlavních doporučení pro zdravý jídelníček zní: „Jezte dostatek vlákniny.“ Co si pod tím představit? A nakolik je v naší stravě skutečně důležitá?

5. září 2025

Z tlouštíků štíhlí snoubenci. Pár si dopřál společnou plastiku

Ellie a Rhys se rozhodli pro životní změnu poté, co se zasnoubili. Už dál nechtěli řešit svou obezitu a s ní spojené zdravotní neduhy a do manželského života chtěli vstoupit jako noví lidé. A...

5. září 2025

Nástup na gympl? Nechte je občas lelkovat a pozor na sluchátka, radí psycholožka

Premium

Nejen loňští deváťáci, ale i úspěšní sedmáci a páťáci zažívají tyto dny velký třesk: nová škola i kolektiv, dřívější ranní vstávání, dojíždění. Pro rodiče zasloužená odměna za měsíce investic do...

5. září 2025

KVÍZ: Dějepisná výzva pro mistry historie. Zvládnete všech 30 otázek?

Soutěž

Od starověkých hliněných tabulek po klíčové okamžiky 20. století. Tento kvíz prověří vaše znalosti dějin napříč tisíciletími. Připravte se na 30 otázek, které dají zabrat i opravdovým milovníkům...

vydáno 5. září 2025

Jablečné pudinkové řezy

Jablečné pudinkové řezy
Recept

Střední

80 min

Čekáte návštěvu? Upečte tyto řezy, jen se po nich zapráší.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.