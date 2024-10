Když jsme přežili rakovinu, přežijeme i stavbu domu, říká partner Onkoholky

Dá se určit jeden konkrétní moment, kdy vám jako partnerovi ženy, která bojuje s rakovinou, bylo nejhůř?

Pro mě to byla ta doba, kdy už byla známá diagnóza, ale ještě nezačala léčba. Pokud jste onkologický pacient, termíny nejsou najednou problém, všechno jde hodně rychle, ale pořád jsou to řádově týdny, kdy víte, že nastal obrovský průšvih, ale zatím se s ním nic nedělá. Když pak léčba začne, už se tím zaměstnáte a hlavně máte jasně daný cíl. Samozřejmě i pak jsem míval různé propady. Nejhorší to bylo, když jsem byl někde na chvíli sám, typicky třeba v autě. Měl jsem najednou čas přemýšlet a většinou to na mě nějak dolehlo. A pokud ještě začala v rádiu hrát nějaká emotivnější písnička, bylo to o to těžší…

Ale když jsem byl doma se svou partnerkou, snažil jsem se nedat nic znát, chtěl jsem držet pozitivní atmosféru. Na všechno jsem šel spíš intuitivně, na něco takového vás nikdo nepřipraví, zvlášť v takhle mladém věku.