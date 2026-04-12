Je to problém, o kterém se příliš nemluví, ale dokáže pořádně znepříjemnit život. Parazité zvaní roupi dosahující délky až 13 milimetrů a usídlují se ve střevech. Zatímco s tím, že máme horečku nebo rýmu, se kamarádům bez většího ostychu „pochlubíme“, střevní problémy častým tématem rozhovoru nebývají.
Možná právě vinou tabuizování se kdekdo domnívá, že jsou roupi už dávno vymýceni. Jsou tady s námi ale neustále. A pokud jsou členy domácnosti malé děti, jsme k nákaze mnohem náchylnější. Není to však pravidlo.
Největší problémy nastávají v noci
Pojďme si tyto „malé červíky“ detailně představit. Jedná se o cizopasníky, kteří parazitují u infikovaných osob na konci tenkého a na začátku tlustého střeva. Jejich potravou jsou bakterie.
„Třináctiletý syn přišel ze záchodu s tím, že má v hovínku malé žížalky. Se smíchem jsem se tam přišla podívat a byla v údivu. Jeho stolice se téměř hýbala,“ svěřila se čtenářka Alena. Její syn však kromě těchto obtíží neměl žádné jiné symptomy.
Byl šťastnou výjimkou, protože jinak se roupi projevují nepříjemným, až nesnesitelným svěděním v oblasti konečníku, a to hlavně večer nebo v noci, kdy samička klade vajíčka. Může jich být až 12 tisíc!
Pomohou jenom léky na předpis
Většinou se roupi objevují u menších dětí a přenáší se bakteriálně tak, že dítko vajíčko spolkne. Nejčastěji vinou špatné hygieny po použití toalety a následným cucáním prstů. Stejně jako žloutenka, také roupi jsou nazýváni „nemocí špinavých rukou“.
Zdrojem nákazy může být vše, čeho se nakažený jedinec dotknul. Ložní prádlo, oblečení, ale i záchodové prkénko. Roupy můžeme „chytit“ i při návštěvě restaurace.
Naše babičky věřily, že roupů se lze zbavit notnou dávkou česneku. Není to ale bohužel pravda. Pomůže jen lékař. Někdy mu stačí jen zavolat a on už podle příznaků a popisu cizopasníka ví, o co se jedná, případně doporučí ještě výtěr, který vyloučí záměnu s tasemnicí nebo škrkavkou.
Následně předepíše antiparazitika. Jde o tablety, kdy hned po požití první problémy odezní. Aby se ale nevrátily, doporučuje se „přeléčení“ ještě dvěma tabletami v rozmezí dvou týdnů. Tak by měla postupovat celá rodina. Není zač se stydět. Stejně tak rychle, jako můžete roupy získat, se jich můžete i zbavit.
Nástraha: dětský kolektiv
Roupy bývají nejčastěji »postiženy« děti v předškolním věku. Pokud ve školce čas od času nevisí na nástěnce leták s informací, že se v kolektivu objevili roupi, jde o zářnou výjimku. Je nutné však myslet i na to, že ne každý rodič tento problém hlásí. Děti bývají nejohroženější, protože si často sahají do úst a tolik nedbají na hygienu.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.