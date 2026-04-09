Co doporučujete každé ženě úplně na začátku její cesty k vysněné postavě?
Ženy často nejsou dostatečně namotivované k tomu, aby u nich proběhla nějaká výraznější změna. Nechávají se ovlivňovat jen motivací zvenčí, ale ta velmi rychle vyprchá. Chybí tam ta hlubší vnitřní motivace, která je dlouhodobá – silný důvod PROČ. Takže já vždy doporučuji vzít si tužku a papír a napsat si, co to je. Co od změny očekávám, kam se chci dostat. A také je potřeba mít přehled o tom, co jím a co dělám. Mnoho žen si ani nevzpomene, co za den snědlo. Jakmile si to napíšete a vidíte to černé na bílém, začne ten proces změny. Opravdu vidět to a uvědomit si to, je pro ženy velmi důležité.
Mnoho žen o sobě neumí říct nic hezkého. Jak to vidíte vy?
Hodně žen se bojí podívat do zrcadla, nemají se rády. Mají o sobě špatné mínění, nemluví o sobě laskavě. Naopak své tělo haní a jsou k němu příliš kritické. Ale já říkám, že i to se dá změnit. Natrénovat si to. Stačí třeba ve výtahu, kde je zrcadlo. Usmát se na sebe, říct si, že mi to sluší, že se mám ráda. A dělat to pravidelně. Velmi důležitý je také ten mindset, jak si to nastavíme v hlavě. A důležitá je i vděčnost.
V jakém smyslu?
Být vděčný za to, že jsem, co mám. Stačí vyjít ven a říct si, že jsem vděčný za to, že svítí sluníčko. Nebo, že jsem na světě. Že jsem zdravý, že mám rodinu, že mám práci. Lidé očekávají stále víc a přestávají být vděční za to, co mají. A ta nespokojenost nevede k ničemu dobrému. Pochvala a vděčnost je spouštěč k tomu, že se vám pak bude v životě víc dařit, a to i v tom hubnutí. Určitě si k sobě přitáhnete víc dobrého, než když budete o svém těle stále mluvit kriticky. Já říkám, že si určitě každý člověk najde něco, za co je vděčný.
Všimla jsem si, že na svém profilu na Instagramu jste také zmiňovala afirmace jako skvělý nástroj pro změnu..
To souvisí s tou vděčností. Nemusí to být nic složitého. Stačí jednoduchá věta. Něco, za co jste vděční, v co věříte. Ale samozřejmě to není samospásné. Základ je stále jídlo, bez kterého to hubnutí nepůjde tak, jak si představujete.
Vy často sdílíte recepty, které na první pohled nevypadají jako typická tzv. hubnoucí strava. A to mě zaujalo, protože pak člověk nemá pocit, že by se nějak šidil. Vnímáte to tak?
Když někdo začne striktně držet diety a hodně se omezuje, vydrží to jen chvíli. A pokud ten jídelníček není správně sestavený a chybí mu bílkoviny, tak nakonec ho to večer dožene. Celý den jí jen saláty nebo polévku a večer přijde chuť na něco sladkého nebo tučného, protože ta strava přes den nebyla vyvážená a tělo strádá. Lidé stále hledají něco složitého, ale je to jednoduché. Bílkoviny, vláknina, dostatečný příjem tekutiny a pohyb. Já třeba vůbec klientky nenutím hned do pohybu, vždy začínáme se stravou a pak přidáváme pohyb postupně a nenásilně. Samy pak zjistí, že s přechodem na lepší stravu budou mít víc energie a tím pádem i chuť na cvičení, chůzi.
Co vy a takový počet kroků? Stále se obecně uvádí, že denně je potřeba deset tisíc kroků. Jak jste na tom?
Já sice nosím na ruce hodinky, které mi ukazují, kolik jsem ušla, ale přesně to každý den nekontroluji. Hodně chodím pěšky po Praze nebo popojedu tramvají, ale striktně se neřídím nějakým počtem. Ale ujdu zhruba deset až dvanáct tisíc kroků v průměru za den.
V minulosti se vám podařilo výrazněji zhubnout a tak vlastně začala vaše cesta k hubnutí a pomoci druhým. Jaké byly vaše začátky?
Zkoušela jsem, co mi bude vyhovovat a fungovat. Ale dnes už třeba vím, že bez silového tréninku se moc daleko nedostanete, hlavně u žen ve věku 35+ je to opravdu základ. Takže já doporučuji mít činky nebo kettlebell doma a ideálně já třeba mám moje takové oblíbené motto: Zařiď, aby dobré návyky pro tebe byly snadné a špatné návyky těžké. Já mám uprostřed obýváku kettlebell činky a skoro o to zakopávám. A když o to zakopnu, tak je vezmu do ruky. Mám to neustále na očích a nutí mě to něco dělat. Podobné je to s tím nezdravým jídlem. Když ho máte doma, tak pak večer snadno sáhnete do šuplíku a sníte chipsy nebo čokoládu. Lepší je nemít to doma vůbec.
