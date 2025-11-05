Dávní předci kódují do potomků signály o nebezpečí, vysvětluje terapeutka

Premium

Fotogalerie 3

Kristýna Strolená, terapeutka a autorka knihy O zrození | foto: Archiv Kristýny Strolené

Pavla Matějů
Je vědecky dokázáno, že každé dítě si už od narození přináší do života nejen geny svých předků, ale také biologickou stopu toho, co zažily až čtyři generace před námi. „Silné zkušenosti mohou zanechat v organismu takové změny, které do jisté míry ovlivní to, jak v různých situacích reagujeme,“ říká terapeutka a autorka knihy O zrození Kristýna Strolená.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

I když dítě třeba prababičku nikdy nevidělo, otisk její traumatické zkušenosti může na buněčné úrovni zdědit?
Není to tak, že bychom „viděli“ třeba vzpomínky prababičky jako film. Ty projevy, naše reakce, mohou být tělesné a emocionální. Potomek si nenese konkrétní vzpomínku, ale biologickou reakci. Jako by jeho nervový systém říkal: „Pozor, tahle zkušenost je nebezpečná.“ A organismus na to reaguje – obvykle podvědomě – zvýšenou ostražitostí, úzkostí nebo tělesným napětím, aniž by k tomu měl objektivní důvod.

Dědičné chování je velmi sofistikované. Aktivaci „poplašných“ reakcí může totiž spustit i něco zdánlivě nesouvisejícího, jako je vůně. U potomků lidí, kteří přežili holokaust, potom byla prokázána vyšší hladina stresových hormonů a jiná reakce na ohrožení než v běžné populaci.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bez fleecové mikiny, ale ne bez přešlapů. Kdo na Hradě zazářil a kdo zklamal

Letošní udílení státních vyznamenání se obešlo bez větších trapasů. Trauma z fleecové mikiny, která se ve Vladislavském sále objevila před jedenácti lety, tak zase můžeme na rok zasunout do...

Už si nejsou podobní. Slavní, kteří se proměnili během pár let

Za jejich proměnami stály plastiky, hubnutí, přibírání ale i obyčejné stárnutí. Podívejte se do naší galerie na světové hvězdy, které už si nejsou podobné. Přesto podle svých slov žijí spokojený...

Hasičky z Nového Zélandu se po vzoru australských kolegů odhalily

Australští hasiči a jejich kalendář se sexy fotografiemi se zvířaty už je známý po celém světě. S novinkou ale přicházejí na Novém Zélandu. Vydali vůbec první národní kalendář na podporu výzkumu...

Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...

Slavná manželství, která už si málokdo pamatuje

Slavní si vzali slavné, chvíli spolu žili, nakonec přišel rozvod a po desetiletích už se na jejich sňatky téměř zapomnělo. Podívejte se do naší galerie na manželství, která za sebou mají VIP a...

Znamení, která nejsou stvořena pro vztah, ale budou super milenci či kamarádi

Tak s těmito lidmi do partnerství raději nechoďte, nepatříte-li k těm, kteří mají rádi adrenalin a rozchody. Ovšem, pokud hledáte skvělého milence nebo kamaráda, pak vám tato znamení poslouží nejlépe...

5. listopadu 2025

Jak vybrat elektrokolo? Zvažte, kde budete jezdit a zkoumejte baterii

Máte v plánu pořídit si elektrokolo a tápete, jaký typ je pro vás nejvhodnější? Žádný strach, nejde o nic složitého – výběr je jednodušší, než se na první pohled může zdát. Poradíme vám, jakými...

5. listopadu 2025

Udělejte v botníku inventuru. Nosí se vše od mokasín po kozačky

Boty nejsou jen praktickým prvkem našeho outfitu. Chceme také, aby šly ruku v ruce s módními trendy, aby byly pohledné, zajímavé, osobité, sexy, také pohodlné, dobře udržovatelné, a to pořád ještě...

5. listopadu 2025

Dávní předci kódují do potomků signály o nebezpečí, vysvětluje terapeutka

Premium

Je vědecky dokázáno, že každé dítě si už od narození přináší do života nejen geny svých předků, ale také biologickou stopu toho, co zažily až čtyři generace před námi. „Silné zkušenosti mohou...

5. listopadu 2025

Banánový koláč

Banánový koláč
Recept

Lehké

50 min

Máte doma zralé banány? Upečte z nich skvělý koláč.

Robot je budoucnost, vyvinula ho armáda. Jednou můžeme operovat z domu, líčí lékař

Premium

V pražské Nemocnici Na Homolce operuje břišní dutiny pomocí robotického systému Da Vinci. Robot podle něj přináší samé výhody a do budoucna bude možná operovat úplně sám. Ulehčuje práci lékařům a...

4. listopadu 2025

Hasičky z Nového Zélandu se po vzoru australských kolegů odhalily

Australští hasiči a jejich kalendář se sexy fotografiemi se zvířaty už je známý po celém světě. S novinkou ale přicházejí na Novém Zélandu. Vydali vůbec první národní kalendář na podporu výzkumu...

4. listopadu 2025  8:26

AI není přítel. Odborníci popisují, proč si z chatbotů nedělat terapeuta

Umělá inteligence se stala pro spoustu lidí dostupným posluchačem, který nabízí pochopení a porozumění, aniž by člověk musel čekat a platit terapeuta. Podle odborníků ale může být svěřování se...

4. listopadu 2025

Záhada Trumpovy oranžové pleti. Stojí za ní nástřiky, ekzém, nebo dobré geny?

V průběhu let se stala barva pleti Donalda Trumpa předmětem mnoha dohadů a vtipů. Spekulace o tom, že americký prezident používá samoopalovací nástřiky nebo navštěvuje solária, přiživuje sám Trump...

4. listopadu 2025

Jaké je první rande po třicítce, čtyřicítce a padesátce. V každém věku je úplně jiné

Premium

Láska se neptá na věk. Po rozchodu, rozvodu nebo letech samoty může být schůzka s potenciálním partnerem překvapivě osvobozující. Stačí se nebát znovu otevřít, dát šanci náhodě a důvěřovat vlastní...

4. listopadu 2025

Vraťte vlasům sílu, vitalitu a mladistvý vzhled. Vyživte je i zevnitř

Stejně jako pleť stárne i naše kštice. Ztrácí lesk, pružnost i hustotu, roste pomaleji a snáz se poškodí. Naštěstí existuje cesta, jak ji dostat zpět do kondice – její součástí je výživa, cílená péče...

4. listopadu 2025

Old money voní po luxusu. Minimalistickému stylu propadnete i vy

Old money spoléhá na kvalitní materiály, slušivé střihy a umění vypadat přirozeně elegantně - bez log a okázalostí, zato s dokonalým citem pro detail.

4. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.