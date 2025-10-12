Že autisté nejsou moc na sex, je mýtus, říká dívka s autismem Dodo

„Jinou realitu, než autismus neznám. Já nikdy nebyla neautista, protože autismus je něco, s čím se člověk narodí a s čím pak prožije celý život,“ říká Kateřina Doudová, která si nechává říkat Dodo. | foto: archiv Kateřiny Doudové

Kristýně Doudové, která si říká Dodo, diagnostikovali autismus ve čtrnácti letech. Různé duševní pochody, které se u ní do té doby děly, jí najednou začaly dávat smysl. Dnes je dívka aktivní nejen v oblasti umění, ale věnuje se také osvětě v rámci autismu. Proč mají někteří autisté problém dívat se lidem do očí a jak to má samotná Dodo s navazováním vztahů?

Že autisté nejsou moc na sex, je mýtus, říká dívka s autismem Dodo

Kristýně Doudové, která si říká Dodo, diagnostikovali autismus ve čtrnácti letech. Různé duševní pochody, které se u ní do té doby děly, jí najednou začaly dávat smysl. Dnes je dívka aktivní nejen v...