Prozradíte svoji denní rutinu? Jídlo i pohyb...
Já jsem ten typ člověka, který nemá rád rána. Opravdu je to pro mě velké přemáhání, jsem spíš noční sova. Ale učím se najít si zalíbení i v ránech, jelikož vím, že ráno začíná den, chci si ho dělat hezké a klidné. Takže během týdne vstávám v 5:45 – 6:00 s dostatečným předstihem, abych měla čas na hygienu, líčení, sepsání si vděčnosti, pozdrav Slunci a krátkou meditační hudbu, než se děti vzbudí. Vše je otázkou pár minut, rozhodně to není na půl hodiny, to by se mi nechtělo. Pak snídám většinou ovesnou kaši s mlékem, chia semínky s čekankovým sirupem a ovocem. Po pár hodinách práce si dávám flat white, což je moje denní rutina – jedna káva denně, miluji to! Je to můj pocit vděčnosti za daný den. Ale rozhodně ne hned ráno, většinou čekám alespoň 2–3 hodiny po probuzení. Na oběd si většinou vařím něco rychlého doma – vajíčka, kuřecí maso s rýží, tuňák s rýží a zeleninou. Odpoledne pokud mám hlad nebo chutě na sladké, dám si řecký jogurt 0–5% tuku s trochou mysli a ovocem, případně kokosový nebo čokoládový milkshake s 33 g bílkovin. A na večeři většinou kváskové pečivo s trochou majonézy se šunkou, mozzarellou light nebo hermelínem light a zeleninou. Někdy, pokud jím v průběhu dne dostatek jídla, tak už ani nevečeřím a dám si jen kakao. To je moje láska. (smích) Nejsem nějaký ukázkový příklad dokonalého stravování. Řídím se pravidlem 80:20. Opravdu jím to, co mám ráda, ale vždy to vyvážím dostatkem bílkovin a vlákniny. Já jsem přesvědčená, že to není jen o jídle a pohybu, to je jen malá část skládačky. Je to celkově o nastavení naší mysli neboli mindsetu, práci s emocemi..
Promítáte si večer nějak, co jste jedla, dělala..?
Pro mě je večer důležité si sepsat to, co se mi daný den povedlo, a naopak co moc ne, na čem bych chtěla zapracovat další den. Tato sebereflexe je klíčová a velmi mi pomáhá udržovat mé životní priority, což je samozřejmě i vyvážené jídlo a pohyb.
Co dělat, když nás večer přepadne vlčí hlad?
Je dobré se právě zaměřit na to, proč se nám to děje. Jestli to je nějaké emoční zajídání, nebo jsme přes den opravdu nevhodně jedli. Jíst málo nebo nevyváženě, to je téměř stoprocentní jistota, že večer ty chutě přijdou.
|
Co jíst při hubnutí: 30 potravin, které zasytí a podpoří spalování tuků
A je něco, co si dám můžeme? Třeba mrkev?
To vás neuspokojí. Lepší je vyhnout se těm zbytečným chutím úplně. Když budete přes den dobře jíst, nebudete mít večerní nájezdy ledničky a nebudete se případně pak muset trápit tím, že u seriálu jíte mrkev nebo okurku a jste nespokojení.
A obecně tedy pomůže ženě co?
Bílkoviny. Dostatečný příjem bílkovin. Je to pak u každé ženy jiné, záleží na tom, jak se hýbe, co dalšího jí, kolik jí je let a tak podobně. Ale nic se nezkazí tím, že začnete přidávat do stravy bílkoviny. Dopřejte si vajíčka, kuřecí maso, ryby nebo nízkotučné mléčné produkty.
Když za vámi přijde žena, která je nešťastná z ukládání tuku na břiše, kde začnete?
Zase se zaměříme především prvně na tu stravu. Břicho je hlavně o jídle. Ať cvičíte sebevíc, břicho půjde dolů jako poslední a pokud nezměníte stravu, nezbavíte se ho vůbec.
Co ženám doporučujete jako nejlepší pohyb?
Silový trénink. A je skvělé, že vám stačí patnáct dvacet minut 3–5krát týdně a spalujeme vlastně i poté, co jsme s posilováním skončili.
Kdy jste se vy rozhodla pro změnu?
Já jsem měla několik fází v životě, kdy jsem chtěla změnu. Ale když bych se zaměřila úplně na tu poslední, tak to bylo, když jsem přibrala po dvou dětech. Ukončila jsem kojení a váha šla nahoru. Tak jsem si říkala, co budu dělat. Začala jsem hodně cvičit a váha se nehnula. Cvičila jsem, byla jsem unavená. Bez stravy jsem se prostě nepohnula tam, kam jsem chtěla. U mě pak nastal zlom, kdy jsem si chvíli zapisovala do kalorických tabulek. Pomohlo to, ale.. Kalorické tabulky jsou dobrý sluha, ale zlý pán. Je velmi lehké tomu propadnout a to má pak vliv na psychiku. Jakmile vybočíte, máte pocit viny. Nemyslím si, že je dobré tomu tak propadnout a zapisovat do tabulek dlouhodobě. Ale je fajn zkusit třeba měsíc si zapisovat, aby ženy zjistily, jaké potraviny obsahují bílkoviny, jaké tuky, jaké sacharidy, jak to spolu nakombinovat tak, aby vlastně mohly vyváženě jíst. Pro mě osobně to byly nové informace a zlom, který mě navedl dobrým směrem, a takto teď pomáhám i klientkám.
Co byste doporučila ženám k snídani?
Dřív se říkalo, že na snídani je možné všechno. Takže třeba i dort, ale to je nesmysl, pokud chcete hubnout. Protože ty cukry se postarají maximálně o to, že budete mít dřív hlad a cukr vám vyletí nahoru. Opět je potřeba myslet na vlákninu a bílkoviny. Takže třeba dvě vajíčka, k tomu kvalitní krůtí šunka a cottage a kousek celozrnného pečiva. A nezapomínat na zeleninu. Co vám chutná, nakombinovat to tak, abyste byla spokojená a hlavně zasycená. Možná vám zpočátku bude připadat, že je toho jídla moc, ale zvyknete si a tělo vám poděkuje. Jíst se musí a hladovění není cesta. Tělo potřebuje spalovat energii. Spalujeme i v posteli. Takže musíme z něčeho brát.
|
Břicho po 50 roste i bez přejídání. Lékaři vysvětlují proč a co s tím dělat
V čem podle vás ženy v cestě za zdravějším já nejčastěji chybují?
Okrádají se o spánek a málo spí. Lidé se snaží si zkracovat dobu spánku, aby toho víc stihli. Ale spánek je pro naše zdraví moc důležitý, takže na to je potřeba myslet.
Inspiroval se někdo z rodiny vámi, když viděl, jakou změnu máte za sebou?
Nikomu nic nevnucuji. Ani nenutím jíst manžela nějak zdravě. (smích) Když se mě někdo zeptá na radu, ráda mu ji dám. Ale nedávám nevyžádané rady, protože vím, jak je nepříjemné je dostávat.
Z osobního hubnutí se postupem času díky vaší píli stala pomoc druhým. Když vidíte výsledky klientů, kterým se podařilo něco změnit, jak se cítíte?
Je to krásný pocit. Mám z toho radost. Vidím, že má smysl, co dělám. Ještě před pár lety by mě ani nenapadlo, že budu teď zavalená krabicemi a kuchařkami, které prodávám a lidé o ně budou mít tak velký zájem. Představila jsem kuchařku, kde jsou jednoduché recepty, které zvládne každý. Jsou to jídla naaranžovaná tak, jak by to udělal kdokoli z nás. Chtěla jsem to pro lidi udělat opravdu co nejlidštější a pro ně nejdostupnější.
Co říkáte na dnešní trend aplikace injekcí na hubnutí?
Neodsuzuji to v případech, kdy je někdo morbidně obézní tak, že není schopný pohybu. Pak je to pro něj vhodné a je to pro něj cesta ke zdravějšímu tělu. Ale pokud žena potřebuje zhubnout třeba deset kilo, tak je to nesmysl. Protože lidé, kteří užívají antiobezitika nejí, nemají hlad, nemají na nic chuť. Ale logicky pak když přestanou ten lék užívat, tak se pak vrátí ke starým návykům a ještě mohou víc přibrat. Navíc jsou tu i možné vedlejší účinky. Já sama bych se k tomu nikdy nerozhodla a ani bych to klientům nedoporučila. Ale nejsem lékař. Je to jen můj osobní názor. Pokud chcete být štíhlí a zároveň opravdu zdraví, musíte jíst vyváženě.
Co byste doporučila na závěr?
Nečekejte zázraky na počkání. Každá správná změna chvíli trvá. Přijdou okamžiky, kdy to budete chtít vzdát, neuvidíte změny. Ale ta odměna nakonec přijde a bude stát za to. Jen dejte tělu čas. A nepropadejte panice, pokud přijde ten propad, zase přijdou lepší dny a nakonec dokážete to, co jste si vysnili.
Jaké jsou vaše nynější plány?
Aktuálně jsem zavalená balíky, které odesílám, a jsem za to nesmírně vděčná. Opravdu jsem šťastná a spokojená a děkuji za to, kde jsem. Ale moc ráda bych – až se přežene tato fáze – měla nějaké setkání s lidmi, kteří mě sledují na Instagramu a podporují. Nad osobní setkání není a já se na to moc těším.