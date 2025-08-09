Vysoké teploty kladou na naše tělo značné nároky. Zvýšené pocení nás zbavuje nejen vody, ale i důležitých minerálů, jako jsou sodík a draslík, klíčové pro svaly a nervovou soustavu. Dlouhodobější dehydratace pak často vede k pocitu slabosti, únavy, nebo dokonce závratím.
Dalším problémem bývá kvalita spánku. V tropických nocích se nám obvykle spí hůře, což jen zvyšuje únavu během dne. Navíc tělo v teple musí vynaložit více energie, aby udrželo stabilní vnitřní teplotu. Jedincům s kardiovaskulárním onemocněním mohou způsobovat problémy také náhlé změny teplot.
Kdy už je únava problém?
Jestliže pociťujeme únavu tak intenzivně, že nás výrazně omezuje při každodenních aktivitách, měli bychom zvážit návštěvu lékaře.
Podrobné krevní testy jsou ideálním způsobem, jak odhalit různé zdravotní komplikace, které se jinak nemusejí výrazně projevovat.
Jaká onemocnění může krevní test odhalit?
Detailní krevní vyšetření poskytuje zásadní informace o stavu vašeho těla. Mezi nejdůležitější parametry patří:
- Železo a hemoglobin – Nízké hodnoty mohou znamenat anémii (chudokrevnost), která se často projevuje právě únavou.
- Glukóza – Vysoká hladina cukru v krvi může být příznakem cukrovky nebo prediabetu (stavu předcházejícího samotné cukrovce).
- Hormony štítné žlázy – Rozkolísané hodnoty hormonů jsou častou příčinou dlouhodobé únavy.
- Kreatinin – Zvýšená hladina upozorňuje na možné problémy s funkcí ledvin.
- Elektrolyty (sodík, draslík, vápník, hořčík) – Nevyrovnané elektrolyty vedou k pocitu slabosti a vyčerpání.
- Zánětlivé markery (např. CRP) – Zvýšené hodnoty mohou odhalit skrytý zánět či infekci.
- Nestandardní počty krvinek, krevních destiček a hematoonkologické markery – Krevní testy mohou upozornit i na vážnější onemocnění krvetvorby a krevních buněk.
Jaké jsou nejčastější hematoonkologické diagnózy?
Hematoonkologická onemocnění, která se mohou projevovat mimo jiné právě únavou, zahrnují především:
- Leukémie – zhoubné onemocnění krvetvorby, které vede ke zvýšené produkci nefunkčních bílých krvinek.
- Lymfomy – zhoubná onemocnění lymfatického systému s projevy jako zvětšené uzliny, únava a váhový úbytek.
- Myelomy – zhoubné bujení plazmatických buněk, které způsobují bolesti kostí, anémii či poškození ledvin.
Včasná diagnóza je klíčová pro úspěšnou léčbu těchto nemocí. Moderní medicína nabízí řadu možností, jak onemocnění léčit či dlouhodobě kontrolovat.
Neignorujte proto varovné příznaky jako extrémní únavu, časté infekce, krvácení či zvětšené lymfatické uzliny.
Rady před odběrem