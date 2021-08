Každá naměřená hladina protilátek znamená, že člověk má imunitu, říká diagnostik

Poslední dobou se hodně mluví o protilátkách proti covidu-19. Zvažuje se, že by měly být uznány jako bezinfekčnost, tedy na podobné úrovni jako je očkování. Co si o tom myslíte?

Naměření protilátek po infekci znamená, že imunitní systém člověka funguje. U takových lidí nevidím důvod, proč by se měli nechávat očkovat, pokud se dá prokázat, že jim tyto látky kolují v krvi. To je jednoznačně imunologická záležitost, která je známá a u všech ostatních onemocnění se to takto dělá, aby se co nejvíce podporovala přirozená imunita. Ta by se neměla potlačovat, když dobře funguje.



Rizikové skupiny, ohrožení lidé, kteří nemají imunitní odpověď, nebo se jim protilátky nenaměří, ačkoli měli těžký průběh nemoci, tam je kontrolovaná vakcinace na místě. Vakcína ovšem vyrábí protilátky jen proti tomu, co jsme ji „naučili“. Organismus oproti tomu funguje lépe.