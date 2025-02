Klíčová je železná disciplína, říká Martin Košťál z pořadu Extrémní proměny

Do pořadu Extrémní proměny šli lidé s obezitou, která ohrožovala a velmi komplikovala jejich existenci. Dá se kromě fyzické konstituce najít i jiný společný jmenovatel?

Schválně byli vybráni lidé s odlišnými osudy, aby si pokud možno každý divák mohl v jejich příbězích najít to své.

Co bylo motivací přihlášených?

Ne každý se přihlásil sám, za někoho vyplnil přihlášku příbuzný nebo kamarád. Pro většinu byla hybnou silou touha něco se sebou udělat. Věděli, že takto to dál nejde. Když se podívali do minulosti a uvědomili si, kolik přibírají, bylo jasné, co to znamená. Chtěli zkrátka změnu k lepšímu.

Účast v takovém pořadu vyžaduje jistou dávku odvahy.

Před účastníky smekám! Jít s kůží na trh před celým národem, a ještě v takové záležitosti, chce opravdu velkou kuráž.

Natáčení probíhalo rok. Co všechno se dá za takovou dobu změnit? Předpokládám, že nešlo „jen“ o hubnutí.

Rok je pouze zdánlivě dlouhá doba, ale vlastně uteče hodně rychle. Účastníci přesto dokázali často shodit půlku své váhy. Zhubli třeba i sto kilo, tedy váhu jednoho obézního člověka. Ale co je pro mě asi zásadnější, že najednou začali jinak přemýšlet, uvažovat, ptát se. Změnilo se jim myšlení, ale také se vlastně proměnilo jejich okolí, z toho mám až husí kůži. Kdo viděl ukázky, říká, že je to síla.

Pořad by mohl být dobrou motivací i pro ostatní. Ale účastníci měli po ruce odborníky. Může člověk začít s takovou proměnou sám? Je to v silách jednotlivce?

Určitě! Jde zkrátka o nastavení v hlavě. Naši účastníci měli výhodu, že jim byla k dispozici řada osob, které jim odborně pomáhali. Ale televizní diváci zase uvidí, jak to zvládli jiní, jaké překonali překážky a doufám, že by to mohla být správná inspirace. Výsledek stojí za to.

Co je první krok?

Budu se opakovat, ale nastavit si hlavu. Pak jsou potřeba samozřejmě základní znalosti týkající se pohybu, spalování kalorií, cvičení, jídelníčku. Zajímavé je, že mnozí měli diety zpracované dokonale a věděli o nich snad i víc než já, ale chybělo jim vnitřní přesvědčení. Neměli své rozhodnutí zpracované emočně, což byl problém.

Právě to je zřejmě alfa a omega. Jak však dosáhnout toho souznění sama se sebou?

Jedná se o velkou práci na sobě, a to není nic jednoduchého. Kdyby bylo, chodí po světě jen samí dokonalí lidé. Jedna věc je motivace, ale rozhodující je železná disciplína. Osvojený návyk vás denně přiměje v rozhodnutí pokračovat. Vůbec nejlepší je, když se z hubnutí stane pro daného jedince zábava, ne něco, co musí, ale co ho naplňuje. Pak je vyhráno.

Co vede ke změně přemýšlení, o kterém se bavíme.

Když si řeknete: „Už to tak dál nechci!“ Pevné rozhodnutí. Je to ale hodně individuální. Jsou lidé, kterým lékař řekne, že už si nesmějí dát cigaretu, že by mohla být poslední, ale oni si ji stejně dají, a pak ti, kteří vezmou zodpovědnost do svých rukou a s kouřením přestanou. S hubnutím a vlastně i s čímkoliv jiným je to podobné.

Co diváci uvidí kromě fyzické proměny účastníků?

Osobnostní proměnu. Na začátku nerudný člověk, kterého nic nebaví, se promění v osobu, již baví život a začne si ho zase naplno užívat.

Jste s účastníky pořád v kontaktu? Vsadil byste si, že nesklouznou zpět do zajetých kolejí?

Alespoň někteří určitě na cestu zpět nenastoupí. O tom jsem přesvědčený.